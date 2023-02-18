В Японии впервые за 20 лет выросло количество уголовных преступлений: связано ли это с ослаблением коронавирусных ограничений?

Согласно Отчёту о ситуации с преступностью за 2022 год (предварительные данные), опубликованному Национальным полицейским агентством, количество выявленных уголовных преступлений увеличилось на 5,9% по сравнению с предыдущим годом до 601 389, впервые за 20 лет превысив показатель предыдущего года.

Число признанных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, достигло пика в 2,85 миллиона в 2002 году и с тех пор снижалось. В 2022 году количество «уличных преступлений» (грабежи, кражи, кражи велосипедов, нападения, нанесение телесных повреждений, вымогательства и др.) увеличилось на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. С другой стороны, преступления со взломом (грабёж со взломом, кража со взломом и проникновение в жилище) снизились на 1,9%. Предполагают, что это может быть связано с ослаблением ограничений на передвижение, то есть мер противодействия распространению нового коронавируса.

Было зарегистрировано 9536 случаев тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи, поджоги, принуждение к половому акту, непристойные посягательства, похищение людей и торговля людьми, что на 715 случаев (8,1%) больше, чем в предыдущем году. Зарегистрировано 853 убийства и 1148 грабежей, эти показатели остались почти без изменений. С другой стороны, второй год подряд увеличивалось число случаев принуждения к половому акту (1656 случаев) и непристойных посягательств (4708 случаев).

Количество случаев особых видов мошенничества увеличилось на 20,8% до 17 520 случаев, оно растёт второй год подряд. Сумма ущерба от них выросла на 28,2% до 36,14 млрд йен, она выросла впервые за восемь лет. По типам методов таких мошенничеств чаще всего случалось мошенничество с предложением возмещения выплаченных сумм, также увеличивается количество случаев мошенничества «Это я!» и выставления фиктивных счетов.

Среди преступлений, связанных с кибератаками, до рекордных 230 случаев, или на 57,5%, выросло количество сообщений об ущербе от программ-вымогателей – вредоносных программ, которые шифруют данные на компьютерах компаний и т. п. и требуют деньги в обмен на их расшифровку. Был зафиксирован 1131 случай мошеннических денежных переводов, связанных с интернет-банкингом, а ущерб составил 1525 млн йен, оба показателя увеличились впервые за три года.

На 7,1% до 115 730 выросло количество детей (в возрасте до 18 лет), о которых полиция сообщила в центры помощи детям по подозрению в жестоком обращении, а количество консультаций по делам о домашнем насилии увеличилось на 1,7% до 84 493. Оба показателя были самыми высокими за всю историю.

В июле 2022 года произошел серьёзный инцидент, в ходе которого бывший премьер-министр Абэ Синдзо был застрелен во время уличной речи. В ходе опроса, проведенного Национальным полицейским агентством в октябре, 68,6% респондентов заявили, что общественная безопасность в Японии находится на хорошем уровне, что на 7,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.

Фотография к заголовку: Полицейские осматривают внешнюю стену многоэтажной автостоянки недалеко от места убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, где обнаружена дыра, похожая на пулевое отверстие. 13 июля 2022 г., город Нара (Jiji Press)

Статьи по теме