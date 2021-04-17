Около половины студентов хотели бы, чтобы супруги могли иметь разные фамилии после вступления в брак

Японское законодательство требует, чтобы у супругов после вступления в брак была одна фамилия, однако в последнее время обсуждается вопрос о том, чтобы при желании они могли сохранять те фамилии, которые носили до брака. Согласно недавнему опросу, около половины студентов вузов, которые собираются поступать на работу в 2022 году, хотели бы иметь возможность выбора.

Mynavi, крупная компания, предоставляющая информационные услуги по вопросам занятости и карьерного роста, провела опрос «Стиль жизни сегодня и в будущем» среди студентов и аспирантов, которые собираются закончить вуз в 2022 году. Результаты показали, что около половины из них, как мужчин, так и женщин, хотели бы, чтобы у супругов был выбор, сохранять ли прежнюю фамилию после брака, то есть возможность мужу и жене носить разные фамилии.

Опрос проводился с 26 ноября по 23 декабря 2020 года в форме анкетирования через вебсайт, релевантные ответы были получены от 3938 человек. На вопрос о выборе фамилии для супружеских пар, 33,6% юношей и 30,5% девушек ответили, что хотели бы сохранения нынешней системы, при которой муж и жена носят одну фамилию, а 47,8% юношей и 52,8% девушек высказались за возможность выбора, принимать ли фамилию одного из супругов, или сохранять прежнюю. 18,6% и 16,8% соответственно затруднились ответить.

На вопрос о том, хотели бы они, чтобы после вступления в брак оба супруга работали, утвердительно ответило 58,9% мужчин (на 2,4% больше, чем в предыдущем году) и 75,3% женщин (на 1% больше по сравнению с предыдущим годом), оба показателя рекордно высокие с момента начала проведения опросов 6 лет назад среди тех, кто собирался закончить вуз в 2016 году. Средний возраст, в котором респонденты хотели бы вступить в брак, составляет 28,5 лет для мальчиков и 27,4 лет для девочек, эти цифры мало меняются в последние годы.

Доля тех, кто хотел бы взять отпуск по уходу за ребёнком и активно воспитывать детей, составила 56,5% у мужчин (на 5% больше, чем в предыдущем году), увеличиваясь в течение 6 лет подряд, и 69,9% (на 1,5% меньше предыдущего года) у женщин, разрыв между мужчинамси и женщинами по этому вопросу сокращается. Среднее желаемое количество детей составило 2,16 у мужчин (2,24 в предыдущем году) и 2,09 у женщин (2,1 в предыдущем году).

Фотография к заголовку: PIXTA

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