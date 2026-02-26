Гобо, корень лопуха: традиционный японский пищевой продукт, который выглядит, как корень дерева

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Широко распространенный сейчас сорт лопуха был выведен в Токио. Хотя это растение может ассоциироваться с сельской местностью, лопух на удивление хорошо растёт в городе, и его часто можно увидеть даже зимой.

Гобо, корень лопуха, собирают с осени до зимы, а продают в магазинах его круглый год. Это овощ, хорошо знакомый японцам, но за границей к нему иногда относятся с непониманием, уж очень съедобные корни лопуха напоминают корни деревьев. Несмотря на непритязательный внешний вид, он обладает насыщенным вкусом и приятной текстурой.

Исходный вид лопуха произрастает по всей Евразии и используется в качестве лекарственного растения в Европе и Китае. В Японии он упоминается как съедобное растение в документах периода Хэйан (794-1192), и его начали культивировать в различных местах. В период Эдо (1603-1868) в результате многократной селекции в местности Такиногава (совр. район Кита в Токио) появился превосходный сорт. Считается, что более 90% продаваемого в настоящее время по всей стране корня лопуха относится к сорту «такиногава».



Лопух сорта «такиногава», который может достигать одного метра в длину (предоставлено Токийским столичным фондом сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства)

Крупнейшим производителем является префектура Аомори, за ней следуют префектуры Ибараки, Хоккайдо и Миядзаки. Существуют также сорта и разновидности с ярко выраженным региональным колоритом, такие как толстый и низкорослый киотский «хорикава гобо» и гобо «кикути», который выращивают на рисовых полях.



«Хорикава гобо» (предоставлено Отделом планирования сельского хозяйства и лесного хозяйства, Управлением содействия развитию сельского хозяйства и лесного хозяйства, Бюро промышленности и туризма города Киото)

Наибольшую пищевую ценность корню лопуха составляет высокое содержание пищевых волокон, которые эффективно предотвращают запоры. Он также содержит много минералов, таких как калий и магний. Потемнение его цвета во время приготовления свидетельствует о высоком содержании полифенолов, которые помогают замедлить старение и заболевания, связанные с образом жизни.

Символ благополучия и неотъемлемый атрибут новогодних блюд

Лопух является символом здоровья и долголетия, поскольку вырастает длинным, а также он символизирует безопасность дома и стабильность семейного бизнеса, как бы «укрепляя» основание дома и «укореняя» семейное дело в земле. Это благопожелательный ингредиент, являющийся неотъемлемой частью новогодних блюд о-сэти рёри.

Корни лопуха залегают глубоко, их трудно извлечь, и собирать их нужно аккуратно, по одному. В прямых трансляциях марафонских эстафет иногда используется выражение гобо-нуки, «вытягивание корня лопуха», для описания ситуации, когда быстрый бегун обгоняет сразу нескольких других одновременно, что приводит к ошибочному представлению, будто корень легко вытаскивается, хотя правильно было бы называть этим словом постепенный обгон других бегунов одного за другим. К слову, в последние годы всё больше фермеров используют для этой тяжёлой работы специализированную технику.



Сбор урожая лопуха сорта «такиногава» (редоставлено Токийским столичным фондом сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства)

Материалы

Корпорация сельскохозяйственной и животноводческой промышленности «Информация об овощах», октябрь 2023 года: Тенденции спроса и предложения на гобо (корень лопуха)

Тенденции спроса и предложения на гобо (корень лопуха) Токийский фонд содействия развитию сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства: Гобо (корень лопуха) «такиногава»

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: PIXTA