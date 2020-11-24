Результаты опроса показывают общее снижение заинтересованности в карьере у женщин в Японии: влияет ли эпидемия коронавируса?Общество
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Компания при анализе предполагает, что радикальные изменения на рабочем месте и в бизнесе, пострадавшем от эпидемии коронавируса, могли ослабить стремление женщин к карьерному росту.
Опрос проводится компанией раз в 1-2 года начиная с 2013 года. В ходе шестого опроса получены ответы от 1000 женщин в возрасте от 20 до 69 лет. Из работающих женщин (594 человека) на вопрос о том, довольны ли они нынешней жизнью, «Совершенно довольна» и «В некоторой степени довольна» ответило 49,3% человек.
С другой стороны, когда их спросили об их надеждах на стиль работы в будущем, «Буду активно стремиться строить карьеру» ответило 34,2%, на 9,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году, и «Если будет возможность получить управленческую должность, хотела бы попробовать» – всего 18,7%, на 12,3 пункта меньше.
На адресованный всем 1000 респонденткам вопрос о том, насколько активно живут женщины в Японии, 40,1% считают, что женщины активно живут дома («Очень активно» 7,8%, «В некоторой степени» 32,3%). Об активности на работе «Очень активно» ответило 4,4% человек, «В некоторой степени» – 32,5% (всего 36,9%).
Кроме того, 66,8% работающих женщин считают, что существует много препятствий общественной жизни женщин. В качестве мер по поддержке работающих женщин многие предлагают «Внедрение системы сокращённого рабочего дня в зависимости от возраста ребёнка» (20%), «Финансовая помощь на воспитание ребенка» (18,7%), «Устранение сверхурочной работы» (17,7%) ), «Внедрение системы удалённой работы» (15,8%) и другие возможности.
Первые десять основных мер поддержки, которые женщины хотят получить по месту работы
|Меры
|(%)
|1
|Внедрение системы сокращённого рабочего дня в зависимости от возраста ребёнка
|20,0
|2
|Финансовая помощь на воспитание ребенка
|18,7
|3
|Устранение сверхурочной работы
|17,7
|4
|Внедрение системы удалённой работы
|15,8
|5
|Активное продвижение женщин-менеджеров
|13,3
|6
|Создание детского учреждения по месту работы
|12,8
|7
|Повышение осведомлённости сотрудников-мужчин об участии в уходе за детьми
|10,3
|8
|Внедрение систем ухода за детьми или пожилыми родственниками на уровне выше законодательных стандартов
|9,8
|9
|Увеличение доли принимаемых на работу женщин
|8,2
|10
|Проведение встреч работающих матерей
|6,6
(Данные опроса компании «Сони сэймэй хокэн»; допускалось несколько ответов)
Фотография к заголовку: (Fast & Slow / PIXTA)
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