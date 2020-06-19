Японцы, изменившие Тайвань: Хориути Цугуо, отец тайваньской медицины

Музей медицинской антропологии Университета Тайвань расположен в Тайбэе, в районе Чжунчжен, на улице Жэньай №1, берущей своё начало у Восточных ворот Тайбэя. Во время японской оккупации здесь располагался медицинский колледж. Здание построено в 1907 году по проекту Кондо Дзюро, работавшего в строительном отделе японского генерал-губернаторства. Изначально здание было выполнено из красного кирпича и белого гранита в стиле барокко, однако в ходе реставрации после пожара 1930 года его преобразили в ренессансный стиль. Среди экспонатов музея – бюсты известных людей, внесших вклад в развитие медицины на Тайване. Трое из них – японцы: первый директор медицинского колледжа Ямагути Хидэтака, приступивший к работе в 1899 году, Такаги Томоэ, пришедший ему на смену в 1902 году, и Хориути Цугуо. Хориути заступил на пост директора в 1915 году и за 21 год дал путёвку в жизнь множеству местных студентов-медиков. От лечения холеры к исследованиям по бактериологии Хориути родился в 1873 году в местечке Тамба Сасаяма (в наши дни – город Сасаяма в префектуре Хёго). Его семья принадлежала к самурайскому сословию сидзоку. В 16 лет благодаря упорной учёбе Хориути удалось сдать экзамен на фармацевта, а в 1894 году, когда началась японско-китайская война, он закончил медицинский факультет колледжа №2 в городе Сэндай. В 1895 году Хориути становится военным врачом третьего ранга сухопутных войск и получает назначение в Императорскую гвардию Японии. В 1895 году в соответствии с Симоносекским договором Япония получает Тайвань, и Хориути вместе с Императорской гвардией Сэндая направляется на остров в качестве военного врача. На Тайване он впервые сталкивается с разрушительными масштабами эпидемии инфекционных заболеваний. Более 20 процентов солдат Императорской гвардии гибнет от холеры. Хориути понимает, что Тайвань остро нуждается в медицинских кадрах, в 1896 году выходит в отставку и посвящает себя исследованиям по бактериологии.

Эпидемия малярии и смерть матери На Тайване часто случались эпидемии, поэтому в Японии за ним закрепилась репутация «заразного острова». Прибыв на Тайвань, японские оккупационные власти столкнулись с четырьмя проблемами. Первая – сопротивление бандформирований, причинявших немало проблем и китайским властям. Вторая – аборигены, не признававшие над собой никаких властей и авторитетов. Третья – курение опия, вошедшее у местных жителей в привычку. Четвёртая – изобилие местных болезней, включая малярию, холеру, чуму, амебную дизентерию и лихорадку цуцугамуси. Инфекции – это невидимый враг, с ним трудно бороться, поэтому известие о назначении на Тайвань, как правило, не вызывало ни малейшей радости у японских чиновников. Третий генерал-губернатор Тайваня Ноги Марэсукэ собирался отправиться на остров без семьи, однако ему пришлось отказаться от этой идеи после слов матери: «Каким примером станет для подчинённых начальник, приехавший без семьи?». Опасения Ноги оправдались – почти сразу после приезда на Тайвань мать умерла от малярии. Эпидемия не пощадила даже семью генерал-губернатора, а положение простого народа было катастрофическим. На закате эпохи правления династии Цин средняя продолжительность жизни на Тайване не достигала 40 лет, а колодцы с чистой водой были монополизированы богатым и влиятельным сословием. Японские власти запретили монополию на колодцы, однако чистая вода по-прежнему была недоступна простым людям. 17 июня 1895 года состоялась церемония прихода к власти, и японский генерал-губернатор официально приступил к управлению Тайванем. Через 4 дня была открыта японская больница, для работы в которой из Японии вызвали 10 врачей, 9 фармацевтов и 20 медсестёр. Япония уже знала о ситуации на Тайване на опыте Тайваньского похода, потеряв 6 человек убитыми, 30 ранеными и 521 человека – умершими от малярии и других инфекционных болезней.

Борьба с чумой В 1896 году Хориути возвращается на Тайвань по просьбе Гото Симпэя, который с 1892 года возглавляет санитарное управление Министерства внутренних дел Японии. Хориути работает в японской больнице и оказывает содействие властям в сфере управления здравоохранением. В марте 1898 года на Тайвань приезжает Гото Симпэй, назначенный на должность Министра внутренних дел, и приступает к борьбе с инфекционными заболеваниями. Сразу после возвращения Хориути на Тайване начинается эпидемия чумы, попавшей на остров через южный порт Анпин. Хориути немедленно начинает исследования, стремясь определить бактерии чумы. Из всех работавших на Тайване медиков только он умел обращаться с микроскопом и владел знаниями по бактериологии, и окружение возлагало на Хориути большие надежды. Однако местные жители наотрез отказывались от рекомендуемых японскими врачами карантинных мер и оказывали сопротивление. Врачи ассоциировались у них с дезинфекцией, кремацией и вскрытием тела усопшего, то есть с надругательством над телом покойника. Число заболевших неуклонно росло. За 20-летний период после 1896 года чумой заразилось более 30 тысяч человек, 25 тысяч погибло. Смертность была невиданно высокой – более 80%. Хориути вместе с приглашённым из Японии профессором Императорского университета Огата Масанори и доцентом Ямагива Кацусабуро неустанно исследовали процесс инфицирования. В целях борьбы с чумой оккупационные власти приняли решение уничтожить её переносчиков – мышей, и в 1908 году приступили к дератизации. К 1917 году благодаря совместным усилиям исследовательской группы Хориути и японских властей чума исчезла. По сохранившимся сведениям, обрадованные жители Тайваня устроили праздник в честь избавления от чумы. Однако чума была далеко не единственной угрозой. В 1915 году, когда Хориути возглавил медицинский колледж, на острове с населением 3,3 миллиона человек от малярии погибло 13 тысяч. Избавиться от малярии удалось благодаря усилиям японских врачей – Киносита Каситиро, Хатори Дзюро, Коидзуми Сю и Морисита Каору. Киносита первым нашёл на Тайване малярийного комара, Хатори открыл новый вид – тайваньского малярийного комара, Коидзуми внёс большой вклад в исследования видов и экологии малярийных комаров, а Морисита установил взаимосвязь между ареалом распространения малярийных комаров и спленомегалией. Результаты исследований получили высокую оценку, и в апреле 1929 года при Центральном НИИ генерал-губернатора была открыта лаборатория для экспериментов по малярии. Благодаря усилиям Ода Садафуми,, Сугавара Хадзимэ, Намикава Хироси, Исиока Хё удалось победить малярию и другие тропические инфекции, и Тайвань превратился в чистый и безопасный остров.