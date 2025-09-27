Старение населения в Японии: количество перешагнувших столетний рубеж в 2025 году составило почти 100 000 человек

Старение населения в Японии: количество перешагнувших столетний рубеж в 2025 году составило почти 100 000 человекОбщество
- Русский
Согласно данным Основного регистра населения, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Японии количество людей старше 100 лет выросло на 4644 человека и составило 99 763 человека. Количество людей старше 100 лет растёт 55-й год. Япония известна как страна с высокими показателями продолжительности жизни, особенно среди женщин, которые составляют большинство долгожителей – 88%. В марте этого года 100 лет исполнилось Эсаки Рэона, лауреату Нобелевской премии по физике 1973 года.
Самым старым человеком в Японии является 114-летняя Кагава Сигэко (город Яматокорияма, префектура Нара). Самый старый мужчина в Японии – Мидзуно Киётака, 111 лет, проживающий в Ивата, префектура Сидзуока.
В 1963 году, когда правительство приняло Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в Японии насчитывалось 153 долгожителя по всей стране. Эта цифра превысила 1000 в 1981 году, достигла 10 000 в 1998 году, и с тех пор продолжает неуклонно расти.
Префектура с самым высоким соотношением долгожителей на 100 000 населения – Симанэ (168,69), что почти в 3,5 раза больше, чем у префектуры Сайтама с самым низким соотношением (48,50). В западной части Японии, как правило, этот коэффициент выше, чем на востоке страны, и особенно низкие показатели в регионе Канто, сосредоточенном вокруг столичного региона Токио.
Число долгожителей на 100 000 населения в префектурах Японии
Самые высокие показатели
|Симанэ
|168,69
|Коти
|157,16
|Тоттори
|144,63
|Кагосима
|136,49
|Нагано
|133,92
Самые низкие показатели
|Сайтама
|48,5
|Айти
|53
|Осака
|55,44
|Тиба
|57,27
|Токио
|57,48
Создано Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения
