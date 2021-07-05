Рост занятости пожилых людей в Японии: работает каждый третий человек в возрасте 70-74 лет

Общество

В Японии работает каждый третий пожилой человек в возрасте от 70 до 74 лет и примерно половина людей от 65 до 69 лет. За последние 10 лет уровень занятости пожилых увеличился более чем на 10 пунктов.
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Согласно Белой книге старения общества 2021 года, опубликованной Кабинетом министров, уровень занятости по возрастным группам в 2020 году составлял 71% для 60-64 лет, 49,6% для 65-69 лет и 32,5% для 70-74 лет, за десять лет он увеличился более чем на 10 пунктов.

При этом у мужчин доля работающих составляла 91,3% в возрасте 55-59 лет, 82,6% в возрасте 60-64 лет и 60% в возрасте 65-69 лет. Заметно, что многие работают и имеют сильное желание работать после 60 лет. У женщин занятость составляла 72,8% для 55-59 лет, 59,7% для 60-64 лет и 39,9% для 65-69 лет. Доля работающих среди мужчин в возрасте от 70 до 74 лет составила 41,3%, у женщин – 24,7%.

Из общей численности работоспособного населения в 68,68 миллиона в 2020 году (общая численность людей в возрасте 15 лет и старше, включая работающих и безработных), люди в возрасте 65-69 лет составляли 4,24 миллиона, и 4,98 миллиона – в возрасте 70 лет и старше. Люди в возрасте 65 лет и старше составляли 13,4% от общего количества, в связи с быстрым старением населения их доля в последние годы быстро растёт, увеличившись вдвое по сравнению с состоянием 25 лет назад (6,7%).

К сентябрю 2020 года оценочное число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Японии составляло 36,17 миллиона, или 28,7% от общей численности населения в 125,86 миллиона человек.

В Белой книге старения общества также представлены результаты международного сравнительного исследования жизни и сознания пожилых людей (60 лет и старше), проведенного в 2020 финансовом году. Согласно этим данным, 40,2% пожилых людей в Японии ответили, что хотели бы найти работу или продолжить работать для получения дохода, в то время как такие ответы дали 29,9% в США, 28,1% в Германии и 26,6% в Швеции. Возможно, пожилых людей в Японии подталкивает и необходимость, но нельзя не заметить и их активное желание работать даже в преклонные годы.

Фотография к заголовку: PIXTA

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