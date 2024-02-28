TeamLab Planets на вершине рейтинга достопримечательностей Токио для иностранных туристов

Анализ отзывов о туристических достопримечательностях Токио показывает, что арт-площадка TeamLab Planets пользуется наибольшей популярностью у иностранных посетителей, опережая телебашню «Небесное дерево Токио» и храм Сэнсодзи.

Компания Mov из Сибуи, которая управляет сайтом Hōnichi Labo и ведёт бизнес, связанный с вопросами въездного туризма в Японии, проанализировала отзывы на иностранных языках о 400 туристических местах в Токио и соседних префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, чтобы составить собственный рейтинг популярности. Исследование проводилось с 18 ноября по 3 декабря 2023 года, информация была взята из 2756 отзывов на иностранных языках, которые были опубликованы в открытом доступе на Гугл Картах.

Среди популярных мест были Токийский Диснейленд, храм Сэнсодзи и перекрёсток в Сибуе, но абсолютная победа осталась за TeamLab Planets. Четыре больших арт-площадки и два сада, образующие музей, где посетители ходят среди воды и множества орхидей, привлекают иностранных туристов полным погружением в масштабные произведения искусства и тем, что можно ходить босиком.

Анализ рейтинга по языку отзывов (английский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский и тайский) показал, что TeamLab Planets занимает первое место среди достопримечательностей на английском и тайском языках. Токийский Диснейленд был самым популярным для традиционного китайского и корейского языков, а Чайнатаун в Йокогаме стал первым для упрощённого китайского.

На всех пяти языках TeamLab Planets и Сэнсодзи вошли в десятку лучших. Национальный сад Синдзюку Гёэн и святилище Мэйдзи, исторические спокойные места в самом центре Токио, также получили высокую оценку в отзывах.

Хотя большинством из 10 лучших стали туристические места в центре Токио, в различных рейтингах также присутствовали объекты в Йокогаме и Камакуре в префектуре Канагава, а также один – в префектуре Сайтама. Что касается корейского языка, то в десятку лучших попали два уникальных туристических места, оба из которых являются музеями: музей Нэдзу и Национальный музей западного искусства.



Плавучий цветочный сад в TeamLab Planets (© TeamLab)

Английский

1 TeamLab Planets 2 Sensōji temple 3 «Небесное дерево Токио» 4 Перекрёсток в Сибуе 5 Токийская башня 6 Токийский Диснейленд 7 Святилище Мэйдзи 8 Совиное кафе Akiba Fukurō в Токио 9 Музей Cup Noodles в Йокогаме 10 Tokyo DisneySea

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Упрощённый китайский

1 Чайнатаун Йокогамы 2 Национальный сад Синдзюку Гёэн 2 Храм Сэнсодзи 4 TeamLab Planets 4 Внешний рынок Цукидзи 4 Святилище Мэйдзи 7 Склад из красного кирпича в Йокогаме 8 Saitama Super Arena 8 Токийская башня 10 Tokyo DisneySea

Создано Nippon.com на основе информации от Mov



Чайнатаун Йокогамы (© Pixta)



Склад из красного кирпича в Йокогаме (© Pixta)

Традиционный китайский 1 Токийский Диснейленд 2 Ворота Каминаримон храма Сэнсодзи 3 «Небесное дерево Токио» 4 Внешний рынок Цукидзи 5 Национальный сад Синдзюку Гёэн 6 Токийская башня 7 TeamLab Planets 8 Святилище Мэйдзи 8 Храм Готокудзи 10 Roppongi Hills

Создано Nippon.com на основе информации от Mov



Храм Готокудзи в Сэтагая, Токио, известен своими манэкинэко (котами, приносящими удачу) (© Pixta)

Корейский

1 Токийский Диснейленд 2 «Небесное дерево Токио» 3 Токийская башня 4 Храм Сэнсодзи 5 TeamLab Planets 6 Перекрёсток в Сибуе 7 Национальный сад Синдзюку Гёэн 8 Roppongi Hills 9 Музей Нэдзу 10 Национальный музей западного искусства

Создано Nippon.com на основе информации от Mov



Проход у входа в музей Нэдзу в Токио (© Pixta)



Японский сад в музее Нэдзу (© Pixta)

Тайский

1 TeamLab Planets 2 Tokyo DisneySea 3 Святилище Мэйдзи 4 Склад из красного кирпича в Йокогаме 5 Великий Будда в Камакуре 6 Перекрёсток в Сибуе 7 Национальный сад Синдзюку Гёэн 8 Храм Сэнсодзи 9 Храм Хасэдэра, Камакура 10 Токийский Диснейленд

Создано Nippon.com на основе информации от Mov



Великий Будда в Камакуре (© Pixta)



Минамисандо (южные ворота) святилища Мэйдзи (© Pixta)

Фотография к заголовку: Храм Сэнсодзи, Асакуса, Токио (© Reuters)

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