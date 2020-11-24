Результаты опроса показывают общее снижение заинтересованности в карьере у женщин в Японии: влияет ли эпидемия коронавируса?

В ходе опроса общественного мнения 2020 года об активности женщин, проведенного страховой компанией «Сони сэймэй хокэн», на вопросы о желании активно строить карьеру или претендовать на руководящую должность при возможности положительно ответило гораздо меньше женщин, чем в прошлом году.

Компания при анализе предполагает, что радикальные изменения на рабочем месте и в бизнесе, пострадавшем от эпидемии коронавируса, могли ослабить стремление женщин к карьерному росту.

Опрос проводится компанией раз в 1-2 года начиная с 2013 года. В ходе шестого опроса получены ответы от 1000 женщин в возрасте от 20 до 69 лет. Из работающих женщин (594 человека) на вопрос о том, довольны ли они нынешней жизнью, «Совершенно довольна» и «В некоторой степени довольна» ответило 49,3% человек.

С другой стороны, когда их спросили об их надеждах на стиль работы в будущем, «Буду активно стремиться строить карьеру» ответило 34,2%, на 9,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году, и «Если будет возможность получить управленческую должность, хотела бы попробовать» – всего 18,7%, на 12,3 пункта меньше.

На адресованный всем 1000 респонденткам вопрос о том, насколько активно живут женщины в Японии, 40,1% считают, что женщины активно живут дома («Очень активно» 7,8%, «В некоторой степени» 32,3%). Об активности на работе «Очень активно» ответило 4,4% человек, «В некоторой степени» – 32,5% (всего 36,9%).

Кроме того, 66,8% работающих женщин считают, что существует много препятствий общественной жизни женщин. В качестве мер по поддержке работающих женщин многие предлагают «Внедрение системы сокращённого рабочего дня в зависимости от возраста ребёнка» (20%), «Финансовая помощь на воспитание ребенка» (18,7%), «Устранение сверхурочной работы» (17,7%) ), «Внедрение системы удалённой работы» (15,8%) и другие возможности.

Первые десять основных мер поддержки, которые женщины хотят получить по месту работы

Меры (%) 1 Внедрение системы сокращённого рабочего дня в зависимости от возраста ребёнка 20,0 2 Финансовая помощь на воспитание ребенка 18,7 3 Устранение сверхурочной работы 17,7 4 Внедрение системы удалённой работы 15,8 5 Активное продвижение женщин-менеджеров 13,3 6 Создание детского учреждения по месту работы 12,8 7 Повышение осведомлённости сотрудников-мужчин об участии в уходе за детьми 10,3 8 Внедрение систем ухода за детьми или пожилыми родственниками на уровне выше законодательных стандартов 9,8 9 Увеличение доли принимаемых на работу женщин 8,2 10 Проведение встреч работающих матерей 6,6

(Данные опроса компании «Сони сэймэй хокэн»; допускалось несколько ответов)

Фотография к заголовку: (Fast & Slow / PIXTA)

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