Объекты Всемирного наследия и знаменитые сладости Нагасаки – города, рекомендованного газетой New York Times для посещения в 2026 году

Газета New York Times включила Нагасаки в свой список «Места, которые стоит посетить в 2026 году». В этом старинном городе расположены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Никогда не забывать атомную бомбардировку

Газета New York Times назвала Нагасаки одним из «52 мест, которые стоит посетить в 2026 году». Газета объясняет, что хотя это один из двух городов, на которые Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы, «в отличие от Хиросимы, которая была почти полностью уничтожена… городская агломерация Нагасаки, второй цели Америки, была спасена, когда бомба отклонилась от цели». Издание добавляет, что «по мере расширения угрозы распространения ядерного оружия у путешественников появляется веская причина посетить этот город».

Невозможно посетить Нагасаки, не столкнувшись с трагедией атомной бомбардировки. В Музее атомной бомбардировки Нагасаки (на англ. яз.) воссоздан мирный городской пейзаж и жизнь его жителей до бомбардировки, которые контрастируют с разрушениями сразу после взрыва. Посетители могут ознакомиться с пояснениями на 11 языках, включая японский, английский и китайский.



Часы, остановившиеся в 11:02 утра, в момент взрыва атомной бомбы над городом, выставлены в Музее атомной бомбардировки Нагасаки (© Администрация города Нагасаки)



Реконструкция боковой стены собора Ураками, разрушенного взрывом, в Музее атомной бомбардировки Нагасаки (© Администрация города Нагасаки)

На муниципальном сайте Нагасаки представлены рекомендуемые маршруты для посещения эпицентра и осмотра последствий атомной бомбардировки, которые молчаливо рассказывают историю произошедшего.



Бывшая колокольня собора Ураками. Обе колокольни собора были разрушены в результате бомбардировки, причём северная колокольня обрушилась с холма в близлежащую реку. Хотя первоначально её замуровали, остатки были раскопаны в 1971 году как свидетельство бомбардировки. Построенная из железобетона колокольня имела диаметр 5,5 метров и весила около 50 тонн (© Pixta)



Исторические руины Нагасаки, пострадавшие от атомной бомбардировки. Бывшее здание Национальной школы Сирояма, расположенное на холме в 500 метрах от эпицентра взрыва, где мгновенно погибли более 1400 учеников и сотрудников. Сохранилась часть главного здания, повреждённого в результате бомбардировки, и с 1999 года в нём размещается Мемориальный зал мира начальной школы Сирояма, где выставлены фотографии, сделанные сразу после взрыва, и другие экспонаты (© Администрация города Нагасаки)

Знаменитые местные сладости

Район Маруяма в Нагасаки когда-то считался одним из трёх самых известных развлекательных районов Японии, наряду с Ёсиварой в Эдо (совр. Токио) и Симабарой в Киото. На холме, возвышающемся над этим районом, растет Большое камфорное дерево Дайтокудзи, которое считается самым большим деревом в префектуре Нагасаки. Ему более 800 лет, а диаметр корней превышает 23 метра. Его мощные ветви тянутся с мощью, не соответствующей его возрасту, словно они готовы сокрушить близлежащие здания.



Огромное камфорное дерево Дайтокудзи, склоняющееся над крышей дома. (предоставлено Сайто Такаси)

Среди съедобных сувениров, которые можно купить в Нагасаки, чаще всего на ум приходит пирожное кастелла – символ культуры, привнесённой сюда в ходе торговли между Японией и Европой. В частности, газета The New York Times упоминает кондитерскую «Фукусая», расположенную всего в нескольких шагах от Великого камфорного дерева Дайтокудзи. Основанная в 1624 году кондитерская имеет более чем 400-летнюю историю. Влажные и плотные пирожные кастелла, которые она производит, обладают нежным вкусом, сочетающим в себе западные и японские вкусовые оттенки.



Пирожные кастелла от «Фукусая» (© Nippon.com)

Когда вы захотите отдохнуть, прогулявшись по городу, вы можете попробовать знаменитый нагасакский мирукусэки – молочный коктейль, который на самом деле больше похож на замороженный десерт. Газета New York Times рассказывает о мирукусэки, который подают в традиционной японской кофейне Coffee Fujio, но считается, что этот напиток появился в первой кофейне Кюсю, «Цуру-тян», где в молочные коктейли стали добавлять колотый лёд, чтобы создать освежающий напиток для охлаждения в изнуряющую летнюю жару. Многие заведения последовали этому примеру, предлагая свои собственные версии мирукусэки, и он стал известен по всей стране как «молочный коктейль, который едят». Хотя он в основном состоит из сгущенного молока, яиц и молока, в каждом заведении меняются пропорции и размер колотого льда, поэтому интересно попробовать разные варианты.



(© PhotoAC)

В префектуре Нагасаки расположены памятники, входящие в два комплекса объектов объектов Всемирного наследия: «Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность» и «Памятники “скрытого христианства” в Нагасаки и Амакуса». С каждым из них связано множество интересных мест, и в Нагасаки есть место, где оба объекта Всемирного наследия можно увидеть в непосредственной близости друг от друга.

Сад Гловера (бывшая резиденция Гловера) является частью комплекса объектов, связанных с промышленной революцией Мэйдзи в Японии, а всего в 150 метрах от него находится церковь Оура, входящая в состав комплекса «Памятники “скрытого христианства”» региона Нагасаки, и вы можете посетить оба места, чтобы проникнуться историей Нагасаки.



Церковь Оура (© Jiji)



Сад Гловера (предоставлено Туристической ассоциацией префектуры Нагасаки)

По городу удобно передвигаться на трамвае. Независимо от расстояния, каждая поездка обойдется недорого, всего в 150 йен. Однодневный проездной стоит 600 йен и предоставляет право на неограниченное количество поездок, так что вы можете выходить по пути и наслаждаться осмотром достопримечательностей.



Трамвай в Нагасаки (© Администрация города Нагасаки)

Газета New York Times публикует свой список мест, которые стоит посетить по всему миру, ежегодно с 2005 года. В 2023 году в список вошли префектуры Мориока и Фукуока, а в 2024 году – Ямагути. В список 2025 года вошли Тояма и Осака.

Материалы

Фотография к заголовку: Статуя Мира в Парке Мира в Нагасаки (© Jiji)

Статьи по теме