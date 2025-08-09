В жару предотвратить тепловой удар важнее, чем сэкономить: 56% людей оставляют кондиционеры включёнными даже во время сна

В жару предотвратить тепловой удар важнее, чем сэкономить: 56% людей оставляют кондиционеры включёнными даже во время снаОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Маркетинговая исследовательская компания Cross Marketing из токийского района Синдзюку провела опрос об использовании кондиционеров, получив 1100 релевантных ответов. Он охватывал жителей страны в возрасте от 20 до 69 лет, и показал, что в 92,5% домохозяйств есть кондиционеры. Из тех, у кого они есть, только 38,1% всегда выключают кондиционер, выходя на улицу в летнее время.
Что касается использования кондиционеров во время сна, то средний показатель тех, кто оставлял их включёнными на всю ночь, составил 56,4%. Этот показатель составляет более 50% для всех возрастных групп, и выше среди более молодых людей – при работающем кондиционере спит 59,0% в возрасте 20-29 лет и 58,2% в возрасте 30-39 лет. В связи с тем, что на протяжении уже ряда лет летом наблюдается «катастрофическая жара», привычка охлаждать комнату даже когда на время выходят на улицу, а также во время сна всё более укореняется.
Диапазон устанавливаемых температур составил от 26,0 до 27,5 градусов в течение дня и от 27,0 до 28,5 градусов, то есть на градус выше, во время сна.
Материалы по теме
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата
- Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца
- В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19000 человек
- Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны