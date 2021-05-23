В Японии пожилые люди всё чаще отказываются от водительских прав: результаты опроса

Согласно анкетному опросу, 30% респондентов лично знают тех, кто добровольно отказался от водительских прав – это, например члены семьи, родственники и друзья. Чаще всего сдают права люди в возрасте 75-79 лет.

Опрос проводила компания-оператор крупной сети платных парковок «Паку 24» в феврале 2021 года. Релевантные ответы получены от 6816 человек, которые стали клиентами компании после 15 февраля 2020 года и недавно пользовались услугами компании. В 28% случаев возраст их знакомых, добровольно отказавшихся от водительских прав, составлял 75-79 лет, в 26% случаев – 80-84 года, и в 21% случаев – 70-74 года. В 13% случаев права сдавали люди в возрасте до 65 лет.

На вопрос, думали ли сами респонденты о том, чтобы отказаться от прав, 10% респондентов ответили положительно, и 90% не хотели бы отказываться, но при этом об отказе от прав думало более 20% респондентов в возрасте от 60 лет и старше.

Положительно на вопрос о возможном отказе от водительских прав ответило 16% тех, у кого есть отказавшиеся от прав знакомые, и только 8% людей, у которых не было таких знакомых. Похоже, что наличие отказавшихся от прав знакомых заставляет задуматься о такой возможности.

Чаще всего думали об отказе от прав люди в возрасте 70 лет (36%), за ними идут люди 75 лет (25%), 80 лет (14%), 65 лет (12%) и 60 лет (5%).

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