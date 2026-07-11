В Японии растёт число серьёзных ДТП, связанных с использованием смартфонов во время вождения

В марте этого года на скоростной автомагистрали Син-Мэйсин водитель грузовика, отвлёкшись на смартфон, врезался в другой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек. В Японии число ДТП, связанных с использованием смартфонов, продолжает расти.

Отвлекаться даже на две секунды – опасно

По данным Национального полицейского агентства, число ДТП, вызванных отвлечением внимания за рулём из-за использования смартфонов и повлёкших серьёзные травмы или смерть, в 2025 году достигло 148 (в 26 случаях – со смертельным исходом), что стало самым высоким показателем с начала сбора данных в 2015 году. Хотя число аварий, связанных со смартфонами, временно снизилось благодаря поправке к Закону о дорожном движении 2019 года, которая увеличила штрафные баллы и штрафы за отвлечение внимания за рулём, а также в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, с 2021 года оно растёт уже пять лет подряд.

Большинство связанных со смартфонами автомобильных аварий происходит из-за отвлечения внимания за рулём во время просмотра экрана. Среди аварий, связанных со смартфонами, 2,7% заканчиваются смертью, что в 3,4 раза больше, чем в случае прочих аварий (0,8%).

Авария в марте в туннеле на скоростной автомагистрали Син-Мэйсин в городе Камэяма префектуры Миэ предположительно произошла из-за того, что водитель большого грузовика пытался сделать скриншот, глядя на экран своего смартфона. Грузовик врезался сзади в легковой автомобиль, стоявший перед ним, в результате чего погибли шесть человек, в том числе трое детей. Согласно сообщениям, обвинение заявило в своем вступительном слове на первом слушании, что водитель грузовика «ехал со скоростью 82 километра в час, отвернувшись примерно на 13 секунд».

Различные исследования показывают, что водители испытывают чувство опасности, если смотрят на экран своего смартфона более двух секунд. По данным Национального полицейского агентства, автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, за две секунды проезжает 33,3 метра. Даже если вам кажется, что вы соблюдаете достаточную дистанцию, отвлечение внимания на секунды может закончиться ДТП.

Материалы

Национальное полицейское агентство: Прекратим использовать смартфоны и мобильные телефоны за рулём! (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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