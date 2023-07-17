Сериал THE DAYS на Nefflix: семь напряженных дней, которые потрясли мир

Одиннадцатого марта 2011 года землетрясение магнитудой 9.0 и вызванные им волны цунами полностью лишили энергоснабжения атомную электростанцию «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO, что стало причиной утраты контроля над четырьмя реакторами АЭС. Ситуации был присвоен седьмой, самый высокий уровень сложности. Теперь сервис видеостриминга Netflix эксклюзивно предлагает не только в Японии, но и по всему миру сериал в восьми частях, в котором описаны события, порожденные аварией на АЭС, потрясавшие мир на протяжении семи дней. Со времени аварии минуло 12 лет, и близок срок запланированного сброса с АЭС в океан прошедшей обработку воды – операции, вызывающей тревогу как среди местных рыбоаков, так и за рубежом. Поэтому сериал вызвал повышенный интерес у зрителей всего мира.

Напоминание о страхе «тех дней»

Для начала необходимо сделать важную оговорку. Если вам тяжело вспоминать страх и тревогу тех дней, смотреть этот сериал нет необходимости. Важнее не терять душевного равновесия. Для тех же, кому хочется узнать об этой аварии, сериал несомненно послужит хорошей возможностью получить представление о какой-то части произошедшего. Описание напряженных дней в исполнении именитых актеров, безусловно, заслуживает внимания зрителя.

События раскрываются с трех ракурсов – на электростанции, где непосредственно происходит авария, в электроэнергетической компании-операторе АЭС, а также в правительстве. Роль центрального персонажа, директора АЭС Ёсиды Масао, исполняет Якусё Кодзи, недавно удостоенный награды Каннского кинофестиваля как исполнитель лучшей мужской роли. В сериале также задействованы и другие заслуженные актеры, такие как Такэноути Ютака, Отоо Такума и Кобаяси Каору в ролях сотрудников электростанции, а также Кохината Фумиё в роли премьер-министра и Мицуиси Кэн в роли президента компании. Следует отметить и то, что в качестве одного из режиссеров к сериалу приложил руку Наката Хидэо, создатель известной киносаги ужасов «Звонок» («Рингу»).

События развиваются в медленном темпе. С утратой энергоснабжения из-за цунами какое-то время никто не понимает, что же происходит. Хаос описывается с большой тщательностью, и в этой гнетущей обстановке время едва движется. Первые три серии посвящены событиям одного и того же дня. И только в четвертой становится все более ясным отчаянный характер ситуации, и зритель видит людей, направляющихся выполнять работы в составе «команды обреченных», а также тех, кто отправляет этих людей.



Netflix, THE DAYS

С другой стороны, руководство компании-оператора, которому следовало бы задавать курс действий, полностью сваливает ситуацию на плечи тех, кто находится непосредственно на месте событий – настолько, что Ёсида, полностью погруженный в работу, говорит руководству: «Не мешайте тем, кто действует на месте». В свою очередь правительство, не получающее вразумительных сведений о происходящем от электроэнергетической компании, все это время пребывает в состоянии, близком к истерике, а премьер-министр даже не пытается скрыть свое раздражение.

Между тем положение продолжает ухудшаться. Взрывы водорода напомнили всей Японии, в особенности, тем, кто живет в ее восточной части, о страхе «незримой угрозы», имя которой – радиация.

Направление личного состава Сил самообороны, закачивание воды с использованием свермхощных насосов для бетона, именуемых «жирафами», напряженные переговоры с Соединенными Штатами... все эти события описываются по принципу «что происходило в этот момент». При этом до самого конца трудно даже понять, сколько дней прошло, утро сейчас или вечер.

В конце концов каким-то образом удается избежать развития ситуации, которое поставило бы перед необходимостью эвакуации населения вплоть до Большого Токио. Заканчивается сериал рассказом о том, что впереди долгий путь, полный трудностей, и нельзя сказать, когда он приведет к тому, что можно будет считать завершением.

Яркость личности директора АЭС Ёсиды

Единственный персонаж, представленный в сериале под настоящим именем – директор АЭС Ёсида. Название электроэнергетической компании, имена и фамилии политиков изменены. В чем состоит замысел такого подхода?

Утверждают, что создатели сериала стремились, чтобы результат не воспринимался как героическое жизнеописание или красивая история, но в конечном итоге фигура Ёсиды отчетливо выделяется на фоне событий, разворачивающихся как в головном офисе электроэнергетической компании (выведенной в сериале под названием «Тоо дэнрёку» вместо «Токио дэнрёку» или TEPCO), так и в правительстве, а прочие персонажи, действующие непосредственно на АЭС, тоже изображены очень эмоционально.



Netflix, THE DAYS

В сериале не представлены ни люди, проживающие поблизости от АЭС, ни местные пожарные. Единственные из живущих поблизости – родственники пропавших без вести работников АЭС (Эндо Кэнъити, Исила Юрико и др.). Эти работники отправились оценить ситуацию на станции сразу после толчков землетрясения, и их поглотили волны цунами. Строго говоря, их гибель не вызвана произошедшим на АЭС. Жертвами цунами стали очень многие, но лента этого не затрагивает, сосредотачиваясь только на судьбе пропавших безымянных работников станции. От этого впечатление того, что сериал повествует только о компании-операторе АЭС, только усиливается.



Netflix, THE DAYS

Думаем ли мы о событиях, которых не хотим увидеть?

Электроэнергетическая компания недостаточно смоделировала и приготовилась к наихудшим сценариям, ведущим к серьезным авариям, и ее подход к снабжению материальными ресурсами и персоналом также не выдерживает критики. Почему из головного офиса компании-оператора так и не отправили никого на место событий? Тяжкий труд тех, кто находится непосредственно на АЭС, достоин похвалы, и вместе с тем совершенно очевидны изъяны компании как организационной структуры. Не это ли наглядно демонстрирует роковую особенность человеческого мышления – поменьше думать о событиях, которых мы не хотим? Сюжет оставляет массу вопросов, но, пожалуй, можно утверждать, что в данном аспекте он весьма удачен.

Нет смысла отрицать то, что людям, живущим в стране, подверженной множеству стихийных бедствий, свойственно желание «забыть прошлое» или «умыть руки и счесть все результатом стихийных сил». И все-таки неразумно списывать на стихию то, что людям по силам изменить своими руками.

Главный вопрос картины – «Что это было – стихийное бедствие, или все-таки рукотворное?» И ответ напрашивается сам собой.



Netflix, THE DAYS

В завершение хочется отметить несколько особенно запоминающихся эпизодов.

Трудно забыть лицо премьер-министра в момент, когда он приезжает в Фукусиму и непосредственно встречается с Ёсидой, а также отдает как верховный командующий приказ направить на место событий личный состав Сил самообороны. Также западают глубоко в душу образ матери, складывающей из бумаги тысячу журавликов в безмолвной мольбе о благополучии пропавшего без вести сына, а также родителя, который в ответ на оскорбительный пост в соцсети, утверждающий, что его ребенок «сбежал» (с АЭС), ворчит: «Уж лучше бы ты действительно оттуда сбежал».

Это вымысел. Сериал «основан на реальных событиях», но далеко не все, что в нем содержится, действительно происходило. Об этом не следует забывать каждому зрителю, как и о том, что лента повествует лишь о некоторых событиях, связанных с аварией. При просмотре сериала не помешает помнить, что он не показывает множество других людей, а равно и о том, что этот инцидент не завершен и поныне.

Фотография к заголовку: Сериал THE DAYS («Эти дни»). С 1 июля THE DAYS эксклюзивно распространяется по всему миру через стриминговый сервис Netflix

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