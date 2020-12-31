Ученики младших классов школы выбрали в качестве иероглифа 2020 года «смех»Общество Японский язык
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В ходе анкетного опроса, проводившегося курсами для младшеклассников корпорации «Бэнэссэ», в качестве кандзи, символизирующего 2020 год, наибольшее количество голосов дети отдали иероглифу «смех» (笑). Опрос проводился среди учащихся 3-6 классов начальной школы, посещающих курсы, и ответы были получены от 7661 человека.
2020 год вроде бы должен был быть скучным для детей из-за отмены мероприятий, закрытия школ на долгий период и вынужденного пребывания дома, но выбранные ими иероглифы выражают их примирение с изменениями и позитивный взгляд на жизнь.
Дети называли разные причины своего выбора. «Смех» (笑): «Я много смеялся со своими друзьями и семьёй», «Несмотря на коронавирус, я всегда старался улыбаться». «Счастье» (幸): «Несмотря на коронавирус, я был счастлив встречаться с друзьями и проводить время с семьёй», «Я был счастлив пойти в школу». «Новый» (新): «Я увидел новые цели и сделал новые открытия», «Я нашёл новые способы радоваться и открыл новый мир».
Иероглифы 2020 года, выбранные учениками начальной школы
|Количество голосов
|Главная причина
|«Смех» (笑)
|284
|Старался улыбаться, несмотря на коронавирус
|«Счастье» (幸)
|250
|Был счастлив пойти в школу
|«Новый» (新)
|178
|Увидел новые цели и сделал новые открытия
|«Радость» (嬉)
|165
|Было много радости
|«Печаль» (悲)
|164
|Из-за коронавируса отменили школьные мероприятия
|«Друг» (友)
|161
|Улучшил отношения с друзьями
|«Трудность» (苦)
|130
|Есть люди, у которых из-за коронавируса возникли трудности
|«Любовь» (恋)
|раз два три
|Появился любимый человек
|«Сердце» (心)
|117
|Мог быть добрым к людям
|«Демон» (鬼)
|97
|Смотрел анимационный фильм «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃)
Источник: Корпорация «Бэнэссэ»
На вопрос о том, как изменилась их жизнь по сравнению с периодом до эпидемии, дети отвечали, что стали примерно на 70% больше смотреть телевизор и читать. На 60% увеличилось время на домашнее обучение. Около 70% ответили, что они «очень рады» или «немного рады» по поводу того, что проводят больше времени дома – можно видеть, что дети гибко реагируют на перемены.
Фотография к заголовку: PIXTA
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