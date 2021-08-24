В Японии планируют разрешить всем эвакуированным из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» вернуться в пострадавшие районы уже в этом десятилетии

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Токио, 23 августа (Jiji Press). Правительство Японии планирует разрешить всем желающим вернуться в районы, наиболее сильно пострадавшие от ядерной катастрофы в марте 2011 года в префектуре Фукусима, уже в этом десятилетии, сообщили источники в правительстве.

В 2020-е годы приказы об эвакуации будут отменены полностью в «труднодоступной» зоне, которая расположена в семи муниципалитетах недалеко от АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Согласно источникам, правительство примет план уже в конце этого месяца.

В труднодоступной зоне интенсивно ведутся работы по дезактивации и реконструкции в «особых районах», которые составляют около 8% всей территории.

Правительство уже планирует отменить приказы об эвакуации из «особых районов» в период с 2022 года по весну 2023 года.

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