В Фукусиме открылась первая в Японии игровая площадка на тему покемонов

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Намиэ, префектура Фукусима, 13 декабря (Jiji Press). Первый в Японии игровой парк с персонажами из популярного аниме и игрового сериала Pocket Monster (Pokemon) открылся на придорожной станции в городе Намиэ в северо-восточной японской префектуре Фукусима.

Город Намиэ известен как родина отца-создателя покемонов.

В парке, названном «Парк Лаки в Намиэ-мати», есть игровая площадка с горкой и 6-метровым игровым комплексом в форме Ченси, покемона, известного в Японии как Лаки.

Ченси был выбран в качестве персонажа, поддерживающего усилия по восстановлению в Фукусиме, где находится АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings, пострадавшая от землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего цунами в марте 2011 года.

«Парк стал лучшим рождественским подарком для детей», – сказал мэр Намиэ Ёсида Кадзухиро на церемонии открытия парка 12 декабря.

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