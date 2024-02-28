TeamLab Planets на вершине рейтинга достопримечательностей Токио для иностранных туристов

TeamLab Planets на вершине рейтинга достопримечательностей Токио для иностранных туристовТуризм
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Компания Mov из Сибуи, которая управляет сайтом Hōnichi Labo и ведёт бизнес, связанный с вопросами въездного туризма в Японии, проанализировала отзывы на иностранных языках о 400 туристических местах в Токио и соседних префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, чтобы составить собственный рейтинг популярности. Исследование проводилось с 18 ноября по 3 декабря 2023 года, информация была взята из 2756 отзывов на иностранных языках, которые были опубликованы в открытом доступе на Гугл Картах.
Среди популярных мест были Токийский Диснейленд, храм Сэнсодзи и перекрёсток в Сибуе, но абсолютная победа осталась за TeamLab Planets. Четыре больших арт-площадки и два сада, образующие музей, где посетители ходят среди воды и множества орхидей, привлекают иностранных туристов полным погружением в масштабные произведения искусства и тем, что можно ходить босиком.
Анализ рейтинга по языку отзывов (английский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский и тайский) показал, что TeamLab Planets занимает первое место среди достопримечательностей на английском и тайском языках. Токийский Диснейленд был самым популярным для традиционного китайского и корейского языков, а Чайнатаун в Йокогаме стал первым для упрощённого китайского.
На всех пяти языках TeamLab Planets и Сэнсодзи вошли в десятку лучших. Национальный сад Синдзюку Гёэн и святилище Мэйдзи, исторические спокойные места в самом центре Токио, также получили высокую оценку в отзывах.
Хотя большинством из 10 лучших стали туристические места в центре Токио, в различных рейтингах также присутствовали объекты в Йокогаме и Камакуре в префектуре Канагава, а также один – в префектуре Сайтама. Что касается корейского языка, то в десятку лучших попали два уникальных туристических места, оба из которых являются музеями: музей Нэдзу и Национальный музей западного искусства.
Английский
|1
|TeamLab Planets
|2
|Sensōji temple
|3
|«Небесное дерево Токио»
|4
|Перекрёсток в Сибуе
|5
|Токийская башня
|6
|Токийский Диснейленд
|7
|Святилище Мэйдзи
|8
|Совиное кафе Akiba Fukurō в Токио
|9
|Музей Cup Noodles в Йокогаме
|10
|Tokyo DisneySea
Создано Nippon.com на основе информации от Mov
Упрощённый китайский
|1
|Чайнатаун Йокогамы
|2
|Национальный сад Синдзюку Гёэн
|2
|Храм Сэнсодзи
|4
|TeamLab Planets
|4
|Внешний рынок Цукидзи
|4
|Святилище Мэйдзи
|7
|Склад из красного кирпича в Йокогаме
|8
|Saitama Super Arena
|8
|Токийская башня
|10
|Tokyo DisneySea
Создано Nippon.com на основе информации от Mov
Традиционный китайский
|1
|Токийский Диснейленд
|2
|Ворота Каминаримон храма Сэнсодзи
|3
|«Небесное дерево Токио»
|4
|Внешний рынок Цукидзи
|5
|Национальный сад Синдзюку Гёэн
|6
|Токийская башня
|7
|TeamLab Planets
|8
|Святилище Мэйдзи
|8
|Храм Готокудзи
|10
|Roppongi Hills
Создано Nippon.com на основе информации от Mov
Корейский
|1
|Токийский Диснейленд
|2
|«Небесное дерево Токио»
|3
|Токийская башня
|4
|Храм Сэнсодзи
|5
|TeamLab Planets
|6
|Перекрёсток в Сибуе
|7
|Национальный сад Синдзюку Гёэн
|8
|Roppongi Hills
|9
|Музей Нэдзу
|10
|Национальный музей западного искусства
Создано Nippon.com на основе информации от Mov
Тайский
|1
|TeamLab Planets
|2
|Tokyo DisneySea
|3
|Святилище Мэйдзи
|4
|Склад из красного кирпича в Йокогаме
|5
|Великий Будда в Камакуре
|6
|Перекрёсток в Сибуе
|7
|Национальный сад Синдзюку Гёэн
|8
|Храм Сэнсодзи
|9
|Храм Хасэдэра, Камакура
|10
|Токийский Диснейленд
Создано Nippon.com на основе информации от Mov
Фотография к заголовку: Храм Сэнсодзи, Асакуса, Токио (© Reuters)