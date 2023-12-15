Глубоководная ловля тунца: популяризация профессии с помощью видео на YouTube

«Если не вернёшь долг – поедешь ловить тунца», – угрожают устрашающие коллекторы в фильмах и комиксах. Глубоководная ловля тунца – малоизвестная профессия, окутанная множеством нелестных слухов, поэтому до недавних пор молодёжь не стремилась работать в этой сфере. Во время пандемии COVID-19 рыбаки решили избавиться от предвзятого отношения к рыболовству и обзавелись YouTube-каналом. Это помогло восстановить репутацию профессии и обеспечило приток молодых кадров.

YouTube-канал как повод сменить профессию

2 сентября 24-летний Кудо Кай впервые отправился на глубоководную ловлю тунца на ярусном судне. Судно вышло из порта Яидзу в префектуре Сидзуока. Это одно из лучших мест в Японии для ловли тунца.

Раньше Кудо занимался разведением грибов на Хоккайдо. Он решил сменить профессию после просмотра видеосюжетов о работе и жизни ловцов тунца на YouTube-канале. Кудо с детства мечтал стать рыбаком – не зря его имя Кай записывается с помощью иероглифа «море». Благодаря роликам на YouTube он познакомился с реалиями работы в море и решил исполнить свою мечту.



Кудо Кай на ярусном судне за несколько дней до первого выхода в море (© Кавамото Дайго

Ярусные суда поставляют большую часть продаваемого в Японии тунца. Ловля тунца ведётся в разных частях света. Этот тип судов считается лучшим в отрасли, однако работа в море, будучи действительно тяжёлой и опасной, связана с множеством слухов. Неудивительно, что до недавнего времени численность рыбаков сокращалась.

Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, Профсоюз рыболовов тунца решил избавиться от предвзятого отношения к своей профессии с помощью YouTube-канала japantune. На канале, открытом весной нынешнего года, публикуются интервью молодых рыбаков и сцены работы на корабле. Судя по комментариям, просмотр видео изменил отношение многих пользователей к профессии рыбака, и молодёжь потянулась в море.

Кризис кадров в рыболовстве

Под влиянием таких факторов, как введение исключительной экономической зоны шириной до 200 морских миль (370,4 км) во второй половине 1970-х годов, сокращение морских ресурсов и последующее усиление контроля за ловлей тунца и другой рыбы, численность рыбаков в Японии неуклонно сокращается. В 2019 году количество работников рыбного хозяйства (включая рыбоводство), проработавших в море не менее 30 дней в году, составило 145 тысяч человек. Это всего 20% от показателя 1961 года (700 000 человек).

По данным Профсоюза, сейчас в Японии есть около 1 100 рыбаков-японцев, занимающихся глубоководным ловом тунца на ярусных судах. За 20 лет число ловцов тунца сократилось наполовину. Для выхода в море нужен экипаж из 20 человек, включая капитана и старшего рыбака. В последнее время в экипажах рыболовецких судов появляются выходцы из Индонезии и других стран, однако сложности с международными поездками во время пандемии COVID-19 вновь усугубили проблему дефицита кадров в рыболовстве.

Из-за отсутствия перспектив некоторые судовладельцы стали избавляться от своих судов. «Если так будет продолжаться, глубоководная ловля тунца в Японии исчезнет», - предупреждает председатель Профсоюза Кагава Кэндзи. Отрасли нужны новые кадры. Однако до недавнего времени притоку кадров препятствовали необоснованные слухи, связанные с ловлей тунца.



Ярусное судно для глубоководной ловли тунца оснащено индивидуальными каютами и новейшим оборудованием. Судно приписано к порту Кэсэннума (префектура Мияги). (© Профсоюз рыболовов тунца)

Воспоминания бывших рыбаков

Профессия ловцов тунца окутана множеством нелицеприятных слухов. Возможно, это связано с возможностью заработать неплохие деньги. «Говорят, что коллекторы заставляют заниматься ловлей тунца, чтобы отдать долги, предлагают выбор - продать почку или идти ловить тунца. Поэтому общество относится к этой профессии крайне отрицательно», - рассказывает мужчина 60 с небольшим лет, занимавшийся рыбной ловлей на протяжении 13 лет до 1990 года.

«При хорошем улове случалось, что мы работали по 70 дней без перерыва. Чем больше поймаешь, тем больше заработаешь, поэтому мы полностью отдавали себя работе, жертвуя даже сном», - вспоминает он.

Раньше глубоководная ловля тунца считалась одной из самых прибыльных. В период плавания, которое длится от полугода до года и более, рыбаки всё время проводят в море, заходя в порты только для пополнения запасов топлива и еды. Сойти с судна нельзя, тратить деньги на судне негде, поэтому это был оптимальный способ заработать деньги в том числе и для того, чтобы вернуть долги.

«Среди членов экипажа были люди угрожающего вида и люди, нуждающиеся в деньгах. Работа была очень тяжёлая. Мне доводилось работать четверо суток подряд без сна. Нынешней молодёжи такое не по силам», - вспоминает мужчина лет 35, совершивший один рейс на судне для глубоководной ловли тунца после окончания 9 классов.

Судя по рассказам очевидцев, на некоторых судах условия труда рыбаков действительно были суровыми и опасными. Существуют и общие для всех моряков проблемы - риск морской болезни, отсутствие развлечений и невозможность личного общения с семьёй и друзьями. На тяготы морского плавания наложилась расхожая фраза коллекторов в кинофильмах и манга: «Верни деньги, или отправлю ловить тунца в море», и это сформировало отрицательное отношение к профессии.



Замороженного тунца краном поднимают из трюма (© Кавамото Дайго)

Реалии ловцов тунца: Wi-Fi в отдельной каюте

Сейчас проблема сверхурочной работы в рыболовстве в значительной мере решена. По данным Профсоюза, случаев нарушения трудового законодательства на судах не выявлено, а тщательный подход к проведению собеседований помогает набирать надёжные кадры. Такие процессы, как установка и вытягивание сетей, занимают половину рабочего дня, поэтому моряки на судне делятся на группы и работают по очереди, сменяя друг друга.

Тем не менее, закрепившаяся за этой профессией нехорошая слава препятствует притоку новых кадров. По словам мужчины, отработавшего на одном рейсе после окончания 9 класса, родители противились его решению до последнего дня. «Существует множество предрассудков, например, что на судне с людьми обращаются как с рабами», - отмечает председатель Профсоюза Кагава.

Чтобы избавиться от нелестной репутации и показать молодёжи реальную жизнь рыбаков, Профсоюз открыл YouTube-канал, где с марта нынешнего года публикует видео о жизни и работе рыбаков. В роликах участвуют Магудзо и другие анимированные персонажи. До конца июля на канале раз в неделю выходило новое видео – диалоги с руководителями организаций, интервью с молодыми членами экипажа.



Персонаж Магудзо рассказывает о ярусном лове на Ютуб-канале japantuna (© Профсоюз рыболовов тунца)

В видеороликах работники рыбной промышленности подробно рассказывают, как стать членом экипажа судна, выходящего на ловлю тунца, и отвечают на другие вопросы Магудзо. Также демонстрируется устройство судов – на некоторых есть одноместные каюты и Wi-Fi. Такие видео, как интервью молодого члена экипажа, прошедшего путь от новичка до главного механика, отвечающего за работу двигателя и другого судового оборудования, представляют большой интерес для потенциальных кандидатов. Рассказ юноши о том, как он с помощью старшего рыбака и коллег постепенно стал на ноги и научился получать удовольствие от работы, даёт реальное представление о жизни на судне для глубоководной ловли тунца.



Молодой Ёсида Ёсинобу – главный механик судна «Сёфукумару-38». Он много времени проводит в рейсах, поэтому выходные дни на суше вносят в его жизнь разнообразие. (© Профсоюз рыболовов тунца)

Новый имидж профессии рыбака

YouTube-канал рыбаков произвёл огромное впечатление на молодёжь, и в рыболовецкие организации города Кэсэннума (префектура Мияги) и других мест, о которых рассказывалось в видео, стало поступать множество обращений.

«Я перестал с предубеждением относиться к профессии рыбака, мне захотелось стать рыбаком», - говорят кандидаты. На работу уже принято 3 новичка, среди которых – приехавший с Хоккайдо Кудо Кай. Однажды к рыбакам обратился обучающийся за границей юноша. Он сообщил, что после возвращения на родину хочет стать рыбаком. «Появилась молодёжь, стремящаяся работать в море», - отмечает руководитель компании из Кэсэннумы.

«До конца года постараемся опубликовать видео, демонстрирующее захватывающий процесс ловли тунца на судне», - сообщил представитель Профсоюза. Есть все основания надеяться, что число молодых рыбаков будет расти и впредь.



Судно для глубоководной ловли тунца прибывает в порт Яидзу. Юноши в футболках – молодые рыбаки. (© Кавамото Дайго)

Фотография к заголовку: разгрузка тунца с ярусника для глубоководной ловли (© Кавамото Дайго)

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