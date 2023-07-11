Истоки ниндзя: новейшие данные об исследованиях знаменитых шпионов прошлого

Общественное внимание вновь обратилось к теме ниндзя в связи с тем, что в историческом сериале NHK «Как поступишь, Иэясу?» показана жизнь организации ниндзя, которую возглавлял Хаттори Хандзо. Профессор Ямада Юдзи из Университета Миэ, который занимался темой ниндзя для сериала, руководил исследованиями ниндзя в университете. Мы расспросили его о том, как в исторических документах и трактатах по ниндзюцу описаны эти удивительные шпионы и о причинах популярности ниндзя за рубежом.

Профессор факультета гуманитарных наук Университета Миэ. Заместитель директора Международного исследовательского центра ниндзя. Родился в префектуре Сидзуока в 1967 году. Автор книг «История ниндзя» (Ниндзя-но рэкиси) и «Дух ниндзя» (Ниндзя-но сэйсин, обе книги опубликованы изд-вом «Кадокава»). В феврале 2023 г. Под его руководством опубликовано «Полное собрание данных об изучении ниндзя» (Ниндзягаку дайдзэн, изд-во Токийского университета).

Зарождение исследований ниндзя

Профессор Ямада первоначально специализировался на истории религиозных верований в Японии в Средние века, исследуя мстительных духов онрё и японские представления о духах. Поводом для начала исследований ниндзя стало сотрудничество Университета Миэ с администрацией города Ига, которая акцентировала внимание на истории города как родины ниндзя в рамках проекта регионального развития.

В октябре 2012 года университет открыл курс «Изучение ниндзя и ниндзюцу». Под руководством профессора Ямады исследователи различных областей гуманитарных и естественных наук изучали реальный образ ниндзя с точки зрения соответствующих областей знаний. Недавно опубликованное «Полное собрание данных об изучении ниндзя» (Ниндзягаку дайдзэн) подводит итоги этой деятельности. В нём рассказано о рабочих обязанностях ниндзя и сущности ниндзюцу как «комплексной техники выживания».

Профессор Ямада поясняет, что само слово «ниндзя» вошло в обиход благодаря романам 1950-х годов. В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) их называли словами типа «суппа» или «раппа» в зависимости от региона, но исторически они имели название «синоби» и были активны с периода Северного и Южного дворов (1336-1392) до конца периода Эдо (1603-1868).

Профессор говорит, что обычно обращают внимание на действия военачальников во время войн, однако невозможно успешно сражаться, не собрав информацию о противнике, такую как топография вражеского лагеря, количество припасов и структура замков. Этим как раз и занимались синоби. Они пробирались во вражеские земли и узнавали о ситуации там, или же проникали в замок и сеяли беспорядок грабя и поджигая.

Зарождение синоби

Самое древнее описание синоби мы видим в военном романе «Повесть о Великом мире» (Тайхэйки, XIV в). Там написано, что один из самых выдающихся лазутчиков в армии Асикага пробрался ночью в здание святилища Ивасимидзу Хатимангу в Киото и поджег его, повергнув врага в хаос.

По словам профессора, начиная с периода Северного и Южного дворов в боях применялась партизанская тактика, в которой использовались различные способы для проникновения в тыл врага и осуществления саботажа.

«Японско-португальский словарь» (Ниппо дзисё), составленный Обществом Иисуса в Нагасаки в начале XVII века, упоминает синоби как Xinobi и описывает их как шпионов, которые «во время войны, чтобы исследовать ситуацию, ночью, или же тайно, скрываясь, взбираются в замок или проникают в лагерь».

Особенно прославились синоби Ига и Кока (совр. города Ига и Набари в преф. Миэ, город Кока в преф. Сига). Так произошло благодаря особым характеристикам этого района.



Гора Ивао, которая являлась тренировочной площадкой для ниндзя Кока и ниндзя в городе Кока, префектура Сига (предоставлено Агентством по делам культуры / Jiji Press)

Ига и Кока были тесно связаны, в том числе и через браки их жителей. Этот район, окружённый горами, испытал сильное влияние сюгэндо, синкретического учения, объединившего буддизм, синтоизм и даосизм, в котором горам придавали особое значение. Близость к Киото позволяла легко получать информацию о столице, а благодаря окружающим горам инсайдерская информация не могла просочиться наружу. Власть феодалов даймё не достигала тех мест, и там развивалось самоуправление. Жители сформировали автономную организацию «Икки» и вооружились. Из-за их навыков партизанской тактики и шпионских умений феодалы соседних земель нанимали их в качестве лазутчиков синоби.

В период Сэнгоку самой важной обязанностью синоби, нанимаемых феодалами по всей стране, было донесение информации о враге до господина, поэтому они, насколько было возможно, избегали сражений.

Как говорит профессор Ямада, сила ниндзя заключалась в умении перехитрить людей. Например, чтобы проникнуть в усадьбу, они не старались влезть туда ночью или через наименее защищённый участок – они уверенно входили днём через главный вход, переодевшись торговцами или монахами. Они заводили дружбу с врагами и собирал информацию. Синоби обладали хорошими навыками общения и умением манипулировать сознанием людей.

Каким на самом деле был Хаттори Хандзо?

Хаттори Масасигэ, также известный как Хаттори Хандзо, хорошо известен как ниндзя Ига, но профессор Ямада говорит, что в первую очередь он был военачальником, при упоминании которого непременно указывали, что он был мастером владения копьём. Его отец был из Ига и, вероятно, использовал ниндзюцу, но сам Масанари был родом из Окадзаки в земле Микава (совр. преф. Айти).

В 1582 году, когда Ода Нобунага погиб в ходе «инцидента Хоннодзи», Токугава Иэясу, находившийся в Сакаи с несколькими сопровождающими, бежал обратно на свою территорию, Окадзаки, по дороге Игадзи через горы. Говорят, что тогда по приказу Масасигэ его сопровождали люди из Ига и Кока, но это также неподтверждённая информация.

По словам профессора, существуют три основные версии маршрута через Ига, и наверняка Иэясу получал разную помощь от людей из Ига и Кока. Этот момент считается самым опасным в жизни Иэясу, но об участии Масасигэ нет никаких записей.

Нет сомнений, что он пользовался глубоким доверием Иэясу, в 1590 году он вошёл в Эдо, сопровождая Иэясу, и вместе с людьми Ига обеспечивал безопасность в ключевых точках тракта Косю. Считается, что ворота Хандзомон замка Эдо с западной стороны нынешнего императорского дворца получили своё название из-за того, что поблизости находилась усадьба Масасигэ.

Профессор говорит, что в последний раз синоби действовали во время Симабарского восстания (1637-1638). Силы сёгуната, направленные на подавление восстания, использовали ниндзя разных правящих родов на Кюсю. Те пробирались в замок, чтобы узнать, кем на самом деле был Амакуса Сиро, похищали провиант и вели другую тайную деятельность. Среди них главную роль сыграли ниндзя рода Хосокава из Кумамото. Они стрелами подожгли усадьбу Сиро и сожгли её.

Энциклопедия ниндзюцу «Десять тысяч рек, впадающих в море»

В мирный период Эдо обязанности синоби изменились, и они стали заниматься такими работами, как поддержание общественного порядка в различных местах, охрана ворот, служили телохранителями при феодалах.

С середины XVII века из-за опасений, что передававшиеся устно техники исчезнут, были написаны руководства по ниндзюцу, описывающие методы и хитрости ниндзя. Среди них встречаются заведомо невыполнимые магические техники, такие как «техника сокрытия в древесной листве» (ки-но хагакурэ-но дзюцу), но большинство из них содержат мудрость, которая помогает выжить в трудных ситуациях и выполнить свою миссию.

Среди таких руководств особо следует отметить «Десять тысяч рек, впадающих в море» (Бансэн сюкай) – 22-томную энциклопедию ниндзюцу, в которой систематически обобщаются техники мастеров Ига и Кока. В ней записаны самые разные техники, начиная с общего ментального настроя ниндзя и до технологий проникновения, разрушения, ведения боя, маскировки, общения с людьми, использования астрономических знаний. Многие из этих техник берут своё начало в культе сюгэндо – например, метод самозащиты кудзикири путём сложения рук в особые магические жесты, «огненное искусство» кадзюцу, глубокие знания использования лекарственных трав. Кроме того, там с иллюстрациями описано изготовление инструментов, используемых ниндзя, по категориям – скалолазные, сосуды для воды, огнестрельное оружие и т. п.

Кстати, упоминается там и использование женщин для сбора информации – ку-но ити дзюцу. Здесь ку-но ити не имеет отношения к женщинам-ниндзя. В исторических документах нет записей о женщинах-ниндзя, то есть не было женщин, специализировавшихся в искусстве синоби.

Книги по ниндзюцу – это кладезь мудрости, и многие знания можно использовать и сегодня.

Профессор Ямада в том числе упоминает, к примеру, хёроган (兵糧丸), «провиант в шариках» – то есть не портящаяся еда для синоби, которая является превосходной функциональной пищей с добавлением таких ингредиентов, как женьшень, и метод дыхания окинага – доказано, что он эффективен для стабилизации психики. Энциклопедия содержит применимые и сегодня практические знания в различных сферах, от человеческих отношений до медицины, фармацевтики и психологических практик.

Дух ниндзя

Трактат «Десять тысяч рек, впадающих в море» начинается с пояснений о «правильном духовном настрое» (сэйсин). Ниндзюцу нельзя использовать для получения личной выгоды и удовлетворения личных желаний. Даже если свершаете великие дела, нельзя бахвалиться и следует сохранять верность добродетелям – быть человеколюбивым, благовоспитанным, верным. Всегда нужно относиться к себе серьёзно и усмирять свои желания. Для ниндзя запретны сакэ, похоть и жадность.

Профессор Ямага говорит, что дух синоби выражен единственным знаком нин (忍), «скрываться» – под лезвием (刃) изображено сердце (心), то есть это дух, который не колеблется даже в кризисной ситуации, когда в грудь направлен клинок.

Он говорит, что иероглиф нин может иметь значения «терпеть неудобства и боль», «сдерживать свои желания», а также «действовать тайно». Таким образом, он выражает также умение выдерживать суровые тренировки и тайно выполнять опасные задания.

Даже умирая, исчезнуть, не оставив врагу своих следов. В этом заключалось истинное искусство ниндзя.

Ниндзя в мире развлечений

В период Эдо образ ниндзя активно использовался в пьесах театра Кабуки, романах и гравюрах укиё-э. Поскольку никто на самом деле не знает, что такое настоящий ниндзя, то это давало простор для каких угодно интерпретаций. В это время также сложились представления о чёрной одежде и сюрикэнах. На самом же деле ниндзя не носили одежду, по которой можно было бы легко распознать в них ниндзя, и нет достоверных сведений об использовании сюрикэнов.

Особую популярность в это время обрели такие персонажи как управляющий жабами колдун Дзирайя и неуловимый вор Исикава Гоэмон. Гоэмон был реальной личностью: его за воровство приговорили к свариванию живьём в котле примерно в 1594 году. О нём сложилась легенда, будто бы он в воровских делах использовал ниндзюцу, которому научился у ниндзя Ига, и в своё время пробрался в замок Фусими, чтобы убить Тоётоми Хидэёси.

С окончанием периода Эдо в 1868 году исчезла и профессия синоби, но благодаря публикациям издательства «Татикава бунко» с конца периода Мэйдзи до периода Тайсё, популярным персонажем стал Сарутоби Сасукж, ниндзя школы Кока-рю, и произошёл бум ниндзюцу.



Ито Гингэцу, «Секреты ниндзюцу» (Ниндзюцу-но гокуи, 1917 г., цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Живший в это время писатель и критик Ито Гингэцу (1871-1944) стал пионером в научном исследовании ниндзюцу как «особого метода тренировки разума и тела». Он в том числе написал книгу «Секреты ниндзюцу», а его сочинение THE NINJUTSU, опубликованное в Japan Magazine (1918), считается первой публикацией о ниндзюцу на иностранном языке.

В период Сёва Фудзита Сэйко (1899-1966), провозгласивший себя главой школы Кога-рю в 14-м поколении, в качестве практики преодоления боли демонстрировал такие техники, как втыкание больших иголок для татами в разные части тела и поедание стеклянных чашек, ошеломляя общественность. Перед войной он преподавал в армейской школе Накано, известной подготовкой шпионов, и был уникальным человеком, владевшим различными боевыми искусствами.

С 1960-х годов ниндзя стали появляться в фильмах, сериалах, комиксах манга и аниме.

Всемирная популярность NINJA

На популярность ниндзя за рубежом большое влияние оказали американские фильмы. После фильма «Выход дракона» (Enter the Dragon, 1973) был снят «Выход ниндзя» (Enter the Ninja, 1981) с Косуги Сё в главной роли. Он привлёк внимание мастерством боевых сцен и по нему сняли несколько сиквелов, так ниндзюцу стало ассоциироваться с другими боевыми искусствами.

С 1980-х годов Хацуми Масааки (род. в 1931), глава Тогакурэ-рю нимпо и преемник девяти школ древних боевых искусств, распространил в мире образ ниндзюцу как одного из японских боевых искусств. Он обучает боевым искусствам полицейских и сотрудников спецназа в разных странах, а его тренировочный зал Будзинкан додзё в городе Нода, префектура Тиба, принимает множество обучающихся из-за рубежа.

Кроме того, Каваками Дзинъити (род. в 1949) как преемник ниндзюцу Кога-рю, которого называют The Last Ninja (последним ниндзя), живущим в наше время, также привлекает внимание за рубежом. Он настаивает на том, что нин (忍) в ниндзюцу – это нин «терпения» (忍耐, нинтай), нин «контроля своих чувств» (堪忍, каннин), и что ниндзюцу не ограничивается боевыми искусствами и представляет собой комплексную технику выживания. Он также является одним из авторов «Полного собрания данных об изучении ниндзя» (Ниндзягаку дайдзэн).

С 2000-х годов манга-сериал «Наруто» обрёл множество восторженных поклонников как в Японии, так и за рубежом, и необычный светловолосый главный герой-ниндзя в оранжевой одежде стал новым популярным образом среди подрастающего поколения.



Стопки комиксов «НАРУТО» на Международной ярмарке комиксов в Барселоне в Испании в октябре 2021 года (AFP = Jiji Press)

В условиях всемирной популярности ниндзя Университет Миэ в 2017 году открыл Международный исследовательский центр ниндзя, а в следующем году создал Международное общество ниндзя. В сентябре нынешнего года в международном аэропорту Тюбу состоится научная конференция на тему «Ниндзя, облетевшие весь мир».

Профессор Ямада говорит, что его исследования на сегодняшний день пролили свет на истинную природу ниндзя, но он при этом не отрицает разнообразия существующих образов ниндзя.

Профессор Ямада позитивно относится к тому, что есть так много способов увлекательным образом познакомиться с ниндзя, в том числе игры, аниме и фильмы. Он говорит, что он не хочет разрушать сложившиеся образы. Используя исторический подход, профессор Ямада исследует прошлое, но при этом он приветствует любые поводы для роста интереса к ниндзя.

Фотография к заголовку: PIXTA

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