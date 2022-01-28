Шесть человек подали в суд на оператора АЭС «Фукусима-1» из-за рака щитовидной железы

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Токио, 27 января (Jiji Press). Шесть бывших жителей префектуры Фукусима подали иск о возмещении ущерба, утверждая, что у них развился рак щитовидной железы из-за воздействия радиации после ядерной аварии в марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

В иске, поданном в Окружной суд Токио, истцы, которым на момент аварии было от 6 до 16 лет, потребовали от компании выплаты компенсации в размере 616 млн йен.

По словам адвокатов истцов, это первый иск в связи с ядерной аварией, который был подан бывшими жителями северо-восточной префектуры Японии на основании заболеваемости раком щитовидной железы.

На пресс-конференции в Токио после подачи иска 20-летняя истица сказала: «Я надеюсь, что наш призыв поможет обществу понять текущую ситуацию и хотя бы немного улучшить ситуацию».

В 2016 году у женщины диагностировали рак, а в 2017 году она перенесла операцию. После того, как она устроилась на работу, ей пришлось сменить работу из-за плохого состояния здоровья.

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