Ёса Бусон: поэт и художник

Биографии знаменитых японцев

Ёса Бусон является, пожалуй, наиболее известным мастером хайку после Мацуо Басё. После смерти Басё в мире хайку стал доминировать простой стиль, а Бусон продолжил дело Басё, слагая простые стихи с глубоким содержанием. Он был и талантливым художником, который с детства был знаком с живописью и оставил после себя множество шедевров, позднее вошедших в списки национального достояния и важных культурных ценностей.

Беспредельная свобода самовыражения в хайку

Бусон родился в первом году Кёхо (1716) в деревне Кэма в Осаке. Его настоящая фамилия была Тани (либо Танигути), а позже он взял имя Ёса. Его отец являлся старостой деревни (мураоса), а мать, согласно одной из теорий, происходила родом из местности Ёса в земле Танго, однако о её семье и семейном бизнесе мало что известно.

В возрасте 20 лет он переехал в Эдо и стал учеником мастера хайку Яхантэя Хадзина. Он жил в доме своего учителя в квартале Коку возле Нихомбаси, изучал хайкай и взял поэтический псевдоним Сайтё. Яхантэй Хадзин учился у учеников Мацуо Басё – Такараи Кикаку и Хаттори Рансэцу – и исповедовал свободу стиля в хайку. Как писал о нём Бусон в предисловии к сборнику «Давным-давно» (Мукаси ва има), тот говорил: «На Пути хайкай нельзя привязываться к методам стихосложения учителя». Услышав это, Бусон понял свободу жанра хайкай, поэт ничем не ограничен в самовыражении. Именно Хадзин натолкнул Бусона на идею о том, что хайкай не связан правилами какой-то определённой школы.

После смерти Хадзина во втором году Кампо (1742) Бусон переехал к старшему товарищу по школе хайкай Ганто в местность Юки (сейчас – город Юки, префектура Ибараки). Какое-то время он странствовал по северной части региона Канто, оттачивая мастерство живописи и хайку, а также совершал путешествия в северо-восточный регион Тохоку. При поддержке Ганто и других он в 4 году Кампо (1744) составил сборник хайку «Новогодняя тетрадь из Уцуномия» (Уцуномия сайтантё), в которой впервые использовал имя «Бусон». Наиболее вероятным выглядит предположение, что это имя, означающая «заросшая (заброшенная, опустевшая) деревня» происходит от стихотворения китайского поэта Тао Юаньмина «Домой к себе», которая начинается строками: «Уйду я отсюда домой, домой. Ведь зарастут бурьяном там поля и огороды!» (пер. В. М. Алексеева).

Когда во втором году Энкё (1745) умер Хаями Синга, глава общества хайку Юки, с которым Бусон был близок, он сочинил стихи «Оплакиваю старого отшельника Хокудзю» (Хокудзю росэн о итаму) в жанре хайси, который по форме отличается от хайку и рэнку и был разработан учениками Басё, после чего поэты хайку в Эдо также активно использовали этот стиль. Однако именно стихи Бусона особо выделяются завершённостью формы и в полной мере раскрывают талант этого поэта. Вот как выглядит вступление к стихам:

君あしたに去（さり）ぬ ゆふべのこゝろ千々に／何ぞはるかなる／君をおもふて岡のべに行（ゆき）つ遊ぶ／をかのべ何ぞかくかなしき Кими асита ни сарину юубэ но кокоро тидзи ни // нани дзо харука нару // кими о омоутэ ока-но бэ ни юкицуасобу // ока-но бэ нани дзо каку канасики Нынче утром ты покинул этот мир, нынче вечером моё сердце разбито на тысячу частей. Почему ты ушёл так далеко? Бреду к подножью холма, думая о тебе. Почему же здесь у холма так грустно?

Бусон как известный художник

В первом году Хорэки (1751) в возрасте 36 лет Бусон переехал в Киото. Нет никаких свидетельств того, что Бусон учился у профессионального художника, и предполагают, что он научился рисовать самостоятельно. Переехав в Киото, он гулял, рассматривая картины в храмах и святилищах столицы, а также для оттачивания мастерства рисовальщика он ездил в земли Танго и Сануки.

В японском художественном мире в XVIII веке под влиянием китайской Южной школы живописи (яп. нансю-га) и благодаря приезду в Японию из цинского Китая художника Шэнь Цюаня и других мастеров, а также публикациям книг гафу о теории и методах живописи, сформировался новый стиль нанга, «южные картины». Бусон тоже усердно изучал книги гафу и постепенно прославился как художник жанра нанга. В 8-м году Мэйва (1771) он совместно со своим давним соперником Икэ-но Тайга создал сборник картин «Десять удобств и десять удовольствий» (Дзюбэн дзюги дзу, национальное достояние). Тайга написал «Десять удобств», а Бусон – «Десять удовольствий», эти картины созданы по мотивам стихотворения, которое написал китайский литератор Ли Юй, описавший уют своей загородной виллы Июань и великолепие природы. Эти картины – одни из известнейших работ Бусона.

Примерно на это время приходится расцвет его художественной деятельности, он создаёт такие картины, как «Гора Фудзи и сосны» (Фугаку рэссё дзу, важная культурная ценность). В частности, после 1778 года, когда стал подписывать картины именем Сяин, он создал такие шедевры, как «Ночной вид на город» (Ясёку родай дзу) и «Чжуси в гостях у Инь» (то же, что я рисую).



«Гора Фудзи и сосны» (Фугаку рэссё дзу, фрагмент, Художественный музей префектуры Айти, коллекция Садазо Кимуры)



«Гора Фудзи и сосны» (Фугаку рэссё дзу, Художественный музей префектуры Айти, коллекция Садазо Кимуры)

Синтез живописи и хайку

В то же время в Киото Бусон активно занимается сложением хайку. В шестой луне 3 года Мэйва (1766) он основал ассоциацию хайку «Санкася» и проводил регулярные собрания, на которых сочинялись хайку на заданную тему, в свободной атмосфере обсуждались достоинства и недостатки стихов. Хотя на время путешествия Бусона в землю Сануки встречи были прекращены, после его возвращения в Киото они вновь возобновились. Именно здесь оттачивалось мастерство Бусона как поэта хайку, и были сложены приведённые ниже выдающиеся шедевры.

В 7 году Мэйва (1770) он унаследовал имя Яхантэй от Хадзина и официально стал мастером хайку в Киото. Бусону было 55 лет, это довольно поздно для становления профессионального поэта хайку. Вероятно, так получилось оттого, что он отдавал предпочтение живописи перед хайку.

Картины Бусона и хайку тесно связаны. Истинная сущность Бусона проявляется в его хайга, «картинах-хайку», представляющих собой беззаботные зарисовки, сопровождаемые хайку. Он создал множество выдающихся работ, в которых юмор поэзии хайку и картин перекликаются друг с другом. В частности, его копии всего текста сборника «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити) Басё с изображёнными лёгкими мазками кисти персонажами, похоже, были хорошо приняты и пользовались большим спросом. Известно также немало его живописных свитков и расписанных им складных ширм бёбу.

Воззрения Бусона на хайку во многом также обусловлены теорией живописи. В своём трактате «Теория отрешения от мирского» (Ридзоку рон), написанном в 6 году Анъэй (1777), он высказывает два принципа:

отрешиться от мыслей о мирском и только тогда приступать к сложению хайку;

есть множество школ хайку, и нужно изучать их все, применяя их методы на свой выбор сообразно времени и случаю.

Эта теория является применённой к хайкай модификацией теории живописи, изложенной в китайском руководстве по живописи «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно». Во времена, когда работал Бусон, среди просвещённых людей была популярна идея об отрешении от мирских забот через изучение китайской и японской классики, а также развлекаясь разными видами искусства, такими как живопись, каллиграфия и музыка. Бусон был убеждён, что хайкай тоже рождаются в такой духовно богатой среде.

Интеллектуальные игры, основанные на классических знаниях

Приняв имя Яхантэй, Бусон с учениками стал выпускать сборники хайку один за другим – «Под сенью снегов» (Соно юкикагэ, 1772), «Крик ворона на рассвете» (Акэгарасу, 1773), «Продолжение крика ворона на рассвете» (Дзоку акэгарасу, 1776). Мир хайку во второй половине XVIII века представлял собой смесь многих школ и был наполнен духом наступления новой эры после смерти Басё. В этих условиях активно работала и школа Бусона. Редактором упомянутых сборников был ученик Бусона Кито, но предполагают, что он занимался этим под руководством Бусона.

Многие из сборников, которые составлял сам Бусон, представляют собой небольшие тетради со стихами его близких друзей и учеников. У каждой подборки своё настроение, он создавал их, пользуясь исключительно собственными предпочтениями. Например, в «Новогодний сборник года ки-но э ума Анъэй» (Анъэй киноэ-ума сайтан, 1774) Бусон включил иллюстрации к стихотворениям, сочинённым его учениками, при этом не все иллюстрации напрямую иллюстрируют смысл стихотворений, как отмечает Кира Суэо в своей статье «Размышляя о хайга Бусона: об иллюстрациях к Анъэй саннэн бусон сюнкотё» (журнал «Бунгаку», янв. 1996).

雉子（きじ）啼（なく）や梅花を手折（たおる）うしろより Кидзи наку я

Умэбана о таору

Усиро ёри Резкий крик фазана –

Только ветку цветущей сливы сорвал,

Как сзади фазан!

Стихотворение, которое сложил его ученик Тайсэн о прогулке ранней весной, Бусон изобразил Ватанабэ-но Цуна, известного персонажа пьесы театра Но «Ворота Расёмон», на которого сзади напал демон и ухватил за шлем. Ватанабэ Цуна был воином, жившим в середине периода Хэйан (794-1192), который якобы уничтожил демона ворот Расёмон. На первый взгляд, эта иллюстрация не имеет ничего общего со смыслом стихотворения, но есть скрытая общая черта – персонаж испуган внезапным появлением чего-то сзади. Это показывает увлечение Бусона интеллектуальной игрой, основанной на знании классики.



Иллюстрация Бусона к хайку Тайсэна о прогулке ранней весной, изображающая сцену из пьесы театра Но «Ворота Расёмон» в «Новогоднем сборнике года ки-но э ума Анъэй» (Анъэй киноэ-ума сайтан, 1774) и показывающая любовь Бусона к интеллектуальной игре (собрание библиотеки университета Васэда)

Кроме того, стихотворение в смешанном стиле (хайси) «Песня о весеннем ветре в Умацуцуми» (Сюмпу батэй кёку), включённое в сборник «Яханраку» (1777), выражает его собственные искренние ностальгические чувства, которые он метафорически выражает в описании возвращения молодой девушки домой со своего места службы. Произведение состоит из 18 стихотворений и включает хайку, китайские стихи и японские прочтения китайских стихов. Приведём два стихотворения из середины и последнее.

憐（あわれ）みとる蒲公（たんぽぽ）茎短（みじかう）して乳を浥（あませり） Аварэми тору тампопо мидзико ситэ ню о амасэри Как жаль сорванный одуванчик – из короткого стебля обильно течёт молоко

むかしむかししきりにおもふ慈母の恩／慈母の懐袍（かいほう）別に春あり Мукаси мукаси сикири ни омоу дзибо-но он // дзибо-но кайхо бэцу ни хару ари Постоянно вспоминаю, как когда-то добра была любящая мать // зарывшись в одежду любящей матери, ощущаю особое весеннее чувство

君不見（きみみずや）古人太祇（たいぎ）が句／藪（やぶ）入りの寝るやひとりの親の側 Кими мидзу я кодзин тайги га ку // ябу ири-но нэру я хитори-но оя-но соба Вы не видели хайку покойного Тайги? // Дочка, вернувшись на Новый год, уснула рядом с одинокой матерью

Первые два стиха связаны мыслями о матери – упоминается сходство сока из стебля сорванного на обочине одуванчика с молоком и доброта матери. Третий представляет собой новаторскую структуру – всё стихотворение завершается цитированием хайку, которое сложил Тайги, покойный друг Бусона. Это стихотворение сочетает в себе множество поэтических форм, изображая меняющиеся пейзажи и чувства дочери к матери. Эти экспериментальные попытки Бусон показывал только своим друзьям. Вероятно, это связано с тем, что хайку для Бусона были просто увлечением, которое позволяло ему свободно играть в интеллектуальные игры. Хайкай были также источником утешения в полной дел жизни Бусона как городского художника.

Рано утром в 25-й день двенадцатой луны 3 года Тэммэй (1783) Бусон скончался в возрасте 68 лет. Ниже приводится его предсмертное стихотворение:

Бусон говорит о рассвете, когда раскрываются белые цветы сливы, возвещающие о долгожданном приходе весны.

Отдавая дань уважения Басё, Бусон в то же время продолжал создавать поэтичные и в то же время остроумные хайку, явно отличающиеся от безыскусных сёфу, «(хайку) в стиле Басё», популярных в его время. Его могила находится в храме Компукудзи в районе Хигасияма в Киото. Этот храм сам Бусон создал на месте «кельи Басё», Басёан.

Изображение к заголовку: Портрет Ёса Бусон (обработанное изображение из цифровой коллекции Национальной парламентской библиотеки)