Аномальная жара в июле 2026 года: второй по величине уровень наблюдений экстремально жарких дней за всю историю наблюдений

Аномальная жара в июле 2026 года: второй по величине уровень наблюдений экстремально жарких дней за всю историю наблюденийОбщество Стихийные бедствия
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Количество регистраций дней с экстремальной жарой в разных точках составило 4727
Согласно данным наблюдений Японского метеорологического агентства, общее количество «очень жарких дней» (максимальная температура 35 градусов Цельсия и выше), зафиксированных в различных пунктах наблюдения по всей стране до 4 августа, составило 4727. Это второй по величине показатель с момента стандартизации метода наблюдений в 2010 году, после 6144 дней в 2025 году.
В период с 2010 по 2020 год было всего четыре года, когда к концу июля общее количество «очень жарких дней» превышало 1000. При этом с 2022 года этот уровень превышается ежегодно.
Экстремальная жара 5 дней подряд
Начиная с 2026 года дни с максимальной температурой 40 градусов Цельсия и выше обозначают как «дни экстремальной жары». По данным Японского метеорологического агентства, 21 июля это наблюдалось в трёх местах, включая город Тадзими в префектуре Гифу. Кроме того, впервые в истории наблюдений в регионе Токай с 21 по 25 июля наблюдалось пять «чрезвычайно жарких дней» подряд. По состоянию на 2 августа в общей сложности в 27 местах была зафиксирована максимальная температура 40 градусов Цельсия и выше, что является вторым по величине показателем после уровня в 30 мест, зарегистрированных в 2025 году.
По данным агентства, возможными причинами являются западные ветры в верхних слоях атмосферы вокруг Японии, смещающиеся на север дальше обычного, нахождение западной части Японии под воздействием Тибетского антициклона, простирающегося с Евразийского континента, приток тёплого воздуха из Тихоокеанского антициклона и повышение температуры из-за глобального потепления.
В связи с ожидаемым продолжением жары в западной Японии и за её пределами начиная с августа, агентство призывает людей принимать соответствующие меры для предотвращения теплового удара.
Материалы
- Японское метеорологическое агентство: «Чрезвычайно высокие температуры в середине-конце июля 2026 года и прогноз на будущее» (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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