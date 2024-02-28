Смерть Минамото-но Ёритомо: как появилась теория о его убийстве?

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В историческом сериале «13 вассалов Камакурского правителя» изображена сцена, в которой Минамото-но Ёритомо упал с лошади и потерял сознание. Тема смерти Ёритомо после трансляции стала популярной в Интернете и социальных сетях, и больше всего людей интересовало, своей ли смертью умер Ёритомо, или же кто-то организовал его убийство.

Смерть Ёритомо в истории

Версия об убийстве Ёритомо, своего рода конспирологическая теория, уже давно циркулирует в обществе. Ещё в «Сборнике избранного из Зерцала Восточных земель» (Адзума кагами сюё), созданном в 8 году Гэнроку (1695), написано: «Похоже, что (правду о) смерти Ёритомо скрыли». То есть предполагается, что в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) по какой-то причине скрыта правда о его смерти – иначе говоря, предполагается, что он был убит, и потому правду об этом скрыли. Но если так, то кто мог быть вдохновителем убийства? На этот счёт высказывали предположения.

Однако версия покушения совершенно беспочвенна. Насколько мне известно, среди всего написанного историками о сёгунате Камакура нет ни одного исследования, которое бы поддерживало теорию убийства.

Давайте посмотрим, что в некоторых из них говорится о смерти Ёритомо.

В первую луну первого года Сёдзи (1199) Ёритомо умер. (Ногути Минору «Отец жены Ёритомо Ходзё Токимаса», изд-во «Минэруба сёбо»)

В тринадцатый день первой луны 10 года Кэнкю (1199) Минамото-но Ёритомо внезапно скончался. Говорят, что он присутствовал на поминальной службе на мосту через реку Сагами в память о покойной жене Инагэ Сигенари, младшей сестре Масако, на обратном пути упал с лошади и вскоре умер… Подробности неизвестны. (Ямамото Минами «История Ходзё Масако», изд-во «NHK сюппан синсё»)

Более того, и сам Ёритомо внезапно умер в первую луну 10 года Кэнкю. Ему было 53 года. (Сакаи Коити «Камакурский правитель и род сиккэнов Ходзё», изд-во «NHK сюппан синсё»)

Ёритомо постригся в монахи в 11-й день первой луны 10 года Кэнкю и умер через два дня, в 13-й день. (Мотоки Ясуо, «Минамото но Ёритомо», изд-во «Тюко синсё»)

Примечание: в четвёртую луну 10 года Кэнкю девиз правления (гэнго) сменили на Сёдзи, поэтому один и тот же год исследователи называют по-разному.

Во всех этих книгах о смерти Ёритомо говорится очень коротко, поскольку, как сказано в цитате из книги Ямамото Минами, «подробности неизвестны». Пока ничего не известно, нельзя просто так с лёгкостью предположить, что это было убийство. Так это выглядит с позиции исторической науки.

Следует отметить, что записи о том, что Ёритомо умер в 13-й день первой луны 1199 года мы видим в «Записях канцлера Инокума» (Инокума кампакуки) Коноэ Иэдзанэ, В «Записях полной луны» (Мэйгэцуки) Фудзивара-но Тэйка и «Моих скромных записках» (Гукансё) монаха Дзиэна буддийской школы Тэндай, то есть это всё записи придворной знати в Киото.

В «Зерцале Восточных земель», официальной истории Камакурского сёгуната, таких записей нет, и это смущало умы, наводя людей на мысли об убийстве, как будет показано ниже.

Публика любит загадки и поддерживает появление теории убийства

Какого рода воззрения легко обретают популярность в обществе?

«Если нельзя сказать наверняка, то существовала и возможность убийства».

Исследователь Годза Юити анализирует такого рода общественную психологию в своей книге «Японская история заговоров» (изд-во «Кадокава синсё») и характеризует общественные предпочтения следующим образом:

Простые, ясные и лёгкие для понимания рассуждения

При наличии одних лишь косвенных доказательств создаётся история, основанная на необоснованных предположениях, таких как «Наверняка они так и поступили», «Это точно было вот так» (логические скачки)

Чувство превосходства, основанное на знании «настоящей исторической правды»

Конспирологические теории, в том числе теории убийства, часто появляются на базе такого способа мышления.

Годза Юити также говорит, что в академическом мире сложилось предвзятое мнение, что только дилетанты увлекаются такими яркими инцидентами, как инцидент в Хоннодзи, когда был убит Ода Нобунага, или убийство Сакамото Рёмы. В результате серьёзные исследователи предпочитают обходить конспирологические теории стороной и не касаться этих тем.

Темы, о которых говорит Годза, включают в себя и теории о том, кто мог быть вдохновителем убийств. Между историческими исследованиями и массовой психологией лежит непреодолимая пропасть, и можно сказать, что теория убийства Ёритомо выросла на самом дне этой пропасти.

Я сам не исследователь, но поскольку редактирую журнал для любителей истории, читатели спрашивают меня: «А правда же, что Ёритомо убили? Это ведь наверняка так и было?».

Каждый раз приходится отвечать, что это всего лишь слухи, и в конце концов приходится отказаться от попыток кого-то переубедить.

Кроме того, хорошо известно, что в «Зерцале Восточных земель» нет записи о смерти Ёритомо, датированной 1199 годом, и многие люди ссылаются на это как на подтверждение теории убийства.

Принадлежащий Национальному архиву Японии список «Зерцала Восточных земель» Курода Ёситака (Дзёсуй) получил от рода Одавара Ходзё в 18 году Тэнсё (1590), а затем его подарили Хидэтаде, второму сёгуну рода Токугава. Этот список «Зерцала» находится в очень хорошем состоянии, если сравнивать с другими существующими списками.

Однако 15-й свиток списка заканчивается на записи от 16-го дня 12-й луны 6 года Кэнкю (1195), а 16-й свиток внезапно начинается с 6-го дня 2-й луны 10 года Кэнкю (1199), с записи об издании императорского указа, назначающего Ёрииэ преемником Ёритомо.

Таким образом, в «Зерцале» нет никаких записей о событиях первой луны 1199 года, когда умер Ёритомо.



«Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), св. 16, 6-й день 2-й луны 10 года Кэнкю (1999). Запись о том, что Ёрииэ был назначен преемником Ёритомо, при этом записи примерно за три года до этого пропущены (собрание Национального архива Японии)

Исследователи продолжают поиски причин такой лакуны в тексте, а в этой статье мы указываем на то, что в этом пропуске усматривают «косвенное доказательство» теории убийства – якобы подробности смерти не были указаны из-за инцидента, который не хотели предавать огласке, и значит, Ёритомо был убит.

Кроме того, в «Зерцале Восточных земель» упоминание о смерти Ёритомо встречается в записи от 28-го дня второй луны 2 года Кэнрэки (1212), через 13 лет после событий.

Здесь впервые встречается указание на то, что Ёритомо умер после того, как упал с лошади.

Сторонники теории убийства усматривают в этом ещё одно «доказательство» – якобы эту запись внесли позже, тайком, когда шум вокруг смерти Ёритомо утих.



Св. 20 «Зерцала Восточных земель», запись от 28-го дня второй луны 2 года Кэнрэки (1212), в которой указано, что Ёритомо внезапно упал с лошади на поминальной службе на мосту через реку Сагами (собрание Национального архива Японии)



Сваи моста через реку Сагами, вышедшие на поверхность после Великого землетрясения Канто 1 сентября 1923 года и последовавших за ним афтершоков. Выяснилось, что это остатки моста, построенного Инагэ Сигэнари, и они были признаны историческим памятником национального значения (PIXTA)

Хотят ли зрители подтверждения теории убийства Ёритомо?

В исторических материалах существуют различные версии истории о падении с лошади.

Согласно хронике воинских домов «Великий дневник Камакуры», поминальная служба на мосту через реку Сагами состоялась в 27-й день 9 года Кэнкю (1198). Если так, то упавшего с лошади Ёритомо доставили в его дворец в Камакуре, где он и умер уже в наступившем 10 году Кэнкю, в 13-й день первой луны.

В «Записях о временах между годами Хогэн и Рякуо» (Хорякуканки) сказано, будто бы смерть Ёритомо наступила из-за того, что ему явились духи его брата Минамото-но Ёсицунэ, дяди Юкииэ, рода Тайра, уничтоженного Ёритомо, и погибшего в битве при Данноура императора Антоку, они наслали на него болезнь, повлёкшую падение с лошади и смерть.

Аналогичное описание есть и в генеалогическом сборнике «Сомпи буммяку», где говорится, что Ёритомо упал с лошади по дороге домой после участия в панихиде и заболел.

Согласно дневнику Коноэ Иэдзанэ «Записи канцлера Инокума» (Инокума кампакуки), Ёритомо страдал «болезнью неутолимой жажды». Чрезмерная жажда является симптомом осложнения сахарного диабета.

Во всех этих материалах мы видим ключевое слово – «болезнь».

Само собой разумеется, правда о смерти Ёритомо скрыта во мраке веков, но исторические свидетельства наводят на мысль, что причиной его смерти с большой вероятностью была болезнь.

Кое-кто говорит, что вот, например, экс-император Го-Сиракава дожил до 66 лет, а Тайра-но Киёмори – до 63 лет, тогда как Ёритомо умер в возрасте 53 лет. За исключением казнённого Ёситомо, отца Ёритомо, его родственники из рода Кавати Гэндзи доживали до 60 лет, и 53 года – слишком ранняя смерть. Сторонники теории убийства приводят возраст смерти связанных с Ёритомо людей, его близких родственников, и высказывают подозрение, что причиной смерти в слишком раннем возрасте может быть только убийство.

С момента начала трансляции сериала «13 вассалов Камакурского правителя» Ёритомо, которого играет Оидзуми Ё, пренебрегает интересами женщин, с которыми заводит отношения, самолюбив и эгоистичен, а впоследствии убивает своих младших братьев. Такой его образ, вероятно, усилил у зрителей чувство «нелюбви к Ёритомо».

Затем в центре внимания внезапно оказался убийца Дзэндзи, которого играет Кадзивара Дзэн. Немало зрителей стали высказывать свои желания по поводу сюжета – они хотели, чтобы Дзэндзи убил Ёритомо, или просто чтобы Ёритомо убили. На самом деле сюжетную линию нельзя было повернуть так, чтобы Дзэндзи убил Ёритомо.

С другой стороны, когда Ёритомо уже упал с лошади, вдруг обнаружилось большое количество зрителей, которые очень хотели, чтобы он остался жить.

Как же были показаны его последние минуты?

Фотография к заголовку: Изображение Ёритомо из биографического сборника «Дзэнкэн кодзицу» кисти Кикути Ёсай (конец периода Эдо или начало Мэйдзи; коллекция Национальной парламентской библиотеки)