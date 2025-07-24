В июне более 17 000 человек были госпитализированы с тепловым ударом: рекордное количество госпитализаций, 60% – пожилые люди

В июне более 17 000 человек были госпитализированы с тепловым ударом: рекордное количество госпитализаций, 60% – пожилые людиОбщество
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Агентство по борьбе со пожарами и стихийными бедствиями Министерства внутренних дел и коммуникаций сообщило, что в июне по всей стране 17 229 человек были доставлены в больницы с тепловым ударом. Это более чем вдвое превышает показатель 2024 года (7275 человек) и является вторым самым высоким показателем с начала ведения статистики, больше таких случаев было только в июне 2010 года. Предполагается, что такое количество госпитализаций связана с чередой чрезвычайно жарких дней с максимальной температурой выше 35 градусов Цельсия в различных регионах. При анализе по возрастным группам выяснили, что 60% от общего числа пострадавших составили 10 342 человека в возрасте 65 лет и старше.
Согласно предыдущим данным, число госпитализированных людей в июле и августе, как правило, растёт по сравнению с июнем. Агентство по борьбе со пожарами и стихийными бедствиями предупреждает – сильная жара может продолжаться во всей стране, и в те дни, когда объявляют предупреждения о тепловом ударе, пожалуйста, по возможности воздержитесь от выхода на улицу и используйте кондиционеры и вентиляторы.
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- Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Министерства внутренних дел и коммуникаций: Экстренная транспортная ситуация из-за теплового удара в июне (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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