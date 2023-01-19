В Японии оставлен в силе оправдательный приговор трём бывшим руководителям TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 18 января (Jiji Press). Высокий суд Токио оставил в силе решение суда низшей инстанции о признании невиновными трёх бывших руководителей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
Высокий суд под председательством судьи Хосоды Кэйсукэ отклонил апелляцию, поданную адвокатами, назначенными прокурорами, на постановление Окружного суда Токио от сентября 2019 года, которое оправдало обвиняемых по обвинению в деловой халатности, повлёкшей за собой смерть и телесные повреждения.
Назначенные адвокаты требовали пяти лет тюремного заключения для бывшего председателя Кацуматы Цунэхисы (82 года) и бывших исполнительных вице-президентов Такэкуро Итиро (76 лет) и Муто Сакаэ (72 года).
Во время аварии после землетрясения магнитудой 9,0 огромное цунами захлестнуло атомную станцию. «Нельзя сказать, что до того, как на станцию обрушилось землетрясение, они осознавали реальную возможность того, что станция пострадает от цунами», – заявил судья.
Этим троим были предъявлены обвинения назначенными адвокатами в феврале 2016 года после того, как следственная комиссия прокуратуры, состоящая из обычных граждан, дважды отменила решения прокуроров не предъявлять им обвинения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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