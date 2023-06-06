24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Бо:сю, колошение хлебов

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Дни становятся длиннее, и примерно 6 июня в Японии наступает сезон Бо:сю.

Начало периода солнечного календаря Бо:сю (колошение хлебов ) приходится на 6 июня по современному календарю. Название относится к времени года, когда лучше всего сажать злаки, такие как ячмень и пшеница, которые дают колосья. Обычно их сажают примерно в этот день, хотя в разных регионах Японии сроки могут отличаться. Уже близок и сезон дождей.

В этой статье будут рассмотрены события и природные явления в период примерно с 6 по 21 июня.

Цую (сезон дождей)

Сезон дождей (цую) записывается кандзи как «сливовый дождь» (梅雨) – вероятно, в связи с тем, что в это время года созревают и меняют цвет плоды сливы. По старому календарю начало сезона дождей (около 11 июня) рассчитывалось как 135-й день после Риссюн, начала весны. Сейчас из-за региональных климатических вариаций лучшим ориентиром служит объявление о начале сезона дождей, которое делает Японское метеорологическое агентство. Люди внимательно следят за такими новостями, чтобы достать летнюю одежду и плащи, а также принять меры для защиты от плесени в доме. В магазинах появляются витрины с зонтиками, ботинками и плащами.

Умэ (слива)

Это пик сезона умэ, японской сливы, которая в это время появляется на полках супермаркетов и овощных лавок. Для приготовления сливового вина умэсю лучше всего использовать зелёные сливы, но для маринованных слив умэбоси используют более спелые плоды. Полностью созревшие сливы можно тушить с сахаром и готовить варенье.



Японские сливы умэ (© Pixta)

Годовщина Времени (10 июня)

В летописно-мифологическом своде «Анналы Японии» (Нихон сёки) сказано что император Тэндзи (626-671) использовал водяные часы, установленные во дворце Оми-Оцу (совр. Город Оцу, префектура Сига), чтобы впервые в Японии оповещать о времени с помощью колокола и барабана. Дату этого события пересчитали с использованием современного солнечного календаря, она приходится на 10 июня, и в этот день сейчас отмечают годовщину Времени. В древности день делили на 12 «часов», названных по 12 знакам китайского зодиака, а время отбивали колоколом или барабаном. Люди в те времена ели дважды в день, а помимо этого перекусывали днём, когда барабан бил восемь раз, указывая время примерно с часу до трёх дня. Оттуда и происходит слово о-яцу, «восемь» обозначающее закуску (снэк).



Праздник водяных часов Рококусай в святилище Оми дзингу, приуроченный к годовщине Времени 10 июня (© Pixta)

Гортензии

Гортензия – листопадный кустарник, который изначально выращивали в Японии, а сейчас распространённый во всём мире. Это характерные для сезона дождей цветы Большие соцветия составлены из красочных чашелистиков, которые окружают настоящие крошечные цветы. Растущие в кислой почве растения дают голубые цветы, тогда как на щелочной почве цветы более розовые. В Европе гортензии подверглись тщательной селекции, после чего в начале XX века в Японию была завезена западная гортензия (Hydrangea macrophylla).



Голубые цветы гортензии растут на кислой почве (© Pixta)



Розовые цветы гортензии на щелочной почве (© Pixta)

Отауэ синдзи, праздник посадки риса в святилище Сумиёси тайся (14 июня)

Эта синтоистская церемония проводится в святилище Сумиёси тайся в Осаке. В ходе праздника молятся об обильном урожае зерновых. Для первой посадки риса используют сеянцы, поднесённые для благословения божеству. В ходе церемонии восемь молодых женщин исполняют синтоистский танец и проводится шествие людей, одетых как самураи – в доспехах и шлемах. Этот праздник считается одним из трёх крупнейших праздников посадки риса в Японии и признан важным нематериальным достоянием народной культуры.



Отауэ синдзи в святилище Сумиёси тайся (© Pixta)

Любование светлячками (середина июня)​

В период дождей влажными вечерами примерно через час после захода солнца начинают зажигаться огни светлячков. Любование их завораживающим ночным танцем является традиционным времяпрепровождением этого сезона, которое упоминается в «Анналах Японии» (Нихон сёки). Существует около 50 видов светлячков, но только у некоторых из них бывают светящиеся взрослые особи – например, светлячки гэндзи (Luciola ruciate), хэйкэ (Luciola lateralis) и химэ (Luciola parvula). Насекомые, как правило, живут в чистой проточной воде в ручьях с плавным течением и на близлежащих травяных и рисовых полях, но из-за изменений окружающей среды количество мест, где они встречаются, сократилось, что привело к распространению движения за сохранение светлячков. Полёт светящихся насекомых является поведением ухаживания мужских особей, в то время как светящиеся переменным светом самки ждут их на травянистых участках.



Светлячки химэ (© Pixta)

День отца

Третье воскресенье июня – День отца, этот обычай в Японии переняли из США. В Японии существует традиция дарить к этому дню жёлтые розы.

День японских сладостей вагаси (16 июня)

Император Ниммё в 16 день шестой луны 848 года преподнёс богам вагаси (японские сладости) и моти (лепёшки из клейкого риса), чтобы изменить девиз правления (гэнго) на «Касё». В наше время этот день для празднования Дня вагаси выбрала Японская ассоциация вагаси. Императорский двор и сёгунат в период Эдо (1603-1868) проводили церемонию Касё-но иваи, «празднования Касё», в ходе которой молились о хорошем здоровье и предотвращении бедствий. В эпоху Мэйдзи (1868-1912) этот обычай упразднили, но в 1979 году эту дату использовали для Дня вагаси.



Вагаси в виде гортензии (© Pixta)

Раккё (лук китайский)

Шестая луна – период сора китайского лука раккё (Allium chinense). В своё время он был привезен в Японию из Китая, здесь этот лук маринуют и часто подают с рисом карри. Говорят, что так стали делать после того, как некто подал к рису карри маринованные в сладком уксусе раккё, когда не было других солений.



Маринованный в сладком уксусе раккё (© Pixta)

Японский летающий кальмар

В период с мая по сентябрь ловят японского летающего кальмара сурумэ-ика. Этого кальмара добывают по всей Японии, но особенно много на Хоккайдо и в префектуре Аомори. Сурумэ-ика можно подавать сырым в виде сасими, тонко нарезанным в виде лапши сомэн (ика сомэн), удаляя кожицу. Его также фаршируют клейким рисом и подают тушёным в сладко-пряном бульоне (икамэси); нарезают кольцами и обжаривают во фритюре или же готовят на медленном огне. Сушёные кальмары атаримэ являются популярной закуской во время застолий.



Японский летающий кальмар (слева) и атаримэ, тонко нарезанный и слегка обжаренный кальмар. Здесь он подан с майонезом и соусом чили (© Pixta)

Судзуки (морской судак)

Морского судака судзуки ловят с июня по август. Японское название рыбы напоминает слово «полоскать» – говорят, это оттого, что чистая белая мякоть этой рыбы выглядит так, как будто её промыли. Морской судак – популярная летняя белая рыба. Её подают сырой как сасими в стиле араи, «ополаскивания», когда рыбу нарезают тонкими ломтиками, а затем опускают в ледяную воду, чтобы мясо стянулось, тогда оно остаётся нежным даже во фритюре.



Охлаждённый морской судак в виде сасими араи (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Гора Фудзи отражается в воде на заливном поле в преф. Сидзуока (© Pixta)