Завершились апелляционные слушания по делу троих бывших руководителей TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Высокий суд Токио завершил слушания по делу трёх бывших руководителей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в апелляционном процессе по делу об аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Бывшие руководители – бывший председатель Кацумата Цунэхиса (82 года), и бывшие исполнительные вице-президенты Муто Сакаэ (71 год) и Такэкуро Итиро (76 лет). По словам адвоката, участвующего в процессе, суд, скорее всего, вынесет свой вердикт в декабре или в следующем месяце.
Троим было предъявлено обвинение в профессиональной халатности, приведшей к смерти и травмам в результате беспрецедентной тройной аварии на АЭС TEPCO «Фукусима-1» на северо-востоке Японии, и они были оправданы в ходе первого судебного разбирательства.
В первом процессе слушания проходили 37 раз, тогда как по апелляции состоялось только три слушания, в том числе первое в ноябре прошлого года.
Юристы, назначенные прокурорами, попросили судей провести инспекции на местах и потребовали от бывших высокопоставленных чиновников Японского метеорологического агентства дать показания о долгосрочных оценках правительством рисков землетрясений и цунами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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АЭС «Фукусима-1» Великое восточно-японское землетрясение Jiji Press