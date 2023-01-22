Правительственный отчёт показывает снижение преступности в Японии на 7,5% в 2021 году

К 2021 году количество преступлений в Японии снижается 19 лет подряд. Во время пандемии значительно сократилось количество краж, к снижению преступности также привело более широкое использование камер видеонаблюдения. С другой стороны, растёт число случаев жестокого обращения с детьми и киберпреступлений.

В Белой книге о преступности за 2022 год, опубликованной Министерством юстиции Японии, отмечается, что количество признанных уголовных преступлений в 2021 году сократилось по сравнению с 614 231 в предыдущем году на 7,5% до 568 104, что является самым низким показателем с 1945 года. Две трети от общего числа преступлений составили кражи.

Количество убийств сократилось на 55 случаев до 874, грабежей – на 259 до 1138, поджогов – на 37 до 749.

В 2021 году был произведен 175 041 арест, 90 009 из арестованных совершили преступление впервые, а 85 032 – повторно.

Уровень рецидивизма снизился на 0,5 процентных пункта до 48,6%. Этот небольшой спад идет вразрез с тенденцией последних лет к повышению.

Количество особых видов мошенничества, таких как «Это я! Это я!» (орэ-орэ саги), сократилось на 11,1% до 6600. Между тем число киберпреступлений выросло на 23,6% до 12 209 случаев. Нарушения Закона о контроле за марихуаной выросли на 15,4% до 7169 случаев, а количество случаев жестокого обращения с детьми увеличилось на 1,9% до 2174 случаев; оба этих показателя росли в последние годы.

В 2021 году количество задержаний за уголовные преступления, совершенные несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 19 лет), уменьшилось на 9,5% до 20 399. Этот показатель продолжает снижаться с 2004 года. Количество арестов несовершеннолетних на 100 000 населения также имеет тенденцию к снижению: 186,5 арестов в 2021 году, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. Показатель на 2021 год составляет примерно одну восьмую от пика, достигнутого в 1981 году.

Фотография к заголовку: 15 января 2022 г. следователи осматривают территорию рядом с местом инцидента с ножевым ранением в Токийском университете в токийском районе Бункё (© Jiji)

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