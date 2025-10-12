Японцы стали гораздо выше, чем столетие назад

Статистика показывает, что 17-летние юноши в Японии примерно на 10 сантиметров выше своих сверстников, живших 100 лет назад.

Статистика Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) показывает, что средний рост 17-летних юношей в Японии вырос со 160,6 см в 1926 году до 170,8 см в 2024 году, увеличившись на 10,2 см. Средний рост 17-летних девушек за тот же период увеличился на 7,7 см – со 150,3 до 158 см. MEXT ежегодно ведёт статистику среднего роста и веса школьников и студентов с 1900 года, за исключением периода с 1940 по 1947 год.

Средний вес 17-летних юношей за период с 1926 по 2024 год вырос на 9,7 килограмма – с 52,5 до 62,2 килограмма, а средний вес девушек того же возраста – на 4,5 килограмма – с 48,0 до 52,5 килограмма. Кстати, в 1900 году средний рост 17-летних юношей составлял 157,9 сантиметра при весе 50,0 килограммов, а девушек – 147,0 сантиметра и 47,0 килограммов.

Те же статистические данные свидетельствуют о нехватке продовольствия, с которой столкнулась Япония после Второй мировой войны. В 1948 году средний рост и вес 17-летних юношей составляли 160,6 см и 51,7 кг, что на 1,9 см и 2,2 кг меньше, чем в 1939 году.

Послевоенный физический рост и увеличение веса продолжались примерно до 1995 года, но за прошедшие с тех пор три десятилетия существенных изменений не произошло.

Меньше ожирения по сравнению с другими странами

Согласно Национальному исследованию здоровья и питания 2023 года, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, доля людей с ожирением (с ИМТ 25 и выше) среди лиц в возрасте 20 лет и старше составляла 31,5% среди мужчин и 21,1% среди женщин. Эта доля увеличивается с возрастом: 35% мужчин и 25% женщин в возрасте старше шестидесяти лет страдают ожирением.

По сравнению с другими странами мира в Японии относительно немного людей, страдающих ожирением. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале в 2017 году, в США, Мексике, России, Бразилии и Египте наблюдается самый высокий уровень ожирения среди стран с населением более 100 миллионов человек, тогда как Япония занимает среднее положение по уровню ожирения среди мужчин и низшее по уровню ожирения среди женщин, а доля людей с ожирением в ней ниже, чем в Китае, как среди мужчин, так и среди женщин.

