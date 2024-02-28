TeamLab Planets на вершине рейтинга достопримечательностей Токио для иностранных туристов

Туризм

Анализ отзывов о туристических достопримечательностях Токио показывает, что арт-площадка TeamLab Planets пользуется наибольшей популярностью у иностранных посетителей, опережая телебашню «Небесное дерево Токио» и храм Сэнсодзи.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Компания Mov из Сибуи, которая управляет сайтом Hōnichi Labo и ведёт бизнес, связанный с вопросами въездного туризма в Японии, проанализировала отзывы на иностранных языках о 400 туристических местах в Токио и соседних префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, чтобы составить собственный рейтинг популярности. Исследование проводилось с 18 ноября по 3 декабря 2023 года, информация была взята из 2756 отзывов на иностранных языках, которые были опубликованы в открытом доступе на Гугл Картах.

Среди популярных мест были Токийский Диснейленд, храм Сэнсодзи и перекрёсток в Сибуе, но абсолютная победа осталась за TeamLab Planets. Четыре больших арт-площадки и два сада, образующие музей, где посетители ходят среди воды и множества орхидей, привлекают иностранных туристов полным погружением в масштабные произведения искусства и тем, что можно ходить босиком.

Самые популярные достопримечательности Токио для иностранных туристов

Анализ рейтинга по языку отзывов (английский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский и тайский) показал, что TeamLab Planets занимает первое место среди достопримечательностей на английском и тайском языках. Токийский Диснейленд был самым популярным для традиционного китайского и корейского языков, а Чайнатаун в Йокогаме стал первым для упрощённого китайского.

На всех пяти языках TeamLab Planets и Сэнсодзи вошли в десятку лучших. Национальный сад Синдзюку Гёэн и святилище Мэйдзи, исторические спокойные места в самом центре Токио, также получили высокую оценку в отзывах.

Хотя большинством из 10 лучших стали туристические места в центре Токио, в различных рейтингах также присутствовали объекты в Йокогаме и Камакуре в префектуре Канагава, а также один – в префектуре Сайтама. Что касается корейского языка, то в десятку лучших попали два уникальных туристических места, оба из которых являются музеями: музей Нэдзу и Национальный музей западного искусства.

Плавучий цветочный сад в TeamLab Planets (© TeamLab)
Плавучий цветочный сад в TeamLab Planets (© TeamLab)

Английский

1 TeamLab Planets
2 Sensōji temple
3 «Небесное дерево Токио»
4 Перекрёсток в Сибуе
5 Токийская башня
6 Токийский Диснейленд
7 Святилище Мэйдзи
8 Совиное кафе Akiba Fukurō в Токио
9 Музей Cup Noodles в Йокогаме
10 Tokyo DisneySea

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Упрощённый китайский

1 Чайнатаун Йокогамы
2 Национальный сад Синдзюку Гёэн
2 Храм Сэнсодзи
4 TeamLab Planets
4 Внешний рынок Цукидзи
4 Святилище Мэйдзи
7 Склад из красного кирпича в Йокогаме
8 Saitama Super Arena
8 Токийская башня
10 Tokyo DisneySea

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Чайнатаун Йокогамы (© Pixta)
Чайнатаун Йокогамы (© Pixta)

Склад из красного кирпича в Йокогаме (© Pixta)
Склад из красного кирпича в Йокогаме (© Pixta)

Традиционный китайский

1 Токийский Диснейленд
2 Ворота Каминаримон храма Сэнсодзи
3 «Небесное дерево Токио»
4 Внешний рынок Цукидзи
5 Национальный сад Синдзюку Гёэн
6 Токийская башня
7 TeamLab Planets
8 Святилище Мэйдзи
8 Храм Готокудзи
10 Roppongi Hills

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Готокудзи в Сэтагая, Токио, известен как манэкинэко (кот, приносящий удачу) храма (© Pixta)
Храм Готокудзи в Сэтагая, Токио, известен своими манэкинэко (котами, приносящими удачу) (© Pixta)

Корейский

1 Токийский Диснейленд
2 «Небесное дерево Токио»
3 Токийская башня
4 Храм Сэнсодзи
5 TeamLab Planets
6 Перекрёсток в Сибуе
7 Национальный сад Синдзюку Гёэн
8 Roppongi Hills
9 Музей Нэдзу
10 Национальный музей западного искусства

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Проход у входа в музей Нэдзу в Токио (© Pixta)
Проход у входа в музей Нэдзу в Токио (© Pixta)

Японский сад в музее Нэдзу (© Pixta)
Японский сад в музее Нэдзу (© Pixta)

Тайский

1 TeamLab Planets
2 Tokyo DisneySea
3 Святилище Мэйдзи
4 Склад из красного кирпича в Йокогаме
5 Великий Будда в Камакуре
6 Перекрёсток в Сибуе
7 Национальный сад Синдзюку Гёэн
8 Храм Сэнсодзи
9 Храм Хасэдэра, Камакура
10 Токийский Диснейленд

Создано Nippon.com на основе информации от Mov

Великий Будда в Камакуре (© Pixta)
Великий Будда в Камакуре (© Pixta)

Минамисандо (южные ворота) святилища Мэйдзи (© Pixta)
Минамисандо (южные ворота) святилища Мэйдзи (© Pixta)

Фотография к заголовку: Храм Сэнсодзи, Асакуса, Токио (© Reuters)

Статьи по теме

Токио туризм