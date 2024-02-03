Ежегодные медицинские расходы на домашних животных ощутимо растут с возрастом питомца: Белая книга Anicom Animal

Ежегодные медицинские расходы на домашних животных ощутимо растут с возрастом питомца: Белая книга Anicom AnimalОбщество
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Токийская компания Anicom Holdings на основе данных договоров страхования домашних животных рассчитала, что средняя продолжительность жизни собак в 2021 году составит 14,2 года (+0,1 по сравнению с предыдущим годом), а средняя продолжительность жизни кошек – 14,7 года (+0,3 по сравнению с предыдущим годом). Как и люди, домашние животные стали жить дольше.
И у животных, как и у людей, с возрастом медицинская помощь обходится дороже. По данным компании, средние ежегодные расходы на медицинское обслуживание собак составляют 50 956 йен для годовалой собаки и 239 810 йен для собаки в возрасте 15 лет. Лечение кошек стоит соответственно 40 593 и 181 132 йен. Таким образом, за этот срок расходы вырастают 4,7 раза для собак и в 4,5 раза для кошек, и если вы видите в магазине хорошенького щенка или котёнка, то прежде, чем брать его домой, подумайте, готовы ли вы обеспечить ему достаточный медицинский уход.
В «Белой книге» Anicom о домашних животных представлены подробные данные о болезнях, которые часто встречаются у пожилых собак и кошек, а также о смертности и причинах смерти. «Белую книгу» (на японском языке) можно скачать бесплатно:
https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202312.pdf
Фотография к заголовку: PIXTA
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