Рейтинг экономического могущества японских феодалов даймё периода Эдо (часть 2): вторая половина первой десятки

В период Эдо основой государственного управления были около 300 княжеств «хан», подчинявшихся центральному правительству сёгуната Токугава. Могущество даймё, правивших этими княжествами, измерялось в количестве их ежегодных доходов в виде риса, они были показателем производительности и экономического масштаба их территории. Здесь мы представим княжества, занимавшие с 6-го по 10-е места первой десятки в рейтинге доходов.

Места с 1-го по 5-е в рейтинге экономического могущества княжеств

В рейтинге экономического могущества княжеств места с 6-го по 10-е занимают тодзама даймё, «внешние даймё», из западной Японии. Сёгунат разделил княжества на три категории в зависимости от их отношений с правящим домом Токугава. Симпан, «ближние княжества», возглавляли родственники первого сёгуна, Иэясу, фудай даймё были феодалами из родов, изначально служивших Иэясу, и выходцы из родов симпан даймё и фудай даймё составляли ядро ​​​​правительства, тогда как тодзама даймё держали в стороне от политики и им не давали в управление территорий поблизости от Эдо. Такие даймё не могли получить высокий ранг в системе управления государством, и статус их семей тоже был низким.

Взамен им позволяли иметь высокие доходы, рассчитывая на их благодарность и на то, что это смягчит их недовольство своим положением.

Единицей доходов княжества был коку риса (около 180 литров), и они измерялись в количестве коку риса, получаемого княжеством за год. В пересчёте на сегодняшние цены 1 коку соответствует примерно 300 000 йен («Счётная книга домохозяйств Эдо», под ред. Исода Митифуми, изд-во «Такарадзимася»).

6-е место: род Хосокава, княжество Кумамото, 540 000 коку (162 млрд йен), тодзама

Хосокава Тадаоки, который встал на сторону Токугавы Иэясу в битве при Сэкигахара (1600), основал княжество Кокура в земле Будзэн на Кюсю (восточная часть совр. префектуры Фукуока и северо-западная часть префектуры Ойта). После этого третий сын Тадаоки, Тадатоси, женился на правнучке Иэясу, Тиёхимэ, и этим укрепил свои отношения с родом Токугава.

В 9 году Канъэй (1632) был упразднён род даймё Като, правивший землёй Хиго (совр. преф. Кумамото), тоже на Кюсю, и вместо него там стал правителем Тадатоси, доходы которого выросли до ​​540 000 коку. Основы нынешнего города Кумамото были заложены ещё во времена правления рода Като.

Хосокава развивал сельское хозяйство, учредив должности чиновников сельскохозяйственной администрации дзигата кося. Он в том числе поощрял производство бататов и мелиорацию почв с использованием вулканического пепла горы Асо.

Школа Дзисюкан, которую основал Хосокава Сигэката, шестой правитель княжества, также была известна, отсюда вышел Ёкои Сёнан, учёный времён конца сёгуната Токугава.

В 1747 году пятый правитель княжества Кумамото, Мунэтака, прибыв в замок Эдо, был убит по ошибке ближним вассалом сёгуна (хатамото) Итакурой Кацуканэ, и род Хосокава мог исчезнуть.

Итакура Кацуканэ узнал, что глава рода Итакура его невзлюбил и хочет его отстранить от дел, из-за чего устремился на расправу с обидчиком. При этом из-за сходства родовых гербов Итакура (куётомоэ) и Хосокава (куё-мон) он случайно убил Мунэтаку (хотя есть и другие версии его преступления).

После этого инцидента род Хосокава изменил дизайн родового герба, и вместо традиционного куё-мон стал использовать похожий, где круг в центре по разверу больше, чем окружающие его круги. Этот герб называют также ханарэ-куё, «разделённый куё», поскольку маленькие круги визуально отдалены от центрального, или хосокава-куё, поскольку этот герб использовал только род Хосокава.

Мунэтака не имел наследников, но его вассалы оформили усыновление его младшего брата сразу же после гибели Мунэтаки, о смерти сообщили правительству на следующий день, и младший брат стал шестым правителем княжества под именем Сигэката. Таким образом роду удалось избежать пресечения линии наследования. Хосокава Морихиро, 18-й глава рода, занимал пост губернатора префектуры Кумамото, а в 1993 году стал премьер-министром в коалиционном правительстве, в результате чего которому Либерально-демократическая партия оказалась в оппозиции впервые за 38 лет.

7-е место: род Курода, княжество Фукуока, 473 000 коку (141,9 млрд йен), тодзама

Княжество основал Курода Нагамаса. Нагамаса был мудрым военачальником, которого высоко оценивали за его достижения в привлечении на свою сторону могущественных командующих Западной армии во время битвы при Сэкигахаре. Его владения располагались на территории современной префектуры Фукуока.



Старинная карта с изображением Фукуоки в начале XIX века. Призамковый город обращён к морю, там процветала торговля (собрание библиотеки Университета Кюсю)

Во времена Тадаюки, второго правителя княжества, произошла «семейная ссора» (о-иэ содо, конфликт влиятельных семейств) между правителем и главным вассалом, после чего этот вассал был передан под стражу в другое княжество. Княжеству Фукуока удалось избежать строгого наказания от сёгуната, но с тех пор оно управлялось коллегиально с участием правителя и старших вассалов. Цугутака, шестой правитель княжества, снискал известность как мудрый правитель. После Великого голода годов Кёхо (с 1732 г.) он занимался борьбой с бедностью, работал над финансовым восстановлением и развитием традиционных исполнительских искусств и культуры, таких как театр Но.

Во время Реставрации Мэйдзи до момента войны Босин в княжестве не пришли к решению, какая из сторон сильнее – бакуфу или новое правительство, и оно отреагировало на события с запозданием, позже, чем княжество Сацума на Кюсю или Сага.

8-е место: род Асано, княжество Хиросима, 426 000 коку (127,8 млрд йен), тодзама

Территория княжества Хиросима примерно соответствует современной префектуре Хиросима. В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) княжеством правил род Мори, но после битвы при Сэкигахара это княжество с доходом примерно в 400 000 коку риса получил в управление Фукусима Масанори. В 5 году Гэнна (1619) за самовольную реконструкцию замка Масанори был отстранён от управления княжеством, и его получил род Асано, который и правил Хиросимой до самого конца периода Эдо.

Первым правителем из рода Асано был Нагаакира – его отец, Нагамаса, являлся одним из пяти членов го-бугё, высшего административного органа Тоётоми Хидэёси. Он служил пажом (косё, личный слуга и секретарь) при Токугаве Хидэтаде, втором сёгуне Токугава, и ему было поручено в управление княжество Кисю, но после отстранения Фукусимы Масанори он переехал в Хиросиму. Нагаакира установил законы гунтю хотто, которым должны были следовать самураи и жители княжества, а также улучшил налоговую систему. Считается, что он хорошо разбирался в экономике и повышал прибыль на рынке риса, назначая для управления своих ближайших помощников, имевших отличные административные навыки.



В святилище Нигицу в городе Хиросима отец и сын Асано Нагамаса и Нагаакира почитаются как божества (© Pixta)

Другим примечательным правителем из этого рода был Ёсинага, 5-й даймё, о котором говорят, что он возродил пришедшее в упадок княжество. Он развивал торговлю и промышленность в своих владениях, реформировал систему управления, после чего передал княжество своему сыну.

Асано Такуми-но ками Наганори, один из участников ссоры, послужившей причиной мести 47 ронинов, происходил из боковой ветви рода Асано.

9-е место: род Мори, княжество Тёсю, 369 000 коку (110,7 млрд йен), тодзама

Княжеством Тёсю правили потомки Мори Мотонари, который в период Сэнгоку одно время контролировал почти весь регион Тюгоку. Поскольку внук Мотонари, Тэрумото, был главнокомандующим противостоявшей Иэясу Западной армии в битве при Сэкигахара, его владения были сокращены до пределов двух земель, Суо и Нагато, где после этой войны и было учреждено княжество Тёсю.



Руины главной башни Тэнсю замка Хаги в городе Хаги, префектура Ямагути. Поскольку этот замок был административным центром княжества Тёсю, его иногда называют княжеством Хаги (© Pixta)

Тэрумото активно работал над сокращением расходов на регулярные обязательные поездки в Эдо (система санкин котай) и погашением долгов княжества, благодаря чему финансы Тёсю были более стабильными, чем у других княжеств. Годы Хорэки (1751-1764) были временем расцвета Тёсю, когда осваивали новые рисовые поля, строили порты и кредитовали судоходные компании, перевозившие грузы по Внутреннему морю Сэто.

Кроме того, в княжестве поощряли производство «трёх белых продуктов Суо и Нагато» (ботё сампаку) – риса, соли и бумаги, а позднее и воска, благодаря чему внутренние доходы княжества превышали миллион коку риса в год.

В конце периода Эдо здесь находилась знаменитая школа «Сёка сондзюку», где преподавал Ёсида Сёин и откуда вышло много талантливых людей, принявших активное участие в Реставрации Мэйдзи.

10-е место: род Набэсима, княжество Сага, 357 000 коку (107,1 млрд йен), тодзама

В период Сэнгоку провинция Хидзэн (совр. префектура Сага) изначально находилась под властью рода Рюдзодзи, а Набэсима был одним из его старших вассалов. Однако, когда Таканобу, глава рода Рюдзодзи, погиб в бою, реальную власть захватил Набэсима Наосигэ, и сёгунат поддержал передачу власти от рода Рюдзодзи роду Набэсима, и Наосигэ был признан правителем княжества Сага.

Княжество добилось больших успехов в годы Тэмпо (1831-1845). Когда Наомаса стал десятым правителем княжества, он сократил число чиновников и начал добычу угля, что принесло ему прибыль. Наомаса был просвещённым человеком, он начал строить пароходы и отражательные печи, а также усилил вооружение своих войск, импортируя из Англии самые современные на тот момент пушки Армстронга. Это способствовало успехам княжества Сага во время Реставрации Мэйдзи.

Наомаса также работал над улучшением школы княжества, Кодокан. В школе в своё время учились первый министр юстиции Это Симпэй, министр внутренних дел Соэдзима Танэоми, а также Окума Сигэнобу, основатель Университета Васэда, дважды занимавший пост премьер-министра (8-й и 17-й премьер-министр).



Слева направо – Это Симпэй, Соэдзима Танэоми, Окума Сигэнобу («Пятидесятилетняя история конституционного правления», «Фотографии известных людей раннего Нового времени», собрание Национальной парламентской библиотеки)

Ямамото Цунэтомо, на высказываниях которого основана книга «Сокрытое в листве» (Хагакурэ), в которой описаны правила поведения самураев, был вассалом в княжестве Сага в середине периода Эдо.

Фотография к заголовку: Западная часть Японии на карте «Полная карта Великой Японии» (Дайнихонкоку дзэндзу) из собрания Национальной парламентской библиотеки. На карте, созданной, вероятно, в конце периода Эдо, показаны административные границы княжеств, и на этой части карты расположены все княжества, перечисленные в статье

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