Ожидания и проблемы, связанные с возобновлением туризма в Японии.

Пандемия COVID-19 спровоцировала введение строгого пограничного контроля по всему миру на период с 2020 по 2021 год. В Японии это привело к резкому сокращению числа зарубежных туристов – с 31,88 миллиона в 2019 году до 4,11 миллиона в 2020 году и до всего лишь 240 тысяч в 2021 году. При разработке политики в области въездного туризма после COVID Японии следует обратить больше внимания повышению привлекательности и качества предложений для туристов.

Страна снова открыта туристам

Во время пандемии COVID-19 японское правительство ввело жёсткий пограничный контроль, чтобы ограничить въезд иностранцев, одновременно призвав японцев также ограничить поездки по стране и общение. Политика в отношении внутреннего туризма была смягчена с весны 2022 года, а с октября стали предприниматься шаги к полномасштабному возобновлению туризма. В частности, правительство запустило кампанию денежного стимулирования внутреннего туризма, а въездной туризм поощрялся за счёт отмены визовых требований и сертификатов о тестировании на COVID-19.

Эти шаги уже улучшают ситуацию как на внутреннем туристическом рынке, так и на международном. Последние данные показывают, что общее число японцев, совершивших поездки с ночёвками внутри страны в сентябре, составило 38,32 миллиона, что на 71% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Потребление в рамках внутреннего туризма в Японии за квартал с июля по сентябрь составило 5,3 трлн йен, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, согласно данным Японского агентства по туризму. Согласно подсчётам Японской национальной туристической организации, число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре, увеличилось в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и превысило 490 тысяч человек. Но в тоже время число японцев, совершивших путешествия с ночёвками, всё ещё на 5% меньше, а потребление в рамках внутреннего туризма примерно на 20% ниже по сравнению с октябрём 2019 года. Использование жилья иностранными путешественниками было на целых 80% ниже. Хотя туризм восстанавливается, показатели по-прежнему намного ниже докризисных уровней.

Возросший туристический поток вызвал большую активность среди компаний и потребителей. Государственные субсидии на поездки оказались очень популярными, и заложенный на них бюджет был исчерпан очень быстро, к неудовольствию путешественников. При этом многие потребители, не получившие права на получение субсидии, жаловались на программу ещё до этого. Число иностранных туристов, которое сократилось на 90% во время пандемии, в настоящее время восстановилось примерно до 40% от уровня до пандемии, и крупные круизные лайнеры намерены вернуться в Японию в ближайшем будущем. Розничная торговля испытывает всплеск продаж предметов роскоши, который стимулируется снижением курса йены. Универмаги расширили ассортимент беспошлинной торговли и услуг на иностранных языках, а также предлагают доставку покупок в отель. В настоящее время нет чёткого понимания, когда возобновится туристический поток между Японией и Китаем, который до COVID-19 поставлял в страну наибольшее число туристов среди остальных государств. Но, несмотря на опасения по поводу восьмой волны пандемии, возрождение туризма в Японии становится всё более заметно.

Необходимость повышения ценности туризма

Японское правительство в настоящее время пересматривает свой базовый план развития туризма в стране на 2023-2025 годы и намерено сохранить предварительные цели по привлечению 60 миллионов иностранных туристов в 2030 году. При этом ожидается, что туристы потратят в стране около 15 трлн йен. Но пандемия оставила опечаток на туристическом бизнесе и изменила потребности клиентов. Поскольку Япония планирует вдохнуть новую жизнь в свою туристическую отрасль, а не просто стремится вернуться к ситуации, которая существовала до COVID-19, необходимо изучить и решить вопросы, возникшие после пандемии. Один из важнейших вопросов заключается в том, как сместить акцент с количества на качество, то есть, как повысить добавочную стоимость туристических услуг.

Есть две основные причины стремиться к туризму с более высокой добавочной стоимостью.

Во-первых, после пандемии среди туристов отмечается повышенный интерес к мерам безопасности. Чтобы избежать скученности, экскурсии и посещения туристических объектов должны проводиться группами меньшего размера, что приведёт к меньшей наполняемости. Поэтому нам необходимо отказаться от традиционного массового туризма и увеличить прибыль, получаемую от каждого отдельного туриста, чтобы достичь того же дохода, что и раньше. Цены на одного человека необходимо будет увеличить, и это должно сопровождаться соответствующим повышением качества обслуживания и общей ценности каждого впечатления.



Мастер-класс по изготовлению верёвок симэнава, которыми обозначаются священные места в храмах, в О-симэнава Сосакукан в Иинане, префектура Симанэ (предоставлено Федерацией туризма префектуры Симанэ)

Во-вторых, повышение дохода необходимо для повышения качества операционной среды, включая пересмотр условий занятости и инвестиции в объекты. Что касается занятости, то строгие ограничения на поездки и общение во время пандемии привели к масштабному оттоку рабочей силы из туристической отрасли. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в августе 2022 года в гостиничном сектор было занято 510 000 человек, что на 20% меньше, чем в августе 2019 года.

Исследовательская компания Teikoku Databank отмечает, что сильнее всего не хватает рабочей силы в гостиничном секторе и на предприятиях общественного питания. Пока что никакие применяемые меры не помогли справиться с дефицитом как постоянных сотрудников, так и временного персонала. Это можно объяснить низкой заработной платой, недостатком выходных дней и продолжительностью рабочего дня, характерных для этой отрасли, что также указывает на настоятельную необходимость реформирования условий труда. Что касается капиталовложений, пандемия подстегнула цифровые инновации в индустрии туризма, включая увеличение числа автоматических пунктов регистрации, использование систем безналичных платежей и чат-ботов на основе искусственного интеллекта в службе поддержки клиентов. Новые технологии удовлетворяют спрос на бесконтактные услуги и эффективны как средство решения проблемы нехватки работников, но их полномасштабное внедрение требует определённых инвестиций.

Отрасли с наибольшей нехваткой рабочей силы

Среди штатных сотрудников Среди временных сотрудников 1 Информационные услуги Заведения общественного питания 2 Отели и другие объекты размещения Отели и другие объекты размещения 3 Заведения общественного питания Кадровые агентства 4 Строительство Развлечения 5 Транспортировка и хранение Розничная торговля

Данные Teikoku Databank за октябрь 2022 года

Определение высокодоходного туризма

Что же тогда представляют собой туристические продукты с высокой добавочной стоимостью? Японии уже обладает высокой репутацией страны с хорошим сервисом, но, конечно, всегда есть возможности для роста. Более настоятельной является необходимость расширения спектра предложений на рынке туризма – особенно в сегменте коротких туров и мероприятий. После COVID туризм переходит от традиционной схемы посещения известных достопримечательностей и исторических памятников к более спокойному, длительному пребыванию в одном месте. Визитной карточкой для привлечения туристов будет уникальный контент, относящийся к конкретному региону, который заполнит каждый день их пребывания.

Возьмём, к примеру, туризм впечатлений, который в настоящее время продвигается Японским агентством по туризму. Этот вид туризма включает в себя отдых на природе, активный отдых и приобретение культурного опыта. Туры за впечатлениями – это нечто большее, чем просто увеселительная поездка, они призваны вызвать глубокие переживания у путешественников, открыть им что-то новое, побудить к самореализации или расширить их кругозор. Чтобы оправдать такие ожидания, туризм впечатлений должен предлагать уникальное и богатое содержание. Ещё одним требованием является наличие гида, который сопровождает путешественников и способен корректировать программу в соответствии с их интересами. Планка для продуктов на рынке туризма установлена высоко, но, создавая туристические ресурсы в гармонии с местными пейзажами, историей, обычаями и традиционными промыслами, мы рассчитываем, что этот вид путешествий сможет внести свой вклад в региональную экономику.

В настоящее время Японское агентство по туризму оказывает поддержку экспериментальным продуктам туризма впечатлений по всей Японии. Сейчас в этой сфере лидирует Хоккайдо и делится опытом с другим регионам. В 2017 году Бюро экономики, торговли и промышленности Хоккайдо возглавило разработку маркетинговой стратегии туризма впечатлений, а в 2019 году разработало экспериментальный диджитал-арт продукт, сочетающий культуру айнов с передовыми технологиями. В 2021 году Всемирный саммит по туризму впечатлений был проведён онлайн, но в 2023 году он состоится на Хоккайдо.

Примеры существующих продуктов отрасли включают пешие походы по лесам вокруг озера Акан и через само озеро зимой, путешествие на снегоступах на подлёдную рыбалку, с приготовлением пищи и ужином на природе, экскурсию по лесу и берегу озера с гидом-айну, а также исполнение фольклорной и традиционной музыки, связанной с регионом и его природой.



Поход на снегоступах по Нисэко (Предоставлено Туристической организацией Хоккайдо)

До сих пор более 70% туристов приезжали в Японию из Азии, поэтому туризм впечатлений, пользующийся большой популярностью среди жителей Запада, даст возможность разнообразить состав посетителей, что в прошлом было непростой задачей. Помимо этого, он даёт местным общинам возможность повысить привлекательность локации на внутреннем рынке и привлечь новых поклонников и постоянных посетителей из числа соотечественников. Более того, такая локально ориентированная практика вызывает у местных жителей чувство привязанности и гордости за свой край и стимулирует их желание участвовать в городском планировании и развитии местного туризма.

Мероприятия в рамках туризма впечатлений способствуют развитию отрасли, а также поддерживают усилия по сохранению окружающей среды и уклада жизни сообщества. Во всём мире после COVID наблюдается очевидный рост интереса к устойчивому и ответственному туризму. Поскольку Япония стремится расширить своё присутствие на рынке в качестве привлекательного туристического направления и вдохнуть новую жизнь в свою туристическую индустрию, важно учитывать эти глобальные тенденции.

Фотография к заголовку: Бэцукай: «прогулка по ледяному горизонту» над замёрзшим заливом Ноцукэ (предоставлено Туристической организацией Хоккайдо)

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