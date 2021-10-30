Частным университетам в Японии сложно привлечь необходимое количество студентов

В связи с уменьшением численности людей в возрасте 18 лет малым и региональным частным университетам в Японии всё сложнее набрать необходимое количество студентов.

Исследование по оценке изменений в количестве поступающих на учёбу, проведенное Корпорацией содействия и взаимопомощи частных учебных заведений Японии, показало, что коэффициент приёма (отношение количества абитуриентов к количеству поступивших) в частных университетах весной 2021 года упала до 99,8%. Впервые с 1989 года она упала ниже 100%. В 2020 году показатель составил 102,6%, что на 2,8% ниже, чем в предыдущем году.

Данные до 1 мая были собраны из 597 университетов по всей стране, не считая тех, в которых приём новых студентов был приостановлен. Из четырёхлетних частных университетов 277 имели коэффициент приёма ниже 100%, он упал ниже возможностей университетов. Это составляет 46,4% от общего числа высших учебных заведений и на 93 университета (15,4%) больше по сравнению с 2020 годом.

Общая способность приёма увеличилась на 0,8% до 495 162 человек. Однако несмотря на то, что число успешно поступивших абитуриентов увеличилось на 6,6% до 1 437 906, общее количество абитуриентов уменьшилось на 12,2% до 3 834 862, экзаменуемых – на 12,2% до 3 663 962, а число принятых студентов снизилось на 1,9% до 494 213. Таким образом, количество абитуриентов, экзаменуемых и зачисленных сократилось, в то время как выросло количество поступивших и успешно зачисленных на учёбу.

По количеству поступающих в зависимости от размера университета, то показатель для университетов с вместимостью более 3000 студентов увеличился на 0,8 балла до 99,9%, в то время как для университетов с вместимостью от 1500 до 2999 студентов снизился на 1,0% до 101,3%. В таких учебных заведениях сохранились удовлетворительные уровни поступающих, как и в предыдущем году. Между тем, особенно заметно снизился приём в более мелких университетах. Показатель для университетов с числом студентов от 300 до 399 снизился на 9,2% до 95,2%, а для университетов с числом студентов менее 100 снизился на 10,1 балла до 87,2%.

По регионам (в совокупности по расположению университетов) коэффициент приёма в крупнейших мегаполисах Японии, то есть в районах Токио, Осака и Нагоя, снизился всего на 1,7 процентных пункта до 100,6%, в то время как в прочих регионах он упал на 6,2 процентных пункта до 97,3%.

Фотография к заголовку: Церемония поступления в университет Сэнсю 2021 года, проводимая совместно для студентов первого и второго курса в здании Будокан в районе Тиёда в Токио 5 апреля 2021 г. Прошлогодняя церемония поступления в апреле 2020 года была отменена из-за пандемия COVID-19 (© Jiji)

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