Путь к положению «обычной страны» : космическая политика Японии (3)

«Спутник-шок» 21-го столетия

На протяжении примерно 40 лет Япония следовала политике, согласно которой мирное использование космоса равнозначно использованию космоса только в невоенных целях. Но с 1998 года, когда над страной пролетела северокорейская ракета «Тэпходон», в японской космической политике происходил большой поворот. Теперь страна следует интерпретации, принятой во всех обычных странах, согласно которой использование в целях обороны является частью мирного использования космоса.

Переопределение «использования в невоенных целях»

Вполне можно утверждать, что космические технологии обладают более широкой сферой применения даже в сравнении с ядерной энергией или искусственным интеллектом. К примеру, сигналы спутников позиционирования и навигации, которые позволяют наводить высокоточные ракеты, вместе с тем широко проникли в жизнь населения страны, обеспечивая данные позиционирования для автомобильных навигаторов и мобильных устройств.

В связи с широкой универсальностью космических технологий начиная с 1980-х годов в парламенте Японии последовательно рассматривались такие вопросы как: (1) использование Силами самообороны линий связи правительственных спутников; (2) бюджетное финансирование устройств приема сигналов с американских военных спутников для проведения совместных учений с ВМС США; (3) участие Японии в создании Международной космической станции, в отношении которой допускается использование военными в целях национальной обороны.

Международная космическая станция предназначена прежде всего для мирного использования на благо народов, но согласно толкованию, действующему на международном уровне, мирное использование равнозначно ненападению (иначе говоря, допускает военное использование, ограниченное рамками самообороны), а поскольку ведущая роль в планировании МКС принадлежала Соединенным Штатам, высказывалось беспокойство о том, что своим участием в строительстве и эксплуатации станции Япония может способствовать использованию космоса в военных целях.

Поскольку в Японии мирное использование космоса трактовалось как использование в невоенных целях, с наступлением 1980-х годов дебаты о том, что есть использование в невоенных целях, приняли затяжной характер. Наконец в 1985 году с появлением «единой правительственной интерпретации» мирное использование космоса было однозначно определено как использование в невоенных целях, при этом было дано новое определение понятию «невоенный».

Не допускалось прямое использование спутников Силами самообороны в качестве потенциала поражения и разрушения. Не допускалось использование спутников Силами обороны на этапе, когда такого рода использование не получило всеобщего гражданского распространения. При этом допускалось использование Силами обороны спутников общегражданского пользования и других аппаратов одного с ними класса.

Интерпретация, согласно которой использование, получившее широкое распространение в жизни населения и массовый характер, уже не может считаться военным использованием, зачастую именуется «логикой общераспространенности».

В то время рядовые граждане уже совершали телефонные звонки и отправляли факсимильные сообщения через спутники и вовсю наслаждались спутниковым телевидением. Использование Силами самообороны устройств для приема сигналов с американских спутников связи стало таким образом укладываться в рамки мирного использования космоса. Более того, использование Силами самообороны американских или французских изображений высокого разрешения, которые имели возможность свободно приобретать японские предприятия, также перестало вызывать возражения со стороны парламента исходя из той же аргументации. Тем не менее Силам самообороны запрещалось иметь специализированные спутники связи, а также разведывательные спутники.

Ракета «Тэпходон» в роли «черных кораблей» коммодора Перри

Можно утверждать, что пролет над Японией 31 августа 1998 года северокорейской ракеты «Тэпходон», упавшей с тихоокеанской стороны, стал отправной точкой для изменения японской политики, трактовавшей мирное использование как использование только в невоенных целях.



Северокорейская ракета «Тэпходон», запуск состоялся 31 августа 1998 г. (KCNA/AP/Aflo)

Перед лицом обстоятельства, непосредственно угрожающего обеспечению безопасности Японии, правительство в течение того же года приняло решение обзавестись спутниками для сбора информации. А поскольку Силам самообороны иметь спутники было запрещено, кабинету министров пришлось прибегнуть к особому механизму владения и управления.

Дело в том, что на момент принятия решений об обзаведении такими спутниками встал щекотливый вопрос о том, можно ли утверждать, что спутники для сбора информации (разведданных) вписываются в рамки логики общераспространенности. В 1998 году общедоступными на рынке были снимки, выполненные с разрешающей способностью 2 метра. А кабинет министров нацелился обзавестись спутниками сбора информации с разрешением в 1 метр. С этой точки зрения их вряд ли можно было назвать широко проникшими в жизнь населения и доступными на рынке.

Но поскольку первый запуск планировалось произвести в 2003 году, а по прогнозам к тому времени изображения с разрешением 1 метр уже должны были появиться на рынке, разработке был дан «зеленый свет» со ссылкой на слова «одного класса» в формулировке «спутники, получившие всеобщее распространение либо одного с ними класса».

Быть может, с точки зрения функций и возможностей разведывательных спутников рассуждать об их соответствии теории общераспространенности и правомерно, но если исходить из основной цели спутников для сбора информации, которая состоит в противостоянии угрозе со стороны Северной Кореи, то можно утверждать, что логика общераспространенности в тот момент пришла к краху.

Два самых первых спутника для сбора информации (оптический и радарный – по одному каждого типа) были запущены на орбиту 28 марта 2003 года ракетой-носителем I-IIA5 стопроцентно национального производства.

Между тем в декабре того же 2003 года было принято решение обзавестись системой обороны от баллистических ракет. В международном сообществе нет согласия по поводу того, на какой именно высоте проходит граница между воздушным и космическим пространством. Соответственно, не было ясности и в том, соответствует ли военному использованию космоса нанесение ударов по нацеленным на Японию ракетам на высотах, значительно превосходящих 100-километровую отметку.

Если допустить, что космосом следует считать высоту не менее той, которая позволяет объекту находиться на орбите, то применение противоракет, которыми оснащены корабли Aegis, вполне можно рассматривать как акт, соответствующий использованию военной силы в космическом пространстве. Между тем в отношении противоракетной обороны вопрос о несовместимости с использованием космоса в невоенных целях в парламенте почти не обсуждался.

Принятие Основного закона о космосе

С этого момента вопрос состоял только в том, каким образом ликвидировать условие об использовании в невоенных целях, переставшее соответствовать реалиям и препятствующее рациональному использованию. Введенный в силу в мае 2008 года стараниями надпартийной группы депутатов Основной закон о космосе в своей Второй статье содержит приведенное ниже определение, которое задает понятие мирного использования, близкое к международному стандарту.

Освоение и использование космоса осуществляется в соответствии с положениями Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела , а также прочих международных соглашений, исходя из принципов пацифизма Конституции Японии.

Договор с длинным подчеркнутым названием обычно называют «Договором о космосе» (1967 года). Это важнейший документ из пяти принятых ООН соглашений, связанных с космосом, который некоторые даже называют «космической конституцией».

Конкретное содержание мирного использования, определяемое Договором о космосе (Статьей IV), во-первых, запрещает размещение в космическом пространстве (вакуумное пространство космоса в целом за вычетом небесных тел) оружия массового уничтожения, а во-вторых, запрещает военное использование небесных тел. Размещение в космическом пространстве обычных вооружений (за исключением оружия массового поражения), а также простой пролет через космическое пространство баллистических ракет с ядерным оружием Договором о космосе не запрещены.

Следовательно, в соответствии с положениями Договора о космосе Япония тоже отошла от прежней интерпретации о том, что мирным использованием является только использование в невоенных целях, последовав международному стандарту, и вместе с тем добавив конституционные ограничения, которые, по состоянию на 2008 год, не допускали, в частности, использования права на коллективную самооборону. В такой форме стало возможным использование в целях обороны, а также использование в целях обеспечения национальной безопасности.

Данный шаг позволил упразднить действовавший около 40 лет подход, согласно которому мирное использование равнозначно использованию космоса в невоенных целях, заменив его используемой большинством стран трактовкой, согласно которой использование космоса для обороны является мирным использованием. Можно утверждать, что национальный Основной закон о космосе дал возможность совершить важнейший поворот в японской космической политике.

Благодаря изменениям, обусловленным появлением Основного закона о космосе, Силы самообороны обрели возможность иметь собственные спутники, пусть их число пока и ограничивается двумя. А кроме того, его появление привело к новому подходу к национальной обороне, предусматривающему использование таких новых областей как «космическое, кибер- и электромагнитное пространство».

Этапы развития космической деятельности Японии

Этапы активного

использования космоса Основные события Зарождение

1955-1970 От «ракет-карандашей» к выводу на орбиту искусственного спутника ракетой-носителем национального производства (4-я в мире страна) Период развития

1970-1990 Разработка спутников различных типов объединенными силами государственного и частного секторов. Разработка крупной ракеты-носителя в рамках соглашения о сотрудничестве с США. Торговые трения с США → японо-американское соглашение о закупке спутников → удар по национальной спутниковой отрасли Период подчиненности

1990-2008 Рывок Китая, Индии и других стран, отставание развития космического бизнеса от всего мира → ослабление базиса космической промышленности. Благодаря Основному закону о космосе страна освободилась от пут «использования космоса в невоенных целях» «Обычная страна»

(переход к международному

стандарту)

2008-2018 Стимулирование использования космоса при ведущей роли кабинета министров и канцелярии кабинета министров Прорыв в новые

сферы деятельности

2018 и позднее Создание большой оборонной сети. Увеличение национальных выгод через новые крупные международные инициативы

(Gateway / проект «Артемида»)

(подготовлено автором)

Фотография к заголовку: Японский экспериментальный модуль «Кибо» Международной космической станции. Сооружение завершено в июле 2009 г. (Reuters / Aflo)

Статьи по теме