Путешествия на круизных лайнерах: количество заходов в японские порты в 2023 году восстановилось до 60% от уровня, существовавшего до пандемии

Путешествия на круизных лайнерах: количество заходов в японские порты в 2023 году восстановилось до 60% от уровня, существовавшего до пандемииЭкономика Туризм
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По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, в 2023 году круизные суда заходили в японские порты 1854 раз, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, и этот показатель восстановился до 63% от пикового значения в 2930 заходов в 2018 году. Число пассажиров таких лайнеров, посетивших Японию, составило 356 000, и это всего 14% от пикового значения (2 529 000 в 2017 году).
Из 1854 заходов в порты 1264 были совершены иностранными круизными судами, а 590 – японскими. Лидирующими портами по количеству заходов стали Йокогама (171 раз), Нагасаки (96 раз), а также Белла Виста Марина (город Ономити, префектура Хиросима) и Кобэ (по 91 раз), занявшие третье место.
В Японии число посетителей, прибывавших на круизных лайнерах, быстро росло с 2015 по 2017 год из-за возросшего спроса на китайском рынке круизного туризма. В частности, множество круизных лайнеров из Китая заходили в порты различных районов Кюсю и Окинавы. Однако из-за распространения нового коронавируса в марте 2020 года международные круизные операции были приостановлены. 2023 год стал первым годом возобновления деятельности.
В марте 2024 года зарегистрированный на Мальте MSC Bellissima (длина около 315 метров и 5655 пассажиров), один из крупнейших круизных лайнеров, бывающих в портах Японии, зашёл в порт Токио. Хватает и других хороших новостей – например, в 2024 году в порт Токио впервые зайдёт всемирно известный роскошный круизный лайнер Queen Elizabeth.
Правительство поставило цели по возрождению приёма круизных лайнеров на 2025 год, в том числе довести количество пассажиров, посещающих Японию на круизных судах, до 2,5 млн человек, количество заходов иностранных круизных судов повысить до уровня выше 2000 и довести до 100 количество японских портов, куда заходят иностранные круизные суда.
Фотография к заголовку: PIXTA
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