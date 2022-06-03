Суд обязал компанию TEPCO выплатить компенсацию за аварию на АЭС «Фукусима-1»
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Фукусима, 2 июня (Jiji Press). Суд в Японии обязал компанию Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. выплатить в общей сложности около 73,5 млн йен в качестве возмещения ущерба жителям, проживающим вблизи пострадавшей от стихийного бедствия АЭС «Фукусима-1».
В судебном процессе 525 истцов потребовали от TEPCO и правительства Японии возмещения ущерба в размере около 6 миллиардов йен, утверждая, что они страдали психическими расстройствами из-за разрыва социальных связей после аварии на АЭС в марте 2011 года.
В число истцов входят жители бывшей зоны подготовки к экстренной эвакуации в районе Миякодзи города Тамура префектуры Фукусима.
В постановлении отделение окружного суда Фукусимы в Коорияме не признало ответственность правительства.
Председательствующий судья Мотомура Ёхэй заявил, что жители заслуживают компенсации в размере около 1,2 миллиарда йен, поскольку опасения по поводу радиационного облучения и длительной эвакуации вызвали у них психические расстройства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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АЭС «Фукусима-1» Великое восточно-японское землетрясение Jiji Press