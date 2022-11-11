Правительство Японии пересмотрит критерии компенсации за аварию на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Комиссия правительства Японии согласилась пересмотреть руководящие принципы в отношении критериев выплаты компенсации людям, пострадавшим в результате крупнейшей в стране ядерной аварии, которая произошла в префектуре Фукусима в марте 2011 года.
Решение было принято после того, как комиссия получила окончательный отчёт экспертов, изучивших судебные решения, предписывающие правительству выплатить компенсацию в размере, превышающем сумму, установленную во временных правилах для возмещения ущерба, связанного с аварией на АЭС «Фукусима-1».
Комиссия по урегулированию споров о компенсации ядерного ущерба заявила, что она собирается обобщить выводы в пяти пунктах, включая психологический ущерб, вызванный потерей родных городов или изменениями, которые произошли в их родных городах из-за тройного бедствия в марте 2011 года в связи с аварией на АЭС Токийской электроэнергетической компании. Holdings Inc., и приложить усилия, чтобы учесть новые классифицированные виды ущерба.
Текущие правила предусматривают, что ежемесячно на человека выплачивается около 100 000 йен в качестве компенсации за психологический ущерб, причинённый эвакуацией.
Однако в марте этого года Верховный суд вынес семь постановлений, предписывающих TEPCO выплатить большую компенсацию, чем предусмотрено в руководящих принципах. Среди местных жителей все чаще звучат призывы к пересмотру руководящих принципов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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