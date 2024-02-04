В Японии впервые за восемь лет выросла смертность в ДТП: одной из причин может быть снятие эпидемических ограничений на передвижение

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2023 году впервые за восемь лет выросло по сравнению с предыдущим годом, составив 2678 человек. Несмотря на увеличение количества автомобилей, оснащённых технологиями активной безопасности, такими как системы предупреждения о выезде с полосы движения, будет, наверное, непросто достичь поставленной правительством цели по сокращению числа погибших в ДТП до уровня менее 2000 к 2025 году.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2023 году составило 2678 человек, что на 68 больше, чем в предыдущем году, и это первое увеличение числа смертей за восемь лет. Вероятно, рост связан с увеличением использования автомобилей после снятия ограничений на передвижение, действовавших во время эпидемии коронавируса. Хотя это третий минимальный показатель с 1948 года, когда начали собирать такие статистические данные, он всё ещё далёк от целевого уровня ниже 2000, которого хочет добиться правительство до 2025 года.

Всего по предварительным оценкам произошло 307 911 ДТП, что на 7072 больше по сравнению с предыдущим годом, а количество пострадавших увеличилось на 8426 до 365 027 человек.

По префектурам больше всего людей второй год подряд гибнет в префектуре Осака (148 человек). За ней следуют Айти (145 человек) и Токио (136 человек). Минимальное количество в 13 погибших зарегистрировано в префектуре Сага. Среднее число смертей в ДТП по стране на 100 000 населения составляет 2,14, по префектурам оно самое высокое в преф. Токусима (3,98), Миэ (3,79) и Аомори (3,74). В четырёх префектурах Сикоку оно составляло 3 и выше, что намного выше среднего. Самый низкий показатель – в Токио (0,97).

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий резко возросло в 1950-е и 1960-е годы с распространением автомобилей. В 1970 году, когда появилось выражение «дорожная война», была зафиксирована самая высокая численность погибших в 16 765 человек. В 1985 году ввели обязательное использование ремней безопасности на передних сиденьях на автомагистралях и скоростных автотрассах, на дорогах общего пользования – в 1992 году, с середины 1990-х годов быстро увеличилось распространение подушек безопасности и других средств. Число погибших постепенно сокращается благодаря усовершенствованию оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, в последние годы развивались технологии предотвращения аварий, такие как автоматические тормоза для предотвращения столкновений и сигнализация выезда за пределы полосы движения, свою роль играет, вероятно, и повышение осведомленности о безопасности, а также установка видеорегистраторов движения.

Число погибших среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше снизилось на 6 по сравнению с предыдущим годом до 1465, но их доля в общем числе смертей остаётся высокой, достигая 54,7%. Для дальнейшего снижения количества ДТП со смертельным исходом необходимы меры по предотвращению ДТП с участием пожилых людей.

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