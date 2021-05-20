Двуязычная писательница Тавада Ёко и её взгляд на Японию из-за границы

Двуязычная писательница Тавада Ёко и её взгляд на Японию из-за границыКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Непрерывное движение
В начале октября 2019 года, когда объявляли лауреатов Нобелевской премии по литературе, Тавада Ёко находилась в Бразилии. Тавада родилась в Токио, но уже несколько десятилетий живёт в Берлине. Её книги, написанные на японском и немецком языках, переведены более чем на 30 языков мира. Тавада приехала в Бразилию для участия в мероприятиях, связанных с выходом перевода на португальский язык книги «Мемуары белого медведя» (Юки но рэнсюсэй). Роман о трёх поколениях белых медведей вышел на японском языке в 2011 году и удостоился литературной премии Нома.
Европейские букмекеры считали Таваду кандидатом на получение Нобелевской премии, однако она, не обращая внимания на подобные слухи, придерживалась собственной программы. Незадолго до приезда в Бразилию Тавада посетила Голландию, прочитав лекцию о двуязычном творчестве, затем вернулась в Германию, чтобы принять участие в искусствоведческой дискуссии с художницей Хенрике Науманн и продюсером Ульрике Оттингером. После поездки в Бразилию у неё было запланировано мероприятие в Японии совместно с джаз-пианисткой Такасэ Аки. Программа выглядит крайне напряжённой, но Тавада привыкла к такому стилю жизни. Она совмещает творчество с непрерывными перемещениями, успевая писать книги в промежутках между лекциями и литературными чтениями в разных уголках мира.
После получения премии Генриха Клейста в 2016 году и Американской книжной премии в 2018 к Таваде пришла мировая слава. В 2020 году её имя даже упоминалось в перечне кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Премия Генриха Клейста – одна из престижных литературных премий в Германии, обладателями которой являются известные писатели, в том числе сценарист Хайнер Мюллер. Премией награждают только книги, написанные на немецком языке, и Тавада оказалась первым лауреатом из Японии. В комментарии к премии упоминалось, что книга Тавады открывает новые возможности языковых выражений в немецком языке. Американскую книжную премию Тавада получила за роман «Эмиссар» (Кэнтоси, 2014), переведённый на английский язык Маргарет Мицутани. Категория переводной литературы некоторое время отсутствовала, и книга Тавады стала первым переводом, награждённым после восстановления этой категории. До Тавады переводы с японского языка награждались лишь однажды, 36 лет назад – премию поделили между переводом поэтической антологии «Собрания мириад листьев» («Манъёсю» VIII век） и переводом сборника рассказов Хигути Итиё (1872-1896).
Творчество на двух языках и новые горизонты
Тавада родилась в Токио в 1960 году. После окончания университета в 1982 году она переезжает в Германию, в то время разделённую на две части. Проработав некоторое время в компании по экспорту книг, в 1987 году Тавада дебютирует в качестве писателя с книгой «Ничего только там, где ты» (Nur da wo du bist da ist nichts), выпущеной Тюбенгемским издательством. У книги две обложки – одна на немецком, вторая на японском языке, её можно читать с обеих сторон. За японской обложкой – стихи и рассказы на японском языке, а за немецкой – перевод на немецкий язык Петера Портнера. Стиль Тавады отличается энергичностью, а язык – отсутствием устарелых идиом и сложных грамматических конструкций. Жизнь в иноязычной среде послужила толчком для пересмотра родного языка и своего отношения к родному языку.
В 1988 году Тавада получает литературную премиею Гамбурга за написанный на немецком языке роман о путешествии по Транссибирской железной дороге из Японии в Европу «Где начинается Европа» («Wo Europa anfängt»). В 1991 году Тавада дебютировала в Японии с романом «Потерянный каблук» (Какато о накуситэ) и удостоилась премии Гундзо для молодых писателей. Книга рассказывает о жизни молодой женщины, переехавшей с мужем в другую страну и сталкивающейся с незнакомой культурой. С тех пор Тавада опубликовала в Японии и Германии более двух десятков книг – романы, поэзию, рассказы, пьесы, радиоспектакли и эссе.
Тавада – не единственный в мире автор, пишущий на неродном языке. Русский писатель Владимир Набоков создал множество известных произведений на английском языке. Уроженец Чехословакии Милан Кундера начал писать на французском после переезда в Париж. Многие из них оставили родину по политическим или экономическим мотивам и выбрали язык страны проживания. Однако Тавада использует немецкий по другой причине. Её творческий дебют состоялся в Германии, но даже завоевав известность в Японии, она работает на двух языках на протяжении 30 лет. С одной стороны, это стимулирует её творческий потенциал, с другой – отражает её радикальное отношение к понятию «национальная литература».
Мир без границ
Каждая книга Тавады открывает новые горизонты. В последнее время писательница переживает переходный период. Она работает над созданием трилогии и уже опубликовала первые 2 книги – «Инкрустированные в землю» (Тикю ни тирибамэрарэтэ) в 2018 году и «Написанные на звёздах» (Хоси ни хономэкасарэтэ) в 2020.
Действие «Эмиссара» развёртывается в Японии, отрезанной от мира после трагедии, напоминающей аварию на АЭС Фукусима-1, однако в новой трилогии островному государству суждено исчезнуть. Причины исчезновения неясны, но в книге имеются отсылки на разрушительный ущерб от антропогенного воздействия, включая загрязнение окружающей среды, вызывающее болезнь Минамата, а также на движение против строительства атомных электростанций.
Главный герой трилогии – иммигрантка из исчезнувшего архипелага по имени Хируко. В японском оригинале её имя записано заглавными латинскими буквами, поэтому бросается в глаза и подчёркивает её иностранный статус. Имя Хируко упоминается в древнем мифе о происхождении Японии, в котором боги Идзанами и Идзанаги избавляются от некрасивой дочери Хируко, отпуская её на лодке в море. Героиня романа тоже покидает родину и путешествует по скандинавским странам. Книга поднимает проблему иммигрантов, приобретающую общемировой масштаб в современном мире, а также широкий спектр проблем, включая природные бедствия, языки, этническую принадлежность, гендерные вопросы и идентичность. Некоторые читатели наверняка проведут параллель между невозможностью возвращения на родину главной героини и современным миром, закрывшим границы из-за пандемии. Тавада поднимает серьёзные проблемы, но использует для их описания искромётные выражения и игру слов, и это позволяет читателю по-новому взглянуть на ситуацию. Хируко говорит на уникальном жаргоне – смеси скандинавских языков, и наблюдать за тем, как этот язык превращается в японские выражения, – ещё один бонус для читателя.
Вместе с другими оторванными от родины людьми из разных стран Хируко пытается найти тех, кто владеет её родным языком. В первом томе Хируко встречается с живущим в Германии гренландцем, работающим в суси-баре. Этот и несколько последующих эпизодов подрывают её понятие «родного языка». Ей начинает казаться, что в эпоху глобализации, когда люди и культуры с лёгкостью преодолевают границы, бороться за чистоту и уникальность определённого языка и культуры питания не имеет смысла, потому что существует совсем другой мир. Во втором томе Земля рассматривается в качестве одной из планет и это меняет масштаб повествования.
Что произойдёт с Хируко и её спутниками в третьем томе? Какие новые горизонты откроет читателю автор? Несомненно одно – Тавада будет оставаться одним из влиятельных голосов мировой литературы.
Фотография к заголовку: Тавада Ёко на церемонии награждения премией Клейста 20 ноября 2016 года (© Ullstein bild/Aflo)