В Японии 69 000 школьников-иностранцев нуждаются в обучении японскому языку: опрос Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий

В Японии 69 000 школьников-иностранцев нуждаются в обучении японскому языку: опрос Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологийОбщество Экономика
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По состоянию на 2023 год примерно 69 123 учащихся начальной, средней и старшей школы нуждались в обучении японскому языку, поскольку они родились в другой стране или их родители не являлись носителями японского языка. Такое исследование проводится каждые два года Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий. Количество таких школьников увеличилось на 18,6% по сравнению с предыдущим опросом в 2021 году (58 307 человек) и более чем вдвое превышает показатель 2008 года в 33 470 человек.
По количеству школьников, нуждающихся в обучении японскому языку на родном языке, лидируют говорящие на китайском языке (13 754), за ними следовали португальский (12 579) и филиппинский языки (11 121). По префектурам по количеству школьников-иностранцев лидирует префектура Айти (13 984 чел.), за ней следуют префектура Канагава (8589 чел.) и Токио (6312 чел.).
Процент учащихся школ старшей ступени, которые прекращают обучение, не закончив школу, среди тех, кому требуется изучение японского языка, составляет 8,5%, что намного выше, чем общий показатель среди всех старшеклассников, составляющий 1,1%. После школы в высшие учебные заведения поступает 46,6% из них, то есть менее половины, а 38,6% из тех, кто после школы находит работу, работают на условиях частичной занятости. Из этого ясно, что дети иностранцев из-за языкового барьера часто оказываются в сложной ситуации.
Число иностранцев, работающих в Японии, впервые превысило 2 миллиона в конце октября 2023 года. Чтобы восполнить серьёзную нехватку рабочей силы в Японии, правительство станет ещё активнее принимать иностранных работников и расширять возможности объединения семей. Однако для того, чтобы Япония стала побеждать в международной конкуренции за человеческие ресурсы, необходимо создать среду, которая позволит детям иностранных работников учиться и выбирать свой собственный путь к успеху.
Фотография к заголовку: PIXTA
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