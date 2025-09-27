Старение населения в Японии: количество перешагнувших столетний рубеж в 2025 году составило почти 100 000 человек

В 1963 году в Японии проживало 153 человека старше 100 лет, но к 1981 году их число превысило 1000, а к 1998 году – 10 000, и скоро достигнет 100 000. В наши дни перспектива дожить до 100 лет кажется вполне реальной.

Согласно данным Основного регистра населения, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Японии количество людей старше 100 лет выросло на 4644 человека и составило 99 763 человека. Количество людей старше 100 лет растёт 55-й год. Япония известна как страна с высокими показателями продолжительности жизни, особенно среди женщин, которые составляют большинство долгожителей – 88%. В марте этого года 100 лет исполнилось Эсаки Рэона, лауреату Нобелевской премии по физике 1973 года.

Самым старым человеком в Японии является 114-летняя Кагава Сигэко (город Яматокорияма, префектура Нара). Самый старый мужчина в Японии – Мидзуно Киётака, 111 лет, проживающий в Ивата, префектура Сидзуока.

В 1963 году, когда правительство приняло Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в Японии насчитывалось 153 долгожителя по всей стране. Эта цифра превысила 1000 в 1981 году, достигла 10 000 в 1998 году, и с тех пор продолжает неуклонно расти.

Префектура с самым высоким соотношением долгожителей на 100 000 населения – Симанэ (168,69), что почти в 3,5 раза больше, чем у префектуры Сайтама с самым низким соотношением (48,50). В западной части Японии, как правило, этот коэффициент выше, чем на востоке страны, и особенно низкие показатели в регионе Канто, сосредоточенном вокруг столичного региона Токио.

Число долгожителей на 100 000 населения в префектурах Японии

Самые высокие показатели

Симанэ 168,69 Коти 157,16 Тоттори 144,63 Кагосима 136,49 Нагано 133,92

Самые низкие показатели

Сайтама 48,5 Айти 53 Осака 55,44 Тиба 57,27 Токио 57,48

Создано Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, «О вручении поздравительных писем и памятных подарков столетним жителям»

Фотография к заголовку: PIXTA

