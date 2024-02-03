Ежегодные медицинские расходы на домашних животных ощутимо растут с возрастом питомца: Белая книга Anicom Animal

Средняя годовая плата за медицинское обслуживание 15-летней собаки составляет примерно 240 000 йен, она может превышать медицинские расходы хозяина. Домашних животных считают членами семьи, и, само собой, стараются обеспечить им долгую жизнь.

Токийская компания Anicom Holdings на основе данных договоров страхования домашних животных рассчитала, что средняя продолжительность жизни собак в 2021 году составит 14,2 года (+0,1 по сравнению с предыдущим годом), а средняя продолжительность жизни кошек – 14,7 года (+0,3 по сравнению с предыдущим годом). Как и люди, домашние животные стали жить дольше.

И у животных, как и у людей, с возрастом медицинская помощь обходится дороже. По данным компании, средние ежегодные расходы на медицинское обслуживание собак составляют 50 956 йен для годовалой собаки и 239 810 йен для собаки в возрасте 15 лет. Лечение кошек стоит соответственно 40 593 и 181 132 йен. Таким образом, за этот срок расходы вырастают 4,7 раза для собак и в 4,5 раза для кошек, и если вы видите в магазине хорошенького щенка или котёнка, то прежде, чем брать его домой, подумайте, готовы ли вы обеспечить ему достаточный медицинский уход.

В «Белой книге» Anicom о домашних животных представлены подробные данные о болезнях, которые часто встречаются у пожилых собак и кошек, а также о смертности и причинах смерти. «Белую книгу» (на японском языке) можно скачать бесплатно:

https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202312.pdf

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