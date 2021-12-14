В Фукусиме открылась первая в Японии игровая площадка на тему покемонов
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Намиэ, префектура Фукусима, 13 декабря (Jiji Press). Первый в Японии игровой парк с персонажами из популярного аниме и игрового сериала Pocket Monster (Pokemon) открылся на придорожной станции в городе Намиэ в северо-восточной японской префектуре Фукусима.
Город Намиэ известен как родина отца-создателя покемонов.
В парке, названном «Парк Лаки в Намиэ-мати», есть игровая площадка с горкой и 6-метровым игровым комплексом в форме Ченси, покемона, известного в Японии как Лаки.
Ченси был выбран в качестве персонажа, поддерживающего усилия по восстановлению в Фукусиме, где находится АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings, пострадавшая от землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего цунами в марте 2011 года.
«Парк стал лучшим рождественским подарком для детей», – сказал мэр Намиэ Ёсида Кадзухиро на церемонии открытия парка 12 декабря.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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