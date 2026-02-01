В Японии в 2025 году в ДТП погибло 2547 человек: на 116 человек меньше, чем в предыдущем году

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2025 году составит 2547 человек, что на 116 меньше, чем в предыдущем году, и это – самый низкий показатель с момента начала ведения статистики в 1948 году.

Согласно недавно опубликованным данным Национального управления полиции, в 2025 году число аварий сократилось на 3659 по сравнению с предыдущим годом и составило 287 236, а число пострадавших уменьшилось на 6101 до 338 294. В 2023 году из-за увеличения трафика в связи с окончанием пандемии коронавируса количество смертей в ДТП впервые за восемь лет начало расти, но в 2024 и 2025 годах вновь снижалось.

Наихудшие показатели – у префектуры Канагава

По префектурам наибольшее число смертей зафиксировано в Канагаве –139, за ней следуют Токио (134), Хоккайдо (129), Сайтама (125) и Тиба (122). В Симанэ и Тоттори зафиксировано наименьшее число смертей – по 17 в каждой из префектур. В то время как средний показатель смертности в ДТП на 100 000 человек по стране составляет 2,06, в префектуре Сига он самый высокий – 3,85, за ней следуют Коти (3,81) и Ойта (3,78). В Токио этот показатель – самый низкий, он составил 0,95.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий резко возросло в 1950-е и 1960-е годы с распространением автомобилей. В 1970 году, когда появилось выражение «дорожная война», была зафиксирована самая высокая численность погибших в 16 765 человек. В 1985 году ввели обязательное использование ремней безопасности на передних сиденьях на автомагистралях и скоростных автотрассах, на дорогах общего пользования – в 1992 году. С середины 1990-х годов быстро увеличилось распространение подушек безопасности и других средств. Число погибших постепенно сокращается благодаря усовершенствованию оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, в последние годы развивались технологии предотвращения аварий, такие как автоматические тормоза для предотвращения столкновений и системы помощи водителю, свою роль играет, вероятно, и повышение осведомленности о безопасности, а также установка видеорегистраторов движения.

Число погибших пожилых людей в возрасте 65 лет и старше снизилось на 90 по сравнению с предыдущим годом и составило 1423. Их доля в общем числе смертельных случаев остается высокой и составляет 55,9%. Число смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий среди пожилых людей на 100 000 человек составило 3,93, что примерно вдвое превышает средний показатель по стране по всем возрастам (2,06).

Материалы

Национальное управление полиции: Количествосмертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях в 2025 году (на японском языке)

Фотография к заголовку: Автобус компании «Иётэцу» загорелся после столкновения с грузовиком на скоростной автомагистрали Токусима в городе Ава, префектура Токусима (предоставлено полицией префектуры Токусима; © Jiji)

