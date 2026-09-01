Замок Цуругадзё (замок Вакамацу) в городе Айдзу, префектура Фукусима: прекрасный замок, связанный с историей падения сёгуната

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Замок Цуруга (замок Вакамацу) в 1868 году пережил беспрецедентную осаду в период падения сёгуната Токугава. Мы представим некоторые из достопримечательностей замка, которые позволят понять образ жизни самураев, остававшихся верными сёгунату даже после его падения.

Белая замковая башня с яркой красной черепичной крышей

Замок Цуругадзё в городе Айдзувакамацу известен поразительным контрастом между красной черепицей на главной башне и белыми оштукатуренными стенами, это единственный замок с красной черепицей в Японии. Его история восходит к средневековому замку, который при правлении Тоётоми Хидэёси превратился в полноценный замок с главной башней. Тогда же замок получил название «Цуругадзё», «Замок Журавля», а призамковый город стал называться Вакамацу. У первоначальной главной башни были чёрные стены и чёрная черепица, так что поэтическое название «Замок Журавля» явно не было связано с его внешним видом.

Нынешний вид замок обрёл в 1 году Кэйан (1648), в начале периода Эдо (1603-1868). В Вакамацу, регионе с обильными снегопадами, черепица на крышах часто трескалась из-за замерзания, поэтому для башни выбрали красную глазурованную черепицу, содержащую железо. Она не только красива, но и очень функциональна. Этот замок считается одним из лучших замков в регионе Тохоку.



Территория замка утопает в зелени, здесь есть зелёные лужайки и сосны, которые зимой защищают от снега специальными подпорками



Вход в замковую башню. Здесь также можно сделать памятные фотографии рядом с местной народной игрушкой акабэко, изображающей красную корову



Вид сверху на красных коров акабэко. Красновато-коричневая черепица рассчитана на суровые зимы региона Айдзу

Хотя все постройки в 1874 году снесли по распоряжению правительства Мэйдзи, в 1965 году на пожертвования горожан была восстановлена пятиэтажная шестиярусная башня, её строили из бетона. Кроме того, в 2011 году крышу покрыли красной черепицей, чтобы воссоздать первоначальный вид башни.

Парк замка Цуруга, занимающий площадь около 22,8 гектара, в настоящее время является местом отдыха для горожан и одной из главных туристических достопримечательностей префектуры. Внутри замковой башни расположен краеведческий музей, в котором с помощью исторических документов и видеоматериалов представлены история замка и местные деятели, такие как врач-бактериолог Ногути Хидэё. С верхнего этажа открывается панорамный вид на 360 градусов на весь призамковый город.



Сразу за входом в подвале располагалось хранилище, окружённое каменными стенами крепости. Поскольку замок расположен вдали от моря, было важно иметь запас соли, и её хранили в этом подвале



В экспозиции представлены изображения владельцев замка, а также статуи и копии шлемов



Крыши «проходной веранды» хасири-нагая, «Железных ворот» Куроганэ-мон, «южной проходной веранды» минами хасири-нагая и «Башни сушёного риса» Хосии ягура также покрыты красной черепицей

«Железные ворота» Куроганэ-мон, ведущие к главной крепости, «южная проходная веранда» минами хасири-нагая и «Башня сушёного риса» Хосии ягура также заслуживают внимания. При реконструкции они были точно воспроизведены с использованием методов деревянного строительства, основываясь на рисунках периода Эдо и фотографиях начала годов Мэйдзи (1868-1912). Внутри воссоздано военное оснащение, и посетители могут познакомиться с историей замка Цуругадзё с помощью цифровых экспозиций.

После осмотра территории замка вам наверняка захочется заглянуть в чайный домик Ринкаку в парке. Этот чайный домик, который построил сын Сэн-но Рикю, великого мастера чайной церемонии периода Адзути-Момояма (1573-1603), сохранился до наших дней после переноса и перестройки. Он популярен среди иностранных туристов, здесь можно насладиться чаем маття в очаровательном японском саду.



В верхней части «Железных ворот» Куроганэ-мон устроен проход



Цифровая художественная инсталляция «Замок Цуругадзё: световой живописный свиток об истории» внутри башни Комэй ягура (закрыта до конца сентября 2026 года)



Чайный домик с соломенной крышей до сих пор используется для чайных церемоний



Вход стоит 210 иен, и ещё за 600 йен можно купить чай маття

Символ непобеждённых воинов Айдзу

До периода Эдо регионом Айдзу управляли могущественные военачальники, такие как Датэ Масамунэ, Гамо Удзисато и Уэсуги Кагэкацу. В 4 году Канъэй (1643) правителем княжества стал Хосина Масаюки, четвёртый сын второго сёгуна Токугавы Хидэтады, и его род Айдзу Мацудайра правил здесь до конца периода Эдо. Война в Айдзу, заключительная битва периода Эдо, является важной частью изучения истории этого края.

В начале 1868 года, сразу после того, как сёгуна вынудили вернуть власть императору, разразилась гражданская война между новым правительством и бывшими вассалами сёгунов Токугава, а также вставшими на сторону сёгуната княжествами, недовольными этим решением. Княжество Айдзу, которое возглавлял 9-й правитель Мацудайра Катамори, остававшийся верным сёгунату, было объявлено «врагом императора» и захвачено войсками нового правительства. Около 5000 самураев и их семьи укрылись в замке Цуругадзё и оказывали сопротивление, выдерживая тысячи обстрелов в день. Во время осады, которая длилась около месяца, название годов сменили с Кэйо на Мэйдзи. По мере того, как союзные княжества сдавались одно за другим, Катамори поднял белый флаг, заявив: «Я не могу уничтожить свой народ».

Нынешний парк замка сохранил свою первоначальную планировку со рвом и высокими каменными стенами, выдержавшими яростные атаки современного оружия – всё это сохранилось до наших дней, передавая неукротимый дух этой крепости.



Вход в замок защищён каменными стенами, высота которых достигает 19 метров



В некоторых местах на камнях стен сохранились следы от пуль



Мемориальная стела с детской песенкой годов Мэйдзи «Луна над руинами замка» (Кодзё-но цуки). Вид заброшенного замка послужил источником вдохновения для текста песни

Посещая знаменитый храм Садзаэдо в Айдзу, обязательно посетите и место, где солдаты «Отряда Белого тигра» Бяккотай покончили жизнь самоубийством. Оно расположено на той же горе Ииморияма. Бяккотай – это отряд самураев в возрасте около 15 лет, участвовавших в войне в Айдзу. Они совершили вылазку из замка, но потерпели поражение и, глядя на окутанный чёрным дымом город внизу, отказались от идеи возвращения домой и решили совершить массовое самоубийство, чтобы избежать плена. Их трагедия стала сюжетом многочисленных романов и фильмов, и люди со всей страны продолжают отдавать дань уважения этому месту.

Замок Цуругадзё, весной утопающий в цветах сакуры, осенью окрашенный цветами осенней листвы, а зимой укрытый снегом, является свидетелем несгибаемого духа Айдзу. Глядя на величественную замковую башню, можно предаться воспоминаниям о гордых самураях, которые когда-то здесь жили.



Вверху – в замковой башне также представлена трагическая история «Отряда Белого тигра». Внизу слева – перед станцией JR Айдзу-Вакамацу стоят статуи воинов отряда Бяккотай, символизирующего этот регион. Внизу справа – вид на замок Цуругадзё с горы Ииморияма



Весной у замка цветёт около 1000 деревьев сакуры. После захода солнца их подсвечивают, и посетители могут полюбоваться красочным ночным пейзажем (предоставлено туристическим бюро Айдзувакамацу)

Замок Цуругадзё (музей замковой башни)

Адрес: Otemachi 1-1 Aizuwakamatsu city Fukushima pref.

Otemachi 1-1 Aizuwakamatsu city Fukushima pref. Часы работы: с 8:30 до 17:00 (вход до 16:30), без выходных

с 8:30 до 17:00 (вход до 16:30), без выходных Стоимость входного билета: 410 йен для взрослых, 150 йен для учащихся начальной и средней школы. *Общий билет с посещением чайного домика Ринкаку: 520 йен для взрослых.

Подробнее см. на официальном сайте (на английском языке)

Материал, текст и фотографии подготовлены редакцией Nippon.com