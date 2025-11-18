Японская ассоциация сумо запрещает женщинам заходить на площадку для борьбы – насколько оправдано такое сохранение традиций?

Ассоциация сумо Японии упорно отказывается допускать женщин на площадку, где проводятся сватки, заявляя, что «площадка сумо – священное место для схваток и тренировок борцов». Изменится ли ситуация сейчас, когда женщина впервые стала премьер-министром?
Победителю чемпионата сумо вручается Кубок премьер-министра. В последний день Хацу басё, первого турнира в году, в январе 2025 года бывший премьер-министр Исиба Сигэру вручил кубок борцу Хосёрю. До этого премьер лично вручал награду в 2019 году – тогда Абэ Синдзо сделал это в последний день летнего турнира Нацу басё. Он наблюдал за схватками финального дня турнира вместе с президентом США Дональдом Трампом, который также вышел на площадку дохё, чтобы вручить Кубок президента США.

Президент Трамп вручает Кубок президента США Асанояме на стадионе «Рёгоку кокугикан» в Токио в мае 2019 года (© Jiji)
Президент Трамп вручает Кубок президента США Асанояме на стадионе «Рёгоку кокугикан» в Токио в мае 2019 года (© Jiji)

Ассоциация сумо Японии всегда настаивала на сохранении правила «женщины не допускаются на площадку сумо (дохё)». Будет ли соблюдаться эта традиция, даже если Такаити Санаэ, первая женщина премьер-министр в истории Японии, пожелает лично вручить Кубок премьер-министра?

Основные события, связанные с традицией не допускать женщин на дохё

Май 1978 г.

Девочке, занявшей второе место в предварительном раунде турнира по сумо Вампаку (детское сумо), оргкомитет отказал в праве участвовать в в финальном турнире в Курамаэ Кокугикан.

Морияма Маюми, генеральный директор Департамента по делам женщин и молодёжи Министерства труда, вызвала к себе в кабинет руководителей Ассоциации сумо Японии и спросила, почему женщинам не разрешается выходить на ринг, и не связано ли это с представлениями о том, что они «нечистые»? Президент ассоциации ответил: «Для борцов дохё – священное место для тренировок и соревнований. Мы хотим сохранить традиции», и не изменил решение об отказе допускать женщин на дохё.

Декабрь 1989 г.

Морияма Маюми, первая женщина, ставшая генеральным секретарём кабинета министров, заявила: «Нет никаких причин, по которым женщинам не должно быть разрешено выходить на дохё», – и обратилась в Ассоциацию сумо Японии с пожеланием вручить Кубок премьер-министра, взойдя на эту площадку, но получила отказ.

8 февраля 2000 г.

На своей инаугурационной пресс-конференции губернатор Осаки Ота Фусаэ, первая женщина-губернатор в Японии, заявила: «Я хотела бы лично вручить награду губернатора победителю турнира в Осаке». Председатель Токицукадзэ отказал ей, заявив: «В целях сохранения традиционной культуры сумо я хотел бы попросить вас воздержаться от этого».

12 сентября 2000 г.

Ассоциация сумо Японии назначила сценаристку Утидатэ Макико в совещательный комитет о деятельности ёкодзуна, и она стала первой женщиной в таком качестве впервые за 50-летнюю историю ассоциации (находилась там до 2010 года).

2 октября 2010 г.

На церемонии ухода из спорта бывший одзэки Тиётайкай сошёл с дохё и попросил свою мать остричь ему волосы.

4 апреля 2018 г.

Во время весеннего турнира Хару басё, проходившего в спортивном зале Культурного парка Майдзуру в городе Майдзуру префектуры Киото, мэр Татами Рёдзо потерял сознание на дохё во время выступления. Медсестра быстро поднялась на площадку, чтобы сделать массаж сердца и другие реанимационные мероприятия, но диктор на стадионе неоднократно просил женщину покинуть ринг.

В тот же вечер Хаккаку Нобуёси, президент Японской ассоциации сумо, заявил, что эти слова были неуместны, поскольку «человеческая жизнь была в опасности».

6 апреля 2018 г.

На весеннем турнире сумо, проходившем в городе Такарадзука префектуры Хёго, мэр Накагава Томоко запросила разрешение произнести речь на дохё, но получила отказ, поэтому ей пришлось сделать это с платформы, расположенной рядом с дохё.

28 апреля 2018 г.

Ассоциация сумо Японии провела внеочередное заседание для обсуждения событий в Майдзуру, после чего в СМИ просочились неофициальные заявления президента Хаккаку, который говорил, что, хотя женщинам традиционно не разрешается заходить на дохё, но существуют исключения в случае опасности для жизни и других чрезвычайных ситуаций. Назвав появление женщины на дохё «исключением», он подчеркнул правило, согласно которому женщины не могут выходить на дохё.

31 марта 2022 г.

Ассоциация сумо Японии назначила в Совет по ёкодзуна двух женщин: кадоку (мастера икебаны) Икэнобо Ясуко и актрису Конно Мисако.

11 ноября 2025 г.

В отношении вручения Кубка премьер-министра победителю сумо в последний день Большого турнира генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору заявил, что премьер-министр (Такаити Санаэ) намерена уважать традиции и культуру в отношении вручения Кубка.

Материалы

  • Заявление президента Японской ассоциации сумо
  • «Видение эпохи» Акамацу Рёко, президента WIN WIN.
  • Ёсидзаки Сёдзи, Инано Кадзухико: «О традиции запретов для женщин, касающихся сумо» (Сумо ни окэру нёнин кинсэй-но дэнто ни цуйтэ, 2008).
  • Судзуки Масатака: «Запрет на участие женщин в сумо и реконструкция традиций» (Сумо-но нёнин кинсэй то дэнто-но сайкотику, 2021 г.)

Фотография к заголовку: Представители Японской ассоциации сумо присутствуют на церемонии дохёмацури, которая проводится накануне дня открытия каждого турнира басё (сентябрь 2018 г., Рёгоку Кокугикан, Токио, © Jiji)

