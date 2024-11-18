Комагомэ (JY10): связано ли название станции с лошадьми из мифа о Ямато Такэру?

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В тринадцатой статье мы рассмотрим станцию Комагомэ, где при отправлении поездов звучит мелодия «Сакура, сакура». Станции присвоен кодовый номер JY10, и она находится в ведении компании JR East.

Станция Комагомэ, расположенная на восточной оконечности плато Мусасино

Станция Комагомэ открылась 15 ноября 1910 года. За четыре года до этого, в 1906 году, частная компания «Ниппон тэцудо» («Японские железные дороги») была национализирована, и все 16 станций, включая станции Синагава и Симбаси, были переданы под юрисдикцию Железнодорожного агентства (позднее – Министерство путей сообщения), а в 1909 году соединяющая эти станции линия получила официальное название «линия Яманотэ».

После национализации в 1909 году открылись станции Хамамацутё и Тамати, в 1910 году – Юракутё и Такаданобаба, после чего начала работать станция Комагомэ.

Станция Комагомэ расположена на восточной оконечности плато Мусасино, на высоте около 20 метров. Из Комагомэ поезда спускались в долину и шли через туннель Доканъяма (закрыт в 1925 г.) до станции Табата, расположенной на высоте около 6 метров над уровнем моря.

Платформа станции Комагомэ до сих пор хранит следы этого рельефа – западная сторона, обращённая к станции Сугамо, расположена на возвышении, а сторона, обращённая к станции Табата, – над понижающимся склоном. Возле станции Комагомэ сходятся границы районов Бункё, Тосима и Кита. Интересно, что большая часть платформы находится в районе Тосима, но небольшая часть платформы на склоне в сторону Табата расположена в районе Кита.



Поезд 6100 линии Яманотэ, курсировавший через станцию Комагомэ с периода Мэйдзи (1868-1912) до начала периода Тайсё (1912-1926). В то время поезд состоял всего из одного вагона (предоставлено Железнодорожным музеем)

Когда появился топоним «Комагомэ»?

Существуют различные версии происхождения топонима «Комагомэ», но нет теории, которая могла бы однозначно претендовать на истинность, поэтому стоит представить здесь основные из них.

Восточный поход мифического героя Ямато Такэру

Ямато Такэру, древний герой, упоминающийся в первых мифолого-летописных сводах «Записи о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналы Японии» (Нихон сёки), якобы оказался в этом районе во время своего восточного похода. Когда он увидел, сколько лошадей у тех, кто пришёл сражаться на его стороне, он сказал: «(Какое) скопление лошадей!», кома комитари (駒混（込）みたり), как указано в книге по топографии «Исправленное издание Песков Эдо» (Сайко эдо сунако) и в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико). В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) утверждается, что первоначально место называлось «Комагоми», «скопление лошадей».



«Исправленное издание Песков Эдо» (Сайко эдо сунако) упоминает легенду, связанную с Ямато Такэру (предоставлено Национальным архивом Японии)

Теория конского пастбища

Согласно этой версии, здесь когда-то было пастбище для лошадей, упоминающееся в «Новом издании Размышлений об Эдо» (Симпэн эдо си). В Токио вообще немало мест содержат элемент кома – «лошадь, жеребёнок», – например, Комаба, «Конское пастбище», и Комадзава, «Конское болото», и ума, «лошадь» – Нэрима, «Процессия лошадей», и Такаданобаба, «Ристалище». Мне лично эта версия представляется правдоподобной, но её нечем подтвердить.

Версия происхождения от иммигрантов из Кореи

Эта версия состоит в том, что там жило много корайдзин, выходцев с материка, из страны Корё, и исторически сложилось название «Комагомэ», «скопление, анклав корайдзин», что впоследствии стало записываться иероглифами 駒込. Хотя эта версия встречается в нескольких исследованиях, таких как «Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн), её источник неизвестен.

В настоящее время самым старым известным документом, в котором упоминается топоним «Комагомэ», является «Реестр вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), созданный в первой половине XVI века. Комагомэ определяется как владения, которыми управлял «Тоояма Якуро из ночной стражи замка Касаи». Таким образом, этот топоним уже существовал в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590).

В собраниях карт, составлявшихся местными феодалами по приказу сёгуната, «Изображения земель годов Сёхо» (Сёхо куни эдзу, начиная с 1644), «Изображения земель годов Гэнроку» (Гэнроку куни эдзу, 1696-1702) и «Изображения земель годов Тэмпо» (Тэмпо куни эдзу, 1835-1838), указана деревня Комагомэ – этот топоним уже был устоявшимся и использовался с XVII века.



Деревня Комагомэ на карте сборника «Изображения земель годов Сёхо» (Сёхо куни эдзу) (хранится в Национальном архиве Японии)

В период Эдо (1603-1868) часть деревни Комагомэ, находившаяся на территории, подчинённой городскому магистрату Эдо (мати бугё), была обозначена как Симо-Комагомэ, а сельская часть, которой управляли местные чиновники, стала называться Ками-Комагомэ. Первая примерно соответствует кварталам Хон-Комагомэ токийского района Бункё, а Ками-Комагомэ – Комагомэ в районе Тосима. Сам топоним Комагомэ изначально охватывал обширные территории Эдо и прилегающих сельскохозяйственных земель, и название станции напоминает нам обо всех этих районах.

Во время открытия станции она располагалась по официальному адресу Ками-Комагомэ посёлка Сугамо уезда Кита-Тосима, что в настоящее время сообветствует кварталу Комагомэ 2-тёмэ района Тосима.

В период Мэйдзи в Симо-Комагомэ (совр. район Бункё) было более 10 посёлков, в название которых входил топоним «Комагомэ», в том числе Комагомэ Акэбоно, Комагомэ Асака, Комагоме Оивакэ и Комагомэ Фудзимаэ. Однако примерно к 1965 году все они были упразднены, и названия посёлков теперь изменены на Хон-Комагомэ, Сэндаги, Мукогаока, Нисиката и т. д. в районе Бункё.

Комагомэ и выращивание баклажанов

Как уже говорилось в статье о станции Сугамо, территория от Сугамо до Комагомэ с середины периода Эдо была известна как знаменитый центр растениеводства, где жило множество садовников. В частности, в местности под названием Сомэи род Ито, в котором из поколения в поколение использовалось почётное имя Ихэй, до конца периода Эдо занимался садоводством и славился мастерами по выращиванию прекрасных хризантем и азалий.

Даже в наше время на клумбах возле колеи рядом с платформой станции Комагомэ цветут азалии. Их история восходит к 1911 году, когда местные садовники посадили растения в ознаменование открытия станции в предыдущем году, и эта традиция продолжается по сей день.



Платформа линии Яманотэ на станции Комагомэ и азалии рядом с колеёй (PIXTA)

Говорят, что именно мастера Сомэи вывели сорт сакуры сомэи-ёсино. Именно поэтому во время отправления поездов на станции Комагомэ на платформе звучит мелодия «Сакура, сакура».

Это также был известный район производства овощей, и тут находился один из трёх крупнейших овощных рынков Эдо – Комагомэ цутимонодана (два других располагались в Канда и Сэндзю). Слово цутимоно, «земляные продукты», обозначало свежие только что собранные овощи, на которых ещё осталась приставшая к ним земля. Говорят, что рынок работал в трёх местах, в том числе в уже упоминавшемся посёлке Комагомэ Асака.

В книге «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) говорится: «В этих местах хорошо растут баклажаны, и их так и называют – баклажаны Комагомэ», так что местные баклажаны были своего рода достопримечательностью Комагомэ.

Исторические места, связанные с садом Рикугиэн и девушкой Яоя О-Сити

Если выйти из станции Комагомэ через южный выход, то можно увидеть кирпичную стену сада Рикугиэн. Это японский сад, который за семь лет построил Янагисава Ёсиясу, секретарь сёгуна, получив от пятого сёгуна, Цунаёси, поместье в 46 000 цубо (около 152 000 кв. м). Этот сад – одна из самых известных достопримечательностей Комагомэ.



Рикугиэн – сад типа кайюсики тэйэн, «сад для прогулок», с прудом в центре (PIXTA)

Ёсиясу был на 12 лет моложе Цунаёси и, по его словам, происходил из рода Такэда, происходящего от рода Каи-Гэндзи.

Он служил помощником Цунаёси, когда тот был правителем княжества Татэбаяси, и значительно вырос по службе, когда тот стал сёгуном. В 7 году Гэнроку (1694) он стал даймё, правителем княжества Кавагоэ с годовым доходом в 72 000 коку, а в следующем году ему даровали поместье в Комагомэ.

Число «шесть» в названии Рикугиэн, «Сад шести смыслов», происходит от шести категорий поэзии в старейшем китайском сборнике стихов «Книга песен» (Шицзин), где стихи подразделяются по стилям на песни о нравах царств, оды, гимны и т. п. Такой выбор названия для своего сада говорит о высокой образованности Ёсиясу.

Рикугиэн – это сад типа кайюсики тэйэн, «сад для прогулок», где можно прогуливаться вокруг большого пруда среди живописных пейзажей, которым особое очарование весной придаёт плакучая сакура, а осенью здесь устраивают подсветку осенней листвы.

Помимо таких пейзажных мест в Комагомэ есть и исторические места, связанные с трагической легендой о девушке по имени Яоя О-Сити.

Во втором году Тэнна (1682) в буддийском храме в Комагоме случился пожар, который стал причиной Великого пожара годов Тэнна (Тэнна-но тайка), унёсшего жизни более 3500 человек.

Семья, владевшая уничтоженной пожаром зеленной лавкой, нашла временное пристанище в храме, тоже в Комагомэ. О-Сити, дочь зеленщика, влюбилась в храмового служку Сёносукэ, но когда лавка открылась вновь, семья выехала из храма.

Не имея возможности больше видеться с возлюбленным, О-Сити хочет снова жить в храме, где находился Сёносукэ, и совершила поджог. Её поймали и приговорили к смертной казни.



Цукиока Ёситоси, гравюра «Обрамлённая картина: Сосна, бамбук и слива святилища Юсима» (Сётикубай юсима-но какэгаку), изображающая сцену из пьесы Кабуки, где О-Сити показана прекрасной девушкой, которая взбирается на пожарную башню (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Таково общее содержание легенды.

Однако мы не находим на картах того времени храм, в котором, как говорят, укрывалась семья О-Сити после пожара. О возрасте О-Сити также говорят разное, ей было якобы не то 15, не то 16 лет, и нет убедительных доказательств её происхождения из семьи зеленщика. В «Сборнике забавных историй годов Тэнна» (Тэнна сёисю) дата казни указана как «двадцать восьмой день третьей луны третьего года Тэнна», тогда как на надгробии выбита дата «29-й день 3-й луны». Таким образом, есть много неясностей, связанных с этим инцидентом.

С другой стороны, в главе о 3-м году Тэнна в другом сборнике историй, «Записи о нынешнем правлении» (Готодай ки), говорится: «Что касается пожара, который зажгла О-Сити из Комагомэ, он произошёл в третьей луне, и открылось это в 20-й день». Похоже, что девушку по имени О-Сити разоблачили как поджигательницу ещё в 20-й день третьей луны.

Как бы там ни было, О-Сити родилась и выросла в Комагомэ, и в окрестностях есть много мест, связанных с ней.

Во-первых, в Китидзёдзи, храме дзэнского направления Сото, расположенном примерно в 1 км к югу от станции Комагомэ на улице Хонго-дори, стоит хиёкудзука – памятник, который ставили влюблённым или супругам, посвящённый О-Сити и её возлюбленному.



Памятник хиёкудзука, посвящённый О-Сити и Китисабуро, в храме Китидзёдзи (Хонго, район Бункё) (PIXTA)

На памятной стеле использовано имя «Китисабуро» – дело в том, что живший в то время знаменитый писатель Ихара Сайкаку в своей книге «Пять женщин, предавшихся любви» (Косёку гонин онна), называл этим именем изображённого там возлюбленного О-Сити, и это же имя используется в пьесах Кабуки об истории О-Сити.

Сам памятник вообще появился в храме Китидзёдзи потому, что Сайкаку «идентифицировал» его как место, где встретились О-Сити и храмовый служка. На самом же деле эта версия тоже не слишком убедительна.

Во-вторых, в 700 метрах южнее, перед главными воротами храма Дайэндзи расположена статуя бодхисаттвы Дзидзо, которую установили в 4 году Кёхо (1719) для упокоения души О-Сити.

В 300 метрах от Дайэндзи есть храм Эндзёдзи, где находится могила О-Сити.

На могиле – три надгробия подряд – то, что в центре, было установлено настоятелем храма, когда О-Сити была казнена; надгробие справа в 1793 году установил актёр Кабуки Иваи Хансиро V, игравший роль О-Сити в пьесе «Обрамлённая картина: сосна, бамбук и слива святилища Юсима» (Сётикубай юсима-но какэгаку). Надгробие слева поставили местные жители в годы Сёва (1926-1989).

Несмотря на то, что об О-Сити как настоящей личности мало что известно, она с давних пор снискала в Комагомэ народную любовь.

Общие сведения о станции Комагомэ

Введена в эксплуатацию 15 ноября 1910 г.

Среднее количество пассажиров в день: 40 906 (26-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Намбоку токийского метро

Фотография к заголовку: Станция Комагомэ в 1958 году. На переднем плане –улица Хонго («Возрождённый Токио», коллекция Национальной парламентской библиотеки)