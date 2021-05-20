Двуязычная писательница Тавада Ёко и её взгляд на Японию из-за границы

Всемирно известная японская писательница Тавада Ёко живёт в Германии и пишет книги на японском и немецком языках. Её творчество удостоено премии Генриха Клейста (2016) и Американской книжной премии (2018).

Непрерывное движение

В начале октября 2019 года, когда объявляли лауреатов Нобелевской премии по литературе, Тавада Ёко находилась в Бразилии. Тавада родилась в Токио, но уже несколько десятилетий живёт в Берлине. Её книги, написанные на японском и немецком языках, переведены более чем на 30 языков мира. Тавада приехала в Бразилию для участия в мероприятиях, связанных с выходом перевода на португальский язык книги «Мемуары белого медведя» (Юки но рэнсюсэй). Роман о трёх поколениях белых медведей вышел на японском языке в 2011 году и удостоился литературной премии Нома.



«Мемуары белого медведя» (2011)

Европейские букмекеры считали Таваду кандидатом на получение Нобелевской премии, однако она, не обращая внимания на подобные слухи, придерживалась собственной программы. Незадолго до приезда в Бразилию Тавада посетила Голландию, прочитав лекцию о двуязычном творчестве, затем вернулась в Германию, чтобы принять участие в искусствоведческой дискуссии с художницей Хенрике Науманн и продюсером Ульрике Оттингером. После поездки в Бразилию у неё было запланировано мероприятие в Японии совместно с джаз-пианисткой Такасэ Аки. Программа выглядит крайне напряжённой, но Тавада привыкла к такому стилю жизни. Она совмещает творчество с непрерывными перемещениями, успевая писать книги в промежутках между лекциями и литературными чтениями в разных уголках мира.



«Эмиссар» (перевод на английский, 2018)

После получения премии Генриха Клейста в 2016 году и Американской книжной премии в 2018 к Таваде пришла мировая слава. В 2020 году её имя даже упоминалось в перечне кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Премия Генриха Клейста – одна из престижных литературных премий в Германии, обладателями которой являются известные писатели, в том числе сценарист Хайнер Мюллер. Премией награждают только книги, написанные на немецком языке, и Тавада оказалась первым лауреатом из Японии. В комментарии к премии упоминалось, что книга Тавады открывает новые возможности языковых выражений в немецком языке. Американскую книжную премию Тавада получила за роман «Эмиссар» (Кэнтоси, 2014), переведённый на английский язык Маргарет Мицутани. Категория переводной литературы некоторое время отсутствовала, и книга Тавады стала первым переводом, награждённым после восстановления этой категории. До Тавады переводы с японского языка награждались лишь однажды, 36 лет назад – премию поделили между переводом поэтической антологии «Собрания мириад листьев» («Манъёсю» VIII век） и переводом сборника рассказов Хигути Итиё (1872-1896).



Тавада Ёко рассказывает о церемонии награждения Американской книжной премией в университете Васэда (Токио, 15.11.2018) (© Jiji)

Творчество на двух языках и новые горизонты

Тавада родилась в Токио в 1960 году. После окончания университета в 1982 году она переезжает в Германию, в то время разделённую на две части. Проработав некоторое время в компании по экспорту книг, в 1987 году Тавада дебютирует в качестве писателя с книгой «Ничего только там, где ты» (Nur da wo du bist da ist nichts), выпущеной Тюбенгемским издательством. У книги две обложки – одна на немецком, вторая на японском языке, её можно читать с обеих сторон. За японской обложкой – стихи и рассказы на японском языке, а за немецкой – перевод на немецкий язык Петера Портнера. Стиль Тавады отличается энергичностью, а язык – отсутствием устарелых идиом и сложных грамматических конструкций. Жизнь в иноязычной среде послужила толчком для пересмотра родного языка и своего отношения к родному языку.



Двуязычная книга с двумя обложками «Ничего только там, где ты» (1987)

В 1988 году Тавада получает литературную премиею Гамбурга за написанный на немецком языке роман о путешествии по Транссибирской железной дороге из Японии в Европу «Где начинается Европа» («Wo Europa anfängt»). В 1991 году Тавада дебютировала в Японии с романом «Потерянный каблук» (Какато о накуситэ) и удостоилась премии Гундзо для молодых писателей. Книга рассказывает о жизни молодой женщины, переехавшей с мужем в другую страну и сталкивающейся с незнакомой культурой. С тех пор Тавада опубликовала в Японии и Германии более двух десятков книг – романы, поэзию, рассказы, пьесы, радиоспектакли и эссе.



«Где начинается Европа» (1988)

Тавада – не единственный в мире автор, пишущий на неродном языке. Русский писатель Владимир Набоков создал множество известных произведений на английском языке. Уроженец Чехословакии Милан Кундера начал писать на французском после переезда в Париж. Многие из них оставили родину по политическим или экономическим мотивам и выбрали язык страны проживания. Однако Тавада использует немецкий по другой причине. Её творческий дебют состоялся в Германии, но даже завоевав известность в Японии, она работает на двух языках на протяжении 30 лет. С одной стороны, это стимулирует её творческий потенциал, с другой – отражает её радикальное отношение к понятию «национальная литература».

Мир без границ



«Эмиссар» (издание на японском языке, 2014)

Каждая книга Тавады открывает новые горизонты. В последнее время писательница переживает переходный период. Она работает над созданием трилогии и уже опубликовала первые 2 книги – «Инкрустированные в землю» (Тикю ни тирибамэрарэтэ) в 2018 году и «Написанные на звёздах» (Хоси ни хономэкасарэтэ) в 2020.

Действие «Эмиссара» развёртывается в Японии, отрезанной от мира после трагедии, напоминающей аварию на АЭС Фукусима-1, однако в новой трилогии островному государству суждено исчезнуть. Причины исчезновения неясны, но в книге имеются отсылки на разрушительный ущерб от антропогенного воздействия, включая загрязнение окружающей среды, вызывающее болезнь Минамата, а также на движение против строительства атомных электростанций.



Роман «Инкрустированные в землю» (2018)

Главный герой трилогии – иммигрантка из исчезнувшего архипелага по имени Хируко. В японском оригинале её имя записано заглавными латинскими буквами, поэтому бросается в глаза и подчёркивает её иностранный статус. Имя Хируко упоминается в древнем мифе о происхождении Японии, в котором боги Идзанами и Идзанаги избавляются от некрасивой дочери Хируко, отпуская её на лодке в море. Героиня романа тоже покидает родину и путешествует по скандинавским странам. Книга поднимает проблему иммигрантов, приобретающую общемировой масштаб в современном мире, а также широкий спектр проблем, включая природные бедствия, языки, этническую принадлежность, гендерные вопросы и идентичность. Некоторые читатели наверняка проведут параллель между невозможностью возвращения на родину главной героини и современным миром, закрывшим границы из-за пандемии. Тавада поднимает серьёзные проблемы, но использует для их описания искромётные выражения и игру слов, и это позволяет читателю по-новому взглянуть на ситуацию. Хируко говорит на уникальном жаргоне – смеси скандинавских языков, и наблюдать за тем, как этот язык превращается в японские выражения, – ещё один бонус для читателя.



«Написанные на звёздах» (2020)

Вместе с другими оторванными от родины людьми из разных стран Хируко пытается найти тех, кто владеет её родным языком. В первом томе Хируко встречается с живущим в Германии гренландцем, работающим в суси-баре. Этот и несколько последующих эпизодов подрывают её понятие «родного языка». Ей начинает казаться, что в эпоху глобализации, когда люди и культуры с лёгкостью преодолевают границы, бороться за чистоту и уникальность определённого языка и культуры питания не имеет смысла, потому что существует совсем другой мир. Во втором томе Земля рассматривается в качестве одной из планет и это меняет масштаб повествования.

Что произойдёт с Хируко и её спутниками в третьем томе? Какие новые горизонты откроет читателю автор? Несомненно одно – Тавада будет оставаться одним из влиятельных голосов мировой литературы.

Фотография к заголовку: Тавада Ёко на церемонии награждения премией Клейста 20 ноября 2016 года (© Ullstein bild/Aflo)

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