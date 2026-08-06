Аномальная жара в июле 2026 года: второй по величине уровень наблюдений экстремально жарких дней за всю историю наблюдений

В июле 2026 года наблюдались рекордные волны жары. Здесь мы расскажем о данных наблюдений до начала августа.

Количество регистраций дней с экстремальной жарой в разных точках составило 4727

Согласно данным наблюдений Японского метеорологического агентства, общее количество «очень жарких дней» (максимальная температура 35 градусов Цельсия и выше), зафиксированных в различных пунктах наблюдения по всей стране до 4 августа, составило 4727. Это второй по величине показатель с момента стандартизации метода наблюдений в 2010 году, после 6144 дней в 2025 году.

В период с 2010 по 2020 год было всего четыре года, когда к концу июля общее количество «очень жарких дней» превышало 1000. При этом с 2022 года этот уровень превышается ежегодно.

Экстремальная жара 5 дней подряд

Начиная с 2026 года дни с максимальной температурой 40 градусов Цельсия и выше обозначают как «дни экстремальной жары». По данным Японского метеорологического агентства, 21 июля это наблюдалось в трёх местах, включая город Тадзими в префектуре Гифу. Кроме того, впервые в истории наблюдений в регионе Токай с 21 по 25 июля наблюдалось пять «чрезвычайно жарких дней» подряд. По состоянию на 2 августа в общей сложности в 27 местах была зафиксирована максимальная температура 40 градусов Цельсия и выше, что является вторым по величине показателем после уровня в 30 мест, зарегистрированных в 2025 году.

По данным агентства, возможными причинами являются западные ветры в верхних слоях атмосферы вокруг Японии, смещающиеся на север дальше обычного, нахождение западной части Японии под воздействием Тибетского антициклона, простирающегося с Евразийского континента, приток тёплого воздуха из Тихоокеанского антициклона и повышение температуры из-за глобального потепления.

В связи с ожидаемым продолжением жары в западной Японии и за её пределами начиная с августа, агентство призывает людей принимать соответствующие меры для предотвращения теплового удара.

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