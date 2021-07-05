Рост занятости пожилых людей в Японии: работает каждый третий человек в возрасте 70-74 лет

В Японии работает каждый третий пожилой человек в возрасте от 70 до 74 лет и примерно половина людей от 65 до 69 лет. За последние 10 лет уровень занятости пожилых увеличился более чем на 10 пунктов.

Согласно Белой книге старения общества 2021 года, опубликованной Кабинетом министров, уровень занятости по возрастным группам в 2020 году составлял 71% для 60-64 лет, 49,6% для 65-69 лет и 32,5% для 70-74 лет, за десять лет он увеличился более чем на 10 пунктов.

При этом у мужчин доля работающих составляла 91,3% в возрасте 55-59 лет, 82,6% в возрасте 60-64 лет и 60% в возрасте 65-69 лет. Заметно, что многие работают и имеют сильное желание работать после 60 лет. У женщин занятость составляла 72,8% для 55-59 лет, 59,7% для 60-64 лет и 39,9% для 65-69 лет. Доля работающих среди мужчин в возрасте от 70 до 74 лет составила 41,3%, у женщин – 24,7%.

Из общей численности работоспособного населения в 68,68 миллиона в 2020 году (общая численность людей в возрасте 15 лет и старше, включая работающих и безработных), люди в возрасте 65-69 лет составляли 4,24 миллиона, и 4,98 миллиона – в возрасте 70 лет и старше. Люди в возрасте 65 лет и старше составляли 13,4% от общего количества, в связи с быстрым старением населения их доля в последние годы быстро растёт, увеличившись вдвое по сравнению с состоянием 25 лет назад (6,7%).

К сентябрю 2020 года оценочное число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Японии составляло 36,17 миллиона, или 28,7% от общей численности населения в 125,86 миллиона человек.

В Белой книге старения общества также представлены результаты международного сравнительного исследования жизни и сознания пожилых людей (60 лет и старше), проведенного в 2020 финансовом году. Согласно этим данным, 40,2% пожилых людей в Японии ответили, что хотели бы найти работу или продолжить работать для получения дохода, в то время как такие ответы дали 29,9% в США, 28,1% в Германии и 26,6% в Швеции. Возможно, пожилых людей в Японии подталкивает и необходимость, но нельзя не заметить и их активное желание работать даже в преклонные годы.

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