В последние годы участилось число разрывов шин. Они могут привести к ДТП, и в любом случае замена шины в пути – это время и деньги, так что стоит внимательно соедить за давлением и общим состоянием шин.

В 2024 финансовом году Японская автомобильная федерация (JAF) получила 2 295 304 запроса на помощь. Согласно данным федерации, выезды происходят примерно каждые 13,7 секунды, при этом среди причин вызовов растёт доля отказов шин (проколы, разрывы и недостаточное давление воздуха). В 2010 финансовом году было 286 383 таких запроса, или 11,3% от общего числа, тогда как в 2024 финансовом году – 467 132 запроса, что составляет 20,4%.

Данные о количестве повреждений шин не приводятся, но сообщают, что в последние годы выросло число разрывов шин. В отличие от прокола, когда воздух постепенно выходит из шины, разрыв может привести к тому, что шина взрывается, иногда ладе срывая диск, автомобиль внезапно становится неуправляемым, и это может послужить причиной серьёзной аварии.

Разрыв шины может произойти по множеству разных причин – например, перегрузка или столкновение с препятствием, но, как ни странно, одной из частых причин является низкое давление воздуха в шине. Это происходит потому, что шина сплющивается, повышается площадь контакта шины с дорогой, и это высокой скорости вращения приводит к аномально высокому повышению температуры внутри шины.

Раньше, заправляясь на заправочной станции, работник АЗС мог заметить, что шины спущены, и вообще предлагали при заправке заодно проверить давление в шинах. Однако сейчас всё больше АЗС перешли на самообслуживание, людей реже предупреждают о состоянии колёс, что также является одним из основных факторов снижения осведомлённости об обслуживании шин.

По месяцам в 2024 году наибольшее количество вызовов JAF, связанных с шинами, было зарегистрировано в августе – 44 265. С одной стороны, в период летних каникул автотранспорт используют более интенсивно, а с другой – в дальних поездках и при высокой температуре шины испытывают большие нагрузки.

По данным Японской ассоциации производителей автомобильных шин, давление в шинах естественным образом падает примерно на 5% в месяц, поэтому ассоциация рекомендует проверять давление в шинах хотя бы раз в месяц. Это не только помогает предотвратить разрыв шин, но и повышает экономичность – по данным ассоциации, езда с недостаточным давлением в шинах приводит к большему расходу топлива – как если бы вы покупали бензин на 4-7 йен дороже за литр. Таким образом, нормальное давление в шинах гораздо эффективнее, чем поиски АЗС с бензином на пару йен дешевле.

