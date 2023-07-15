Большинство жителей Японии хотят сохранения традиционных праздников: опрос показывает разницу во взглядах поколений на сохранение традиций

В этом году сняты связанные с эпидемией ограничения, и после четырёхлетнего перерыва будут вновь проводиться многие праздники и фейерверки. Немало праздников в своё время появились как способ умилостивить богов и сдержать эпидемии. Мы надеемся, что энергия праздников поможет оживить городскую жизнь.

Множество праздников, которые пришлось отменить или сократить их масштабы из-за распространения нового коронавируса, вновь возрождаются в полном виде. Фонд «Мацуридзуму», который занимается развитием туризма с участием в праздниках, провёл опрос общественного мнения. На вопрос о том, считают ли опрашиваемые, что праздники не должны исчезнуть, положительно ответило 74% респондентов. Наиболее привязаны к праздникам оказались жители Кюсю и Окинавы, так ответило 86,3% жителей этого региона.

Участников опроса спросили, согласны ли они с возобновлением проведения праздников после эпидемии коронавируса. Общее количество ответов «Да» и «Скорее да» составило 66,4%, а общее количество «Нет» и «Скорее нет» – всего 11,3%, то есть подавляющее большинство поддерживает возобновление проведения праздников.

Участие в некоторых праздниках может ограничиваться, например, по месту жительства или по полу. Бывает, что участвовать могут только мужчины, или только жители данной местности. В отношении таких ограничений 49% опрошенных выбрали вариант относиться с пониманием к историческому фону, но улучшать условия, насколько это возможно, тогда как на строгом соблюдении традиции настаивает 38,6% респондентов. Заметна значительная разница во взглядах между поколениями – на строгом соблюдении традиций настаивает почти половина людей старше 50 лет.

В последние годы серьёзными проблемами стали старение участников праздников и нехватка людей для переноски священных паланкинов (микоси) и т. п. На вопрос о том, что предпочтительнее – продолжать носить микоси вручную, чтобы сохранить традицию, или перевозить их на грузовике, чтобы облегчить труд, 33,1% респондентов ответили, что они предпочли бы, чтобы микоси носили люди, а 11,3% выступили за использование грузовиков. И в этом случае за традиционный способ склонны выступать люди старших поколений.

На вопрос о том, теряется ли сакральность и традиция праздников при изменении способа их проведения, 45,2% ответили, что теряется, а 54,9% ответили «Нет» и «Скорее нет». Хотя разница невелика, более половины респондентов признают неизбежность перемен с течением времени.

Фотография к заголовку: PIXTA

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