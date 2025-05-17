В Японии самостоятельно готовят еду хотя бы раз в неделю 80% женщин и 50% мужчин

В Японии в комбини и супермаркетах продаётся множество готовых блюд, которые можно просто разогреть и есть, но дешевле быстро приготовить что-нибудь простое в желаемом количестве и на свой вкус.

В ходе проведенного в марте компанией LINE Yahoo опроса на тему самостоятельного приготовления еды более 80% женщин и 50% мужчин ответили, что они готовят еду не реже одного раза в неделю. Опрос охватывал пользователей LINE в возрасте от 15 до 69 лет, релевантные ответы получены от 2628 женщин и 2626 мужчин. В ответах наблюдался явный гендерный разрыв – «практически каждый день» готовят 55% женщин и всего 14% мужчин.

Самым популярным блюдом, которое люди обычно готовят сами, оказалась яичница (или омлет), её назвали 63,3% респондентов. Далее следует карри (или рагу), 62,3%, а затем следует суп мисо или суп тондзиру, 59,8%. Популярны также блюда типа лапши – соба и удон, паста, якисоба и якиудон. В целом часто называют блюда, которые умещаются на одной тарелке.

На вопрос о том, какой информацией они пользуются при приготовлении пищи, чаще всего называли сайты и приложения с рецептами, причём доля таких ответов превысила 70% среди женщин в возрасте от 20 до 59 лет. Молодые поколения в возрасте от подросткового до 39 лет также часто пользуются YouTube и Instagram, в то время как люди постарше склонны использовать ещё и кулинарные книги и телевизионную информацию.

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