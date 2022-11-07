В центральной Японии прошли учения по ликвидации ядерной аварии
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Михама, преф. Фукуи, 5 ноября (Jiji Press). Правительство Японии провело всесторонние учения по ликвидации последствий ядерной аварии в случае серьёзной авариии на электростанции «Михама» в префектуре Фукуи.
В трёхдневных учениях, которые начались 4 ноября, принимают участие в общей сложности около 4180 человек, включая должностных лиц кабинета министров, Управления по ядерному регулированию и соответствующих местных органов власти.
Учение было основано на сценарии, согласно которому землетрясение силой менее 6 баллов, третьего по величине уровня по шкале сейсмической интенсивности Японии, произошло в районе Рэйнан в центральной префектуре Японии днём 4 ноября.
Утром 5 ноября премьер-министр Кисида Фумио объявил имитацию ядерной аварийной ситуации, когда операции по заливке водой реактора на атомной электростанции компании Kansai Electric Power Co. в городе Михама становятся невозможными.
Во второй половине дня жители в радиусе 5 километров от АЭС «Михама» отрабатывали эвакуацию в убежище. Предполагая нарушение движения на одной из префектурных дорог в городе, была задействована 12-метровая плавающая машина Сухопутных сил самообороны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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