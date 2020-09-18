Прибыль японских больниц упала более чем на 10% в связи с коронавирусом

Из-за репутационного ущерба и роста расходов на инфекционный контроль в связи с приёмом пациентов с новой коронавирусной инфекцией падает доходность медицинских учреждений.

Согласно результатам экстренного опроса, проведенного Всеяпонской федерацией государственных и частных больниц в июне этого года в больницах по всей стране, количество амбулаторных пациентов упало на 16,8% в апреле и на 24,9% в мае. На 30-40% сократилось количество пациентов, приходящих на обследование впервые.

В течение этого периода особенно страдают от падения доходов больницы, которые принимали пациентов с новым коронавирусом, по сравнению с остальными.

Исследование охватило 1481 медицинское учреждение Федерации, релевантные ответы получены из 743 больниц. Согласно результатам, в 256 больницах, принимавших пациентов с коронавирусом, значение средней прибыли от терапевтических услуг на одну больницу, полученное после вычитания медицинских расходов из суммы дохода за лечение, за апрель составило 97,3 млн йен дефицита, что на 94,54 млн йен меньше по сравнению с апрелем предыдущего года. За май дефицит составил 99,66 млн йен при снижении доходов на 113,89 млн йен.

Прибыльность составила -12,1% в апреле и -13,6% в мае. Как и в случае с доходами, падение усилилось в мае. Доходы за медицинские услуги снизились на 10,5% в апреле и на 17,7% в мае.

С другой стороны, прибыль за медицинские услуги 300 больниц, которые не принимали пациентов с коронавирусом, составила дефицит в размере 15,7 млн йен в апреле, снизившись на 17,26 млн йен, и в мае – дефицит в 21,52 млн йен, снизившись на 24,18 млн йен. Прибыльность составила -5,5% в апреле и -8,3% в мае. Доходы от медицинских услуг упала на 5,6% в апреле и на 12,7% в мае.

Кроме того, 184 больницы временно закрыли свои стационары, чтобы избежать приёма пациентов с коронавирусом. У таких больниц дефицит составил 85,31 млн йен на одну больницу в апреле и 100,78 млн йен в мае, прибыльность составила -10,9% в апреле и -14,3% в мае.

Фотография к заголовку: Дезинфекционные работы в муниципальной больнице г. Дзюсо в Осаке, которая стала «приоритетным медицинским учреждением» для лечения нового коронавируса, перед возобновлением приёма амбулаторных пациентов, 9 июля 2020 г., р-н Ёдогава г. Осака (Jiji Press)

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