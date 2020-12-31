Ученики младших классов школы выбрали в качестве иероглифа 2020 года «смех»

2020 год был годом потрясений – коронавирусный кризис стремительно меняет нашу жизнь, и от обилия невесёлых новостей можно впасть в депрессию. Однако дети сохраняют позитивный взгляд на жизнь и с надеждой смотрят в будущее.

В ходе анкетного опроса, проводившегося курсами для младшеклассников корпорации «Бэнэссэ», в качестве кандзи, символизирующего 2020 год, наибольшее количество голосов дети отдали иероглифу «смех» (笑). Опрос проводился среди учащихся 3-6 классов начальной школы, посещающих курсы, и ответы были получены от 7661 человека.

2020 год вроде бы должен был быть скучным для детей из-за отмены мероприятий, закрытия школ на долгий период и вынужденного пребывания дома, но выбранные ими иероглифы выражают их примирение с изменениями и позитивный взгляд на жизнь.

Дети называли разные причины своего выбора. «Смех» (笑): «Я много смеялся со своими друзьями и семьёй», «Несмотря на коронавирус, я всегда старался улыбаться». «Счастье» (幸): «Несмотря на коронавирус, я был счастлив встречаться с друзьями и проводить время с семьёй», «Я был счастлив пойти в школу». «Новый» (新): «Я увидел новые цели и сделал новые открытия», «Я нашёл новые способы радоваться и открыл новый мир».

Иероглифы 2020 года, выбранные учениками начальной школы

Количество голосов Главная причина «Смех» (笑) 284 Старался улыбаться, несмотря на коронавирус «Счастье» (幸) 250 Был счастлив пойти в школу «Новый» (新) 178 Увидел новые цели и сделал новые открытия «Радость» (嬉) 165 Было много радости «Печаль» (悲) 164 Из-за коронавируса отменили школьные мероприятия «Друг» (友) 161 Улучшил отношения с друзьями «Трудность» (苦) 130 Есть люди, у которых из-за коронавируса возникли трудности «Любовь» (恋) раз два три Появился любимый человек «Сердце» (心) 117 Мог быть добрым к людям «Демон» (鬼) 97 Смотрел анимационный фильм «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃)

Источник: Корпорация «Бэнэссэ»

На вопрос о том, как изменилась их жизнь по сравнению с периодом до эпидемии, дети отвечали, что стали примерно на 70% больше смотреть телевизор и читать. На 60% увеличилось время на домашнее обучение. Около 70% ответили, что они «очень рады» или «немного рады» по поводу того, что проводят больше времени дома – можно видеть, что дети гибко реагируют на перемены.

Фотография к заголовку: PIXTA

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