Глава МАГАТЭ: воздействие выброса воды на Фукусиме на окружающую среду незначительно
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Токио, 4 июля (Jiji Press). Воздействие на окружающую среду запланированного сброса в море очищенной воды с повреждённой АЭС «Фукусима-1» будет незначительным, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
План «соответствует согласованным международным стандартам» и окажет «незначительное воздействие на окружающую среду», заявил Гросси на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио 4 июля.
Гросси сказал, что всеобъемлющий отчёт об оценке безопасности плана, опубликованный МАГАТЭ в тот же день, является «результатом целенаправленной работы в течение более двух лет».
Отчёт «адекватно отвечает на все научные аспекты, связанные с» сбросом воды со станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., который подвергся тройной катастрофе после землетрясения магнитудой 9,0 и последующим цунами 11 марта 2011 года. Гросси сказал: «Я надеюсь, что на данный момент это удовлетворительный подход».
Гросси также отметил, что ему известно о противодействии этому плану со стороны рыболовецких компаний и соседних стран, и что его «работа состоит в том, чтобы честно работать, чтобы быть доступным и отвечать на все вопросы», которые у них есть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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