Харадзюку (JY19): старое название места, обозначающее станционный посёлок, сохранилось только в названии железнодорожной станции

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В девятой статье мы рассмотрим станцию Харадзюку, возле которой находятся знаменитое святилище Мэйдзи и средоточие иностранной культуры – Омотэсандо. Станции присвоен кодовый номер JY19, и она находится в ведении компании JR East.

Место сосуществования традиций и иностранной культуры

Деревянное здание станции Харадзюку было известно своим дизайном в стиле западноевропейского ретро, но в марте 2020 года оно уступило место новой постройке. Многие выражали сожаление по поводу сноса исторического здания, но его необходимо было заменить, поскольку оно не соответствовало стандартам пожарной безопасности. Сообщается, что старое здание станции планируется воссоздать в рамках нового коммерческого объекта, строительство которого планируют завершить в 2026 году.



Старое здание станции Харадзюку (6 октября 2016 г., Jiji)

Станция Харадзюку открылась в 1906 году, тогда она располагалась примерно в 500 метрах к северу от нынешнего места. Первоначально используемая в основном для грузовых, а не пассажирских перевозок, она была перенесена в 1924 году на нынешнее место, когда строили святилище Мэйдзи. Снесённое старое здание станции на самом деле было уже вторым.

После переноса станции она оказалась перед входом в святилище Мэйдзи, и количество пассажиров, которые на этой станции садились на поезд или выходили, внезапно возросло до 4000 в день. На момент постройки первой станции ей пользовалось около 650 человек, и большую половину из них составляли работавшие на плацу Ёёги солдаты. Таким образом, широкая публика не была хорошо знакома с этой станцией, как пишет в своей книге «Рассказы о Сибуя» Сэкинэ Мицуо, преподаватель начальной школы Дзёгаккан.

История станции Харадзюку тесно связана со святилищем Мэйдзи. Территория святилища, где почитают императора Мэйдзи и его супругу, императрицу Сёкэн, занимает площадь около 70 гектаров. В период Эдо здесь располагалась усадьба рода Ии, правившего княжеством Хиконэ, но правительство Мэйдзи выкупило его и сделало своей собственностью, а в 1920 году там построили святилище.



Район Харадзюку начал развиваться после постройки святилища Мэйдзи (PIXTA)

Тогда же разрабатывали план по посадке 100 000 деревьев и сохранению их как «леса умиротворения духов». Лес святилища создавался так, чтобы после посадки деревьев он мог расти естественным путём, без какого-либо вмешательства человека, и сейчас он стал крупнейшим «святым местом» и «местом силы» в Токио. Святилище является одним из самых посещаемых в новогодний период среди святилищ и храмов Японии: за первые три дня 2009 года его посетили рекордные 3,19 миллиона человек.

С другой стороны, коммерческий район Омотэсандо, выросший у «дороги паломников», ведущей к святилищу Мэйдзи, из-за сильного влияния располагавшихся в парке Ёёги американских военных казарм во время послевоенной оккупации и возникновения семейного жилого района «Вашингтон-Хайтс» стал американизированным, и здесь стали появляться заведения и магазины западного типа. Типичным примером был жилой комплекс Dōjunkai Aoyama Apartments, снесённый в 2003 году, где располагались такие заведения.

С середины 1970-х годов улица Такэсита в этом районе стала превращаться в торговую улицу. Название улицы происходит от сохранявшегося до 1965 года старого названия квартала «Такэсита-тё», означавшего низменность «под бамбуками». Об этом в том числе говорит и характер ландшафта – улица спускается под гору. Появление в 1979 году субкультуры такэноко-дзоку, представители которой устраивали красочные выступления в яркой и эксцентричной модной одежде, привлекло общественное внимание и сделало этот район меккой молодёжной культуры.

Таким образом, Харадзюку является уникальным и загадочным местом, где соединились древние традиции и молодёжная культура, священное и мирское, здесь находится святилище, являющееся объектом массового поклонения, и тут же рядом располагались казармы расквартированных в Токио американских военных. При этом деревянное здание станции Харадзюку, являющейся воротами в этот район, сохранялось неизменным на протяжении почти 100 лет. На линии Яманотэ нет другой настолько разносторонне примечательной станции.

Харадзюку и ниндзя

Как видно из компонента «станция на тракте» (宿, сюку) в названии станции, изначально в Харадзюку располагался станционный посёлок. Однако речь не идёт о станциях «пяти трактов» (гокайдо) периода Эдо – здесь была станция древнего тракта Камакура кайдо, соединявшего землю Сагами (префектура Канагава), базу сёгуната Камакура (1192-1333), и землю Мусаси (совр. территории префектур Токио и Сайтама).

В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) отмечается, что «название Харадзюку дали потому, что через него проходила дорога Камакурадо из Камакуры в сторону земли Осю (совр. регион Тохоку), и там находилась станция тракта». Считается, что слово «поле» (原, хара) в названии использовано потому, что эта местность представляла собой поля, заросшие осокой и пампасной травой (сусуки), но явно подтверждающих это источников не обнаружено.

По поводу Камакуры можно ещё сказать, что с Харадзюку связана история о Минамото-но Ёсииэ, прапрадеде Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура. Согласно легенде, Ёсииэ, получив от императорского двора в Киото приказ подавить мятеж в земле Осю, собрал воинов из региона Канто и построил их для смотра перед воротами храма Рюгандзи. Этот храм расположен в 1,2 км к востоку от станции Харадзюку.



Сад храма Рюгандзи в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) первой половины XIX века. Говорят, что Минамото-но Ёсииэ построил свои войска перед воротами этого храма во время Трёхлетней войны (Госаннэн-но эки) (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Ёсииэ выступил на войну в Осю в третьем году Эйхо (1083), и речь идёт, вероятно, о событиях той поры.

Через много лет, уже в XVI веке, когда регионом Канто правил род Го-Ходзё, в созданном тогда «Реестре вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), где были зарегистрированы имена, должности членов рода и вассалов, а также их владения и доходы, мы видим название «Эдо Харадзюку», исходя из чего понятно, что в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590) этот топоним уже закрепился («История района Сибуя», издано администрацией района Сибуя).

Есть документы, которые говорят, что в начале периода Эдо (1603-1868) здесь компактно проживали выходцы из региона Ига. Говорят, что в 10 году Тэнсё (1582), после инцидента в Хоннодзи, группа воинов земли Ига (западная часть совр. префектуры Миэ) помогла Токугаве Иэясу бежать из Киото через эту землю в его владения в земле Микава.

Когда Иэясу учредил сёгунат, он призвал людей земли Ига в Эдо и в награду за помощь отдал им часть деревни Харадзюку, которая стала называться Ондэн-мура, «деревней Скрытых полей». И сейчас в отношении мастеров воинских искусств из земли Ига бытует название ниндзя, то есть «скрывающиеся». Можно предположить, что название деревни отражало характер их умения действовать скрытно. И в наши дни к северу от станции Харадзюку, примерно в 15 минутах ходьбы находится святилище Ондэн.



Надпись «деревня Харадзюку» в «Исправленной карте годов Гэнроку» (Гэнроку нэнтю кайтэй дзу, 1688-1704). Ниже можно видеть и деревню Онда (隠田村) (собрание Национальной парламентской библиотеки)



Кацусика Хокусай, гравюра «Водяное колесо в Онда» (Онда-но суйся) из серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Мы видим, что это была спокойная сельская местность (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Официально это место после начала годов Мэйдзи (1868-1912) называлось Харадзюку деревни Сэндагая, район Тоётама, а место, где была построена станция Харадзюку, носило название Харадзюку в Исида. Однако в 1960-е годы в связи со сменой обозначений адресов жилья Харадзюку и Онда стали одним кварталом Дзингумаэ, и название «Харадзюку» исчезло с карты, сохранившись лишь как название станции.

Храм Дзэнкодзи в Харадзюку

До недавнего времени на станции Харадзюку из окна поездов линии Яманотэ можно было увидеть две платформы, на которые обычно не войти со станции, они были местной достопримечательностью.

Одна из них была временной платформой, построенной для того, чтобы уменьшить заторы посетителей, идущих в святилище в третий день Нового года, а билетные ворота выходили к святилищу Мэйдзи. В связи с реконструкцией здания станции она выполнила эту функцию в 2020 году в последний раз, после чего стала платформой «внешних» поездов линии Яманотэ, то есть идущих по кольцу по часовой стрелке с внешней стороны путей.



Линия Яманотэ и «Дворцовая платформа» (PIXTA)

Ещё одна платформа служит для нужд императорского дома, её часто называют «Дворцовой платформой». Она расположена примерно в 200 метрах к северо-востоку от платформы линии Яманотэ и существует до сих пор. Её построили в 1925 году, и здесь император Сёва садился на поезд, направляясь в сельскую местность для отдыха или по официальным делам.



Император и императрица покидают станцию ​​Харадзюку, чтобы отдохнуть на императорской вилле Сусаки в городе Симода, префектура Сидзуока (10 марта 1977 года, Jiji)

Для движения специальных поездов с «Дворцовой платформы» использовалась грузовая линия, но в последние годы грузовая линия Яманотэ используется и для линий Сайкё, Сёнан-Синдзюку, Нарита экспресс и других линий, что приводит к уплотнению расписания. Кроме того, с открытием скоростных линий Тохоку синкансэн и Дзёэцу синкансэн стало удобнее садиться на поезд на станции Токио, поэтому «Дворцовая платформа» не используется с 2001 года, а вход со стороны билетной кассы плотно закрыт.

Саму платформу оставили потому, что Управление императорского двора предложило использовать её, когда государственные гости едут в сельскую местность («Асахи симбун», 31 августа 2010 г.).

Стоит упомянуть и об одном малоизвестном храме. Храм Дзэнкодзи (р-н Минато, Кита-Аояма 3-тёмэ), расположенный за пересечением улиц Омотэсандо и Аояма, является филиалом храма Дзэнкодзи в Нагано. Он был основан в 6 году Кэйтё (1601) и изначально располагался в Янака. Этот древний храм с более чем 400-летней историей находится примерно в 280 метрах от здания «Омотэсандо Хиллз».

Говорят, что в этом храме останавливался настоятель главного храма в земле Синано, когда прибывал оттуда в Эдо, и отсюда он направлялся в замок Эдо для аудиенции у сёгуна. Андо Юитиро в книге «Прогулки по Эдо вдоль линии Яманотэ» (Яманотэсэн о-эдо мэгури, изд-во «Усио сюппанся») также пишет, что сюда совершали паломничество женщины из Это также был исторический храм, где укрывались женщины из Оо-оку, «дальних покоев» замка Эдо.



Позади главной улицы Омотэсандо вдали от шумных толп стоит филиал храма Дзэнкодзи (PIXTA)

Здесь также есть памятная стела в честь Такано Тёэя, знатока «голландских наук» (рангаку), жившего в конце периода Эдо. Тёэй был учеником Филиппа Зибольда. Он раскритиковал политику береговой обороны сёгуната и был приговорён к пожизненному заключению в ходе репрессий Банся-но гоку, «Обвинений в варварских исследованиях» 10 года Тэмпо (1839).

Тёэй сбежал из тюрьмы и скрывался в разных местах, потом жил в уединении возле храма Аояма Дзэнкодзи, но в 3 году Каэй (1850) его нашли чиновники магистрата, и он покончил жизнь самоубийством. В период Мэйдзи возникло движение, восхваляющее его заслуги, его честь была восстановлена, а в храме Дзэнкодзи был установлен памятник, надпись на котором сделал Кацу Кайсю.

Харадзюку, где соседствуют молодёжная мода и традиции, имеет удивительно богатую историю.

Общие сведения о станции Харадзюку

Введена в эксплуатацию 30 октября 1906 г.

Среднее количество пассажиров в день: 57 724 (21-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: связана со станцией Мэдзи дзингумаэ линий Тиёда и Фукутосин токийского метрополитена токийского метро Маруноути, линии Синдзюку и Ооэдо метро Тоэй, линия Кэйо и Син-Кэйо, Одавара Одакю, линия Синдзюку компании Сэйбу (примерно в 5 минутах ходьбы), линии JR Собу, Тюо, Тюо хонсэн, Сайкё, Сёнан Синдзюку

Фотография к заголовку: Станция Харадзюку сразу после переноса на нынешнее место (предоставлено Железнодорожным музеем)